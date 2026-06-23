オーガービットの世界市場2026年、グローバル市場規模（4インチ、6インチ、9インチ、12インチ）・分析レポートを発表
2026年6月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「オーガービットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、オーガービットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
オーガービット市場は、木材や土壌などに穴を開けるために使用される専用工具を対象とする市場です。主に木造建築、木製家具製作、枠組み工事、園芸、農業、その他の木工作業で利用されます。長さや直径の種類が多く、作業内容や対象材料に応じて選定される工具です。
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世界のオーガービット市場規模は、2024年に11億500万米ドルと評価され、2031年には14億6900万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.2％です。建設需要、農業機械の利用拡大、木工・園芸用途の継続的な需要が、市場成長を支える主な要因です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、鋼材、刃先材料、表面処理部材、工具製造部品、流通コストに影響する可能性があります。そのため、製品価格、地域別生産体制、販売戦略、顧客の購買判断に関わる重要な要素となっています。
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オーガービットは、効率的に穴あけを行うためのねじ状またはらせん状の構造を持つ工具です。木材向けでは、切削くずを排出しながら深い穴を開けやすい点が特徴です。建設や農業向けでは、機械に取り付けて支柱穴、植栽穴、基礎関連の穴あけなどに利用される場合もあります。耐久性、切削性能、作業速度、対象材料への適合性が製品選定の重要な基準となります。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
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種類別では、4インチ、6インチ、9インチ、12インチに分類されています。4インチや6インチは、比較的小径の穴あけや木工作業、園芸用途に適しています。9インチや12インチは、建設現場や農業用途での大径穴あけに適しており、支柱設置、植栽、基礎関連作業などで需要が見込まれます。用途に応じた直径の選定が、作業効率と仕上がり品質に大きく影響します。
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用途別では、建設、農業、その他に分類されています。建設分野では、木造建築、枠組み工事、支柱設置、基礎関連作業で利用されます。農業分野では、植栽、柵設置、土壌穴あけ、農業機械への装着用途で需要があります。その他の分野では、家具製作、園芸、補修作業、趣味向け木工などで利用されます。
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主要企業としては、Caterpillar、John Deere、HELIC (MC-AUGER)、Black & Decker、Paladin Attachmentsなどが挙げられます。これらの企業は、切削性能、耐久性、対応機械の幅、製品ラインアップ、価格競争力、販売網、保守対応力を競争力の中心として市場で競っています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「オーガービットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、オーガービットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
オーガービット市場は、木材や土壌などに穴を開けるために使用される専用工具を対象とする市場です。主に木造建築、木製家具製作、枠組み工事、園芸、農業、その他の木工作業で利用されます。長さや直径の種類が多く、作業内容や対象材料に応じて選定される工具です。
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世界のオーガービット市場規模は、2024年に11億500万米ドルと評価され、2031年には14億6900万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.2％です。建設需要、農業機械の利用拡大、木工・園芸用途の継続的な需要が、市場成長を支える主な要因です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、鋼材、刃先材料、表面処理部材、工具製造部品、流通コストに影響する可能性があります。そのため、製品価格、地域別生産体制、販売戦略、顧客の購買判断に関わる重要な要素となっています。
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オーガービットは、効率的に穴あけを行うためのねじ状またはらせん状の構造を持つ工具です。木材向けでは、切削くずを排出しながら深い穴を開けやすい点が特徴です。建設や農業向けでは、機械に取り付けて支柱穴、植栽穴、基礎関連の穴あけなどに利用される場合もあります。耐久性、切削性能、作業速度、対象材料への適合性が製品選定の重要な基準となります。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
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種類別では、4インチ、6インチ、9インチ、12インチに分類されています。4インチや6インチは、比較的小径の穴あけや木工作業、園芸用途に適しています。9インチや12インチは、建設現場や農業用途での大径穴あけに適しており、支柱設置、植栽、基礎関連作業などで需要が見込まれます。用途に応じた直径の選定が、作業効率と仕上がり品質に大きく影響します。
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用途別では、建設、農業、その他に分類されています。建設分野では、木造建築、枠組み工事、支柱設置、基礎関連作業で利用されます。農業分野では、植栽、柵設置、土壌穴あけ、農業機械への装着用途で需要があります。その他の分野では、家具製作、園芸、補修作業、趣味向け木工などで利用されます。
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主要企業としては、Caterpillar、John Deere、HELIC (MC-AUGER)、Black & Decker、Paladin Attachmentsなどが挙げられます。これらの企業は、切削性能、耐久性、対応機械の幅、製品ラインアップ、価格競争力、販売網、保守対応力を競争力の中心として市場で競っています。