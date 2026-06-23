『城とドラゴン』×『初音ミク』復刻コラボ「リーダー腕利きGP」を6月23日(火)より開催！コラボ限定フレームをゲット！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、2026年6月23日(火)より、『初音ミク』復刻コラボイベント「リーダー腕利きGP」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353327/images/bodyimage1】
6月23日(火)より、『初音ミク』コラボ限定キャラ「初音ミク」をリーダーにして「キャラフレP」を競う、「リーダー腕利きGP」の2回戦目が開催！ランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。「初音ミク」をリーダーにして期間中のリーグに挑みましょう！
◆『城とドラゴン』×『初音ミク』コラボお知らせページ◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_hatsune_miku-2/
【コラボ開催期間】2026年6月12日(金)19:00 ～ 6月26日(金)23:59
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イベント「リーダー腕利きGP」の2回戦目が開催！
コラボ限定キャラ「初音ミク」をリーダーにしてリーグに挑む「リーダー腕利きGP」を開催いたします。バトルに勝利してより多くの「キャラフレP」を獲得したランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。なお、ランキング上位で獲得できるフレームは特別仕様となっており、重複して獲得することでフレームに星が追加されます。すでにフレームを獲得した方は星の獲得を目指しましょう！
【開催期間】2026年6月23日(火)6:00 ～ 6月25日(木)23:59
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353327/images/bodyimage2】
◎リーグ概要
「リーグ」は、開催期間中にバトルに参加して獲得できる“リーグP”を競うバトルイベントです。「リーグ」終了後には、ランキング順位に応じて“ドラゴンメダル”や“きびだんご”が、そして 各バトルにおいても勝利すると“ルビー”などの報酬が手に入ります。
※報酬の詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
◎「リーグP到達ミッション」開催中
上記期間中、「ひとりでリーグ」と「みんなでリーグ」で、「指定のリーグP」に到達するごとに報酬が獲得できます。ミッション内容はゲーム内のトピックスからぜひ確認してみてください！
【報酬一覧】
・レアアバター券 10枚
・友トレ玉1個回復 5個
・300ルビー
・レアアバター券 30枚
・ドラゴンメダル 30枚
◎「リーグP減少なしキャンペーン」開催中
上記期間中、バトルに敗北しても“リーグP”が減少しなくなります。
◎完全決着バトル
上記期間中、リーグで行われるすべてのバトルを対象に、“引き分け”がなくなる「完全決着バトル」を開催いたします。バトル終了時、城壁のHPが同じ場合でも、砦占拠数などの“判定”によって必ず勝敗が決まります。
『初音ミク』コラボ開催中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353327/images/bodyimage3】
「アバたま」に限定キャラ「初音ミク」が再登場し、激レアお着替えに「マジカルミライ 2026」が新登場！また、城ドラキャラのコラボ限定激レアお着替えとしてゴーストガールの「初音ミク V3セット」、さらに剣士の限定お着替えには「MEIKOなりきりセット」も新登場となります。その他にも、レア城主イベント、コラボ討伐イベント、襲来イベントなどに加え、「初音ミク」の人気楽曲が期間限定でゲーム内BGMとしてお楽しみいただけます。期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
◎『初音ミク』とは
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」。
大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなった。
「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっている。
※『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー
■公式サイト
https://piapro.net/
◎『初音ミク「マジカルミライ」』とは
『初音ミク「マジカルミライ」』は、初音ミクたちバーチャルシンガーの3DCGライブと、創作の楽しさを体感できる企画展を併催したイベント。
初音ミクたちをハブ（きっかけ）として、「創作」というキーワードで繋がる場所、その楽しさを体感できる場所を目指して展開。2013年から毎年開催しており、13年間で累計58万人を動員。2026年は「湖のソナーレ」をイベントテーマに、OSAKA、TOKYOに初めてのHAMAMATSUを加えた3都市で開催する。
【HAMAMATSU】2026年7月24日(金)～26日(日)、アクトシティ浜松 大ホール・展示イベントホール・コングレスセンター 2・3F
【OSAKA】2026年8月14日(金)～16日(日)、インテックス大阪 3号館・4号館・5号館A
【TOKYO】2026年8月28日(金)～8月30日(日)、幕張メッセ 国際展示場 1・2・3・9ホール
主催：東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
■公式サイト
https://magicalmirai.com/2026/
（C） CFM
＜基本情報＞
■タイトル：城とドラゴン
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/chengtodoragon/id953790507?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism_castleanddragon
■ジャンル：リアルタイム対戦ストラテジー
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
■公式X：https://x.com/shirotodoragon
■公式Discord：https://discord.gg/zJkjpPUFFN
■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shirotodoragon_official
■iOS配信日：2015年2月5日（木）
■Android配信日：2015年4月16日（木）
■コピーライト表記：
(C)2015 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C)2015 PICTOY Co., Ltd. All Rights Reserved.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353327/images/bodyimage1】
6月23日(火)より、『初音ミク』コラボ限定キャラ「初音ミク」をリーダーにして「キャラフレP」を競う、「リーダー腕利きGP」の2回戦目が開催！ランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。「初音ミク」をリーダーにして期間中のリーグに挑みましょう！
◆『城とドラゴン』×『初音ミク』コラボお知らせページ◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_hatsune_miku-2/
【コラボ開催期間】2026年6月12日(金)19:00 ～ 6月26日(金)23:59
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イベント「リーダー腕利きGP」の2回戦目が開催！
コラボ限定キャラ「初音ミク」をリーダーにしてリーグに挑む「リーダー腕利きGP」を開催いたします。バトルに勝利してより多くの「キャラフレP」を獲得したランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。なお、ランキング上位で獲得できるフレームは特別仕様となっており、重複して獲得することでフレームに星が追加されます。すでにフレームを獲得した方は星の獲得を目指しましょう！
【開催期間】2026年6月23日(火)6:00 ～ 6月25日(木)23:59
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353327/images/bodyimage2】
◎リーグ概要
「リーグ」は、開催期間中にバトルに参加して獲得できる“リーグP”を競うバトルイベントです。「リーグ」終了後には、ランキング順位に応じて“ドラゴンメダル”や“きびだんご”が、そして 各バトルにおいても勝利すると“ルビー”などの報酬が手に入ります。
※報酬の詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
◎「リーグP到達ミッション」開催中
上記期間中、「ひとりでリーグ」と「みんなでリーグ」で、「指定のリーグP」に到達するごとに報酬が獲得できます。ミッション内容はゲーム内のトピックスからぜひ確認してみてください！
【報酬一覧】
・レアアバター券 10枚
・友トレ玉1個回復 5個
・300ルビー
・レアアバター券 30枚
・ドラゴンメダル 30枚
◎「リーグP減少なしキャンペーン」開催中
上記期間中、バトルに敗北しても“リーグP”が減少しなくなります。
◎完全決着バトル
上記期間中、リーグで行われるすべてのバトルを対象に、“引き分け”がなくなる「完全決着バトル」を開催いたします。バトル終了時、城壁のHPが同じ場合でも、砦占拠数などの“判定”によって必ず勝敗が決まります。
『初音ミク』コラボ開催中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353327/images/bodyimage3】
「アバたま」に限定キャラ「初音ミク」が再登場し、激レアお着替えに「マジカルミライ 2026」が新登場！また、城ドラキャラのコラボ限定激レアお着替えとしてゴーストガールの「初音ミク V3セット」、さらに剣士の限定お着替えには「MEIKOなりきりセット」も新登場となります。その他にも、レア城主イベント、コラボ討伐イベント、襲来イベントなどに加え、「初音ミク」の人気楽曲が期間限定でゲーム内BGMとしてお楽しみいただけます。期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」。
大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなった。
「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっている。
※『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー
■公式サイト
https://piapro.net/
◎『初音ミク「マジカルミライ」』とは
『初音ミク「マジカルミライ」』は、初音ミクたちバーチャルシンガーの3DCGライブと、創作の楽しさを体感できる企画展を併催したイベント。
初音ミクたちをハブ（きっかけ）として、「創作」というキーワードで繋がる場所、その楽しさを体感できる場所を目指して展開。2013年から毎年開催しており、13年間で累計58万人を動員。2026年は「湖のソナーレ」をイベントテーマに、OSAKA、TOKYOに初めてのHAMAMATSUを加えた3都市で開催する。
【HAMAMATSU】2026年7月24日(金)～26日(日)、アクトシティ浜松 大ホール・展示イベントホール・コングレスセンター 2・3F
【OSAKA】2026年8月14日(金)～16日(日)、インテックス大阪 3号館・4号館・5号館A
【TOKYO】2026年8月28日(金)～8月30日(日)、幕張メッセ 国際展示場 1・2・3・9ホール
主催：東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
■公式サイト
https://magicalmirai.com/2026/
（C） CFM
＜基本情報＞
■タイトル：城とドラゴン
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/chengtodoragon/id953790507?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism_castleanddragon
■ジャンル：リアルタイム対戦ストラテジー
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
■公式X：https://x.com/shirotodoragon
■公式Discord：https://discord.gg/zJkjpPUFFN
■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shirotodoragon_official
■iOS配信日：2015年2月5日（木）
■Android配信日：2015年4月16日（木）
■コピーライト表記：
(C)2015 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C)2015 PICTOY Co., Ltd. All Rights Reserved.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
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