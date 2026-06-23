モバイルが2030年までに中国経済へ2兆ドル超をもたらすと予測される中、GSMA MWC26上海に世界のモバイル業界関係者が集結へ





ロボットサッカー選手、業界を代表する講演者、Formula E、没入型体験ゾーンなどを通じて、明日開幕するMWC26上海（MWC26 Shanghai）は、グローバルなコネクティビティの未来を形作るイノベーションとアイデアを紹介します。

上海、, 2026年6月23日 /PRNewswire/ -- 世界のコネクティビティ業界関係者がMWC26上海（MWC26 Shanghai）での集結を控える中、GSMAは、中国が世界の5G接続数の40％超を占めていることを示す新たな調査結果を公表しました。

イベントに先立ち、GSMAは「Mobile Economy China 2026」レポートを発表するとともに、来場者が期待できるイノベーションやライブ体験を事前に紹介します。注目プログラムには、ヒューマノイドロボット・サッカー・ペナルティキックチャレンジ（Humanoid Robot Football Penalties Challenge）やGLOMOs Asiaの開始などがあります。

GSMAのグレーター・チャイナ地域責任者を務めるSihan Bo Chenは、次のように述べています。「現在、中国は世界の5G接続数の40％超を占めており、2025年にはモバイル技術が1.5兆ドルの経済価値を生み出しました。これらの数字は、この業界がコネクティビティの枠をはるかに超え、より広く浸透する存在へと発展していることを物語っています。すなわち、生産性、AI主導型サービス、持続可能な経済成長を支えるプラットフォームです。こうした変化が実際に形になっている様子を、その最前線に身を置く人々を通じて直接目にできることこそが、MWC上海（MWC Shanghai）を特別なものにしています。明日が待ちきれません。」

AgiBot、Honor、Huawei、Siemens China、Vodafone Asia、ZTEなどのテクノロジー分野のリーダー企業が、AI、ロボティクス、コネクテッド産業の未来を探る充実した講演者ラインアップに加わります。

また、GSMA Foundryの取り組みであるCircuitXにより、MWCにFormula Eが登場します。来場者は、10台のFormula Eシミュレーターを通じてレースのスリルを体験できます。

MWC26上海（MWC26 Shanghai）では、このエコシステムの意欲的な展望と目覚ましい技術進歩に焦点を当てます。これには、モバイルAIイノベーションの最前線（Mobile AI Innovation Frontiers）、6Gゾーン（6G Zone）の初公開、宇宙・地上統合の役割拡大に焦点を当てる未来のコンステレーション（Constellations of the Future）が含まれます。

Mobile Economy China 2026の主な調査結果

・現在、中国は世界の5G接続数の40％超を占めており、5G-Advancedは中国本土の330超の都市で商用化され、ユーザー数は1,000万人を超えています。

・2025年、モバイル技術およびサービスは1.5兆ドルの経済価値（GDPの7.2％）を生み出し、2030年までに2.1兆ドルに達すると予測されています。

・インターネット接続率は91％に達しているものの、依然として8％の利用格差が残っており、中国のデジタル経済の恩恵をまだ十分に受けていない数百万人規模の人々がいることを示しています。

・2025年、モバイルエコシステムは790万人の雇用を支えました。

・通信事業者の売上高は、2025年の1,910億ドルから2030年には2,228億ドルへ増加すると予測されており、同期間に1,941億ドルの設備投資が計画されています。

MWC26上海（MWC26 Shanghai）参加登録

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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