一級建築士事務所OKUTA（オクタ：本社 埼玉県さいたま市 会長 奥田イサム）では、防犯意識の高まりを受け、埼玉県警に20年以上勤務され、現在は犯罪コメンテーターとして活躍されている佐々木成三氏に「防犯アドバイザー」として就任いただきました。



佐々木氏は、長年にわたり警察官として現場の最前線で犯罪抑止・防犯対策に携わり、現在はテレビ・講演・執筆などを通じて、暮らしに身近な防犯の重要性を分かりやすく発信されています。

今後は、住宅リフォームの視点から「侵入されにくい住まいづくり」「日常に取り入れやすい防犯対策」などについて専門的な知見をもとにアドバイスをいただき、より安心・安全な住まいのご提案に活かしてまいります。





これからも弊社は、住まいの快適性だけでなく、ご家族の安心・安全を守る住環境づくりに取り組んでまいります。≪ 佐々木成三氏 略歴 ≫1976年岩手県生まれ。2017年に退職するまで埼玉県警に20年以上勤務。主に刑事として勤務し、うち10年間を埼玉県警察本部刑事部捜査第一課で勤める。捜査一課ではデジタル捜査班の班長として、デジタル証拠の押収解析を専門とし、携帯電話の精査や各種ログの解析を担当。また、捜査本部に従事し、被疑者の逮捕、被疑者の取り調べ、捜査関係者からの情報収集、被害者支援、遺族担当として数多くの実績を挙げた。2017年、「事件を取り締まるのではなく、犯罪を生まない環境を作りたい」という思いから埼玉県警を退職。現在は、TV番組にコメンテーターとして多数の番組に出演するほか、学生を犯罪リスクから守ることを目的に設立された「一般社団法人スクールポリス」の理事を務め、学校や企業での講演など幅広い活動を行なっている。≪ 一級建築士事務所 株式会社 OKUTAについて ≫社 名：株式会社 OKUTA（オクタ）店 舗：LOHAS studio（ロハススタジオ・首都圏16店舗）Handyman（ハンディマン首都圏50拠点COM加盟店含む）本 社：埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25代表取締役会長：奥田 イサム（おくたいさむ）代表取締役社長：小泉 太（こいずみふとし）設 立：1992年１月（創業：1991年）社員数：約300名資本金：6,700万円売上：2025年9月度決算 80億800万円（OKUTA Family連結決算）【事業内容】高品質・高性能で健康と環境を配慮した住宅デザインリフォーム・長期優良住宅推進モデル事業対応戸建住宅-マンション（LOHAS studio）・水まわりに特化したリフォーム（Handyman）・新築（LOHASTA home）・不動産仲介(OKUTA不動産)・オリジナル建材開発販売・自然エネルギー機器（太陽光発電、太陽熱温水等）販売（OK-DEPOT）＊長期優良住宅推進モデル事業対応（戸建住宅、マンション）◆OKUTAは1% for the Planetのメンバーです。自然環境を守るため、オリジナル建材の売上の1%を環境保護活動に寄付しています。◆OKUTAのpassiv designは「GOOD DESIGN AWARD 2015年度」を受賞しました◆株式会社OKUTA《公式サイト》 https://okuta.jp/OKUTA Facebookページ： https://www.facebook.com/OKUTAOKUTAオフィシャルブログ： https://okuta.jp/blog/public/《本件についてのお問い合わせ先》一級建築士事務所 株式会社 OKUTA 総務部広報課 佐藤・小林〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25TEL：048-631-1163 FAX：048-657-6000MAIL：center@okuta.com

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