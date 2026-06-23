鳴神温泉 ななのゆ 今年の「ななのゆの日」は七夕の翌日から －7月8日（水）～10日（金）特別サービス

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株式会社鳴神温泉（佐賀県唐津市　代表取締役　鬼塚　晃）が佐賀県唐津市七山地区で運営する日帰り温泉施設「ななのゆ」は、七夕の翌日からの7月8日(水)～10日(金)の3日間を「ななのゆの日」サービスデーとします。

例年7月７日を「ななのゆの日」としてイベントを開催してきた鳴神温泉ななのゆですが、今年は7日が第2火曜日の休館日のため７月8日(水)～10日(金)の３日間、条件達成で入浴料割り引きや地元特産品の特売などを実施します。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353090/images/bodyimage1】

【ななのゆの日】実施概要
ななのゆ感謝特価
・自動車・オートバイの主ナンバーに78（ななやま）がある
　ドライバー・ライダー
　－入浴料無料
　※ナンバープレートの写真をご提示ください。
　ドライバー・ライダーご本人1名様が対象。
・セブンイレブンの当日レシート持参の方
　－入浴料定価より100円引き
・「ななのゆ」SNS（FacebookまたはInstagram）のフォロワー
　－入浴料定価より100円引き
　※SNSの画面をご提示ください。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353090/images/bodyimage2】

七山特産品限定販売
・七山特産無農薬ユーカリ　1本100円
・七山特産ヤマメの塩焼き　1尾770円
（なくなり次第終了）

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353090/images/bodyimage3】

鳴神温泉　ななのゆ　https://www.7noyu.jp/

温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。思わず深呼吸したくなる、そんな開放感たっぷりの「ななのゆ」。かぐわしい檜の薫り、こんこんと湧き出るお湯、そして澄んだ空気と雄大な眺望がお出迎え。ゆったりと湯に浸かって心身を解き放ち、ときを忘れておくつろぎください。

【入浴料】
大人（中学生以上）　　740円　　17時以降　640円
子ども（4歳以上）　　 370円　　17時以降　320円
4歳未満　　　　　　　 無料
・大浴場・露天風呂・家族風呂・寝湯・サウナルーム
　泉質：アルカリ性単純温泉［pH10.0］
　県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。
　効能：神経痛、関節痛、慢性消化器病、疲労回復等
　※家族風呂は別途使用料がかかります
　（当日先着順1,560円/1h、予約2,100円/1h 予約のお客様には新品タオル2枚、
　レンタルバスタオル２枚が標準装備です）
　※サウナは男湯がロウリュサウナ、女湯はミストサウナです。
【その他施設】
・休けい処（はっちょうの間）
・貸室（和室・有料）
・ウッドデッキ／ゆあがり
・マッサージルーム
・食事処
・七山特産販売コーナー
・ＲＶパークｓｍａｒｔ（車泊専用スペース　2区画）
　電気(1500w)が利用可能
　詳細・予約は　https://rvparksmart.jp/rv-smart/7noyu.html

〒847-1106　佐賀県唐津市 七山 滝川1150番地
TEL：0955-70-7070
Instagram：https://www.instagram.com/7noyu.karatsu/
Facebook：https://www.facebook.com/7noyu

配信元企業：株式会社　鳴神温泉
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