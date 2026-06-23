TVUのマルチソリューション・アプローチ、韓国における2026年地方選挙の生中継をサポート

映像素材の収集、伝送、配信を統合したパイプラインにより、全国でシームレスなリアルタイム配信を実現

カリフォルニア州クパチーノ（米国）、2026年6月23日 /PRNewswire/ -- 2026年6月3日、韓国で第9回地方選挙が実施され、全土で4,400万人以上の有権者が投票を行いました。これは、同国における近年最大規模の全国同時地方選挙の一つです。この重要な政治日程のリアルタイム報道を支援するため、TVU Networksは、TVU One送信機、モバイル放送アプリ「TVU Anywhere」、IP映像ルーティング・配信システム「TVU Grid」という3つの要素を完全に統合したソリューションを導入し、現場での収録、モバイル伝送、多地点への同時配信を行う包括的な技術パイプラインを構築しました。





投票日当日は、ソウルから済州島に至るまで、全国の投票所、開票所、各政党本部や候補者の選挙事務所に至るまで、200台以上のTVU Oneバックパックが実際に使用されました。このうち50台はTVUが提供したレンタル機材で、残りは各放送局の保有機材から調達されたものです。これはTVU Oneが韓国のメディア各社に広く普及していることの証明です。TVU Oneは次世代のISXマルチネットワークボンディング技術を基盤としており、最大12のネットワーク接続を同時に束ねて利用できるほか、その適応型アルゴリズムがリンク間で帯域幅を動的に割り振ります。インテリジェントHEVCエンコード（高効率映像圧縮）とFECエラー訂正技術を組み合わせることで、投票所や開票所周辺の電波が混雑している状況下でも、安定した低遅延・高帯域幅の映像伝送を維持しました。

各地に分散した投票所や路上でのインタビューを放映するため、現場の記者には「TVU Anywhere」アプリを搭載したモバイル端末が支給されました。このアプリは、携帯電話回線とWiFi信号を束ねることで、市販のスマートフォンをプロ仕様の放送端末に利用するものです。また、このアプリのデュアルカメラモードによって記者はスマートフォンの前面と背面のカメラを同時に使用できるようになりました。これにより、記者とインタビュー相手の両方を画面内画面や分割画面で映し出すことが可能になり、選挙特番の映像にさらに深みが増しました。

現場からの映像は、すべてソウルの各放送局スタジオセンターへリアルタイムで送信され、生放送の切り替えやテロップ・CGなどの合成処理が行われました。完成した番組はTVU Gridを通じて全国の放送局や海外の提携メディアへ配信され、従来の衛星回線や専用光回線に依存することなく、超低遅延の同期配信が実現しました。TVUはこれまでにも韓国の総選挙の生中継を数多くサポートしてきました。実績のあるこの制作ソルーションが再び現場に投入されたことで、大規模なニュース報道を行う媒体に対し、引き続き信頼性の高い技術的支援を提供し続けています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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