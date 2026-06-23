株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、カフェ・喫茶店・コーヒー関連事業者に向けたM&A・事業承継の相談窓口「カフェM&A総合センター」を開設しました。

対象は、個人カフェ、喫茶店、ベーカリーカフェ、スイーツカフェ、コーヒースタンド、自家焙煎店、ロースター、複数店舗展開のカフェ、FC加盟店、テイクアウト・デリバリー対応店舗など、カフェ関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

カフェM&A総合センターでは、譲渡企業様から、相談料・着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://cafe-ma-center.jp/

■開設の背景

カフェ・喫茶店業界では、経営者の高齢化、後継者不在、人材採用、原材料費・光熱費の上昇、店舗賃料、客単価や来店頻度の変化、SNSや口コミへの対応など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

カフェ・喫茶店の価値は、決算書だけでは判断できません。立地、席数、客単価、回転率、FL比率、常連顧客、店舗ブランド、メニュー、レシピ、スタッフ、賃貸借契約、造作・厨房設備、SNSアカウントまで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

カフェM&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、店舗名非公開の初期相談から、カフェ業界の店舗運営・人材・ブランド・設備・賃貸借の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

カフェM&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・相談料：0円

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、労務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■カフェ・喫茶店のM&Aで整理すべき論点

カフェ・喫茶店の中小企業M&Aでは、「誰に店舗を引き継ぐか」だけでなく、「常連顧客、スタッフ、レシピ、店舗ブランド、賃貸借、造作・厨房設備をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・個人カフェ、喫茶店、ベーカリーカフェ、スイーツカフェ、コーヒースタンド、自家焙煎店、ロースター、複数店舗展開などの業態

・席数、坪数、営業時間、客単価、客数、回転率、ランチ・カフェ・夜営業の売上構成

・売上、原価率、人件費率、FL比率、家賃比率、月次損益、季節変動、曜日別・時間帯別の売上

・賃貸借契約、保証金、造作譲渡、内装、厨房設備、エスプレッソマシン、焙煎機、リース・ローン残高

・食品衛生責任者、飲食店営業許可、菓子製造業許可、酒類提供の有無、テイクアウト・デリバリー対応

・看板メニュー、レシピ、仕入先、コーヒー豆、焙煎プロファイル、焼菓子、PB商品、EC・物販

・店長、バリスタ、キッチン、アルバイト、シフト、教育体制、引き継ぎ可能性、常連顧客への説明

・店舗名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：カフェM&A総合センター

URL：https://cafe-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：個人カフェ、喫茶店、ベーカリーカフェ、スイーツカフェ、コーヒースタンド、自家焙煎店、ロースター、複数店舗展開のカフェ、FC加盟店、テイクアウト・デリバリー対応店舗など

特徴：カフェ・喫茶店業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、店舗名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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