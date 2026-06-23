株式会社佼成出版社(東京都杉並区)は、2026年6月10日(水)に『だいっきら／すきっぷ』(林 木林・詩／高杉 千明・絵)を発刊しました。

https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b675785.html





『だいっきら／すきっぷ』》表紙





【内容紹介】

前から読むと『だいっきら』後から読むと『すきっぷ』。ふたつの詩が交差する、新しい詩の絵本です。

詩人・林 木林の作品の中でも特に人気の高い詩の中から2篇を、人気イラストレーター高杉 千明が絵本化しました。





「きらい って いいそうになって とちゅうで とめたら きら って なった」――。

「きらい」という言葉の中から「きら」という煌めきを見つけたことで、ネガティブな気持ちがポジティブに反転した瞬間を軽やかにうたった詩『だいっきら』。





「すきって いわれて ぷって ふきだしちゃったみたいに。すきっ で ちょっぴり どきどきして。ぷっ で わらって ちゃくちして」――。

自分の心の中にある「すき」の気持ちに気づいた瞬間の、どこか照れくさくて、くすぐったくて、思わず「ぷっ」て吹きだしたくなるような心の様子をリズミカルに表現した詩『すきっぷ』。





嫌なことの中にも、きっとどこかに煌めきが隠れている。自分の中でせめぎ合ういろんな感情を楽しみながら、軽やかに生きていきたい――。そんな願いが込められた林 木林の詩の世界を、ぜひ一緒に歩いてみてください。





『だいっきら／すきっぷ』》裏表紙

《中面開き画像1》

《中面開き画像2》





【本書の特徴】

(1)作者は、「詩のボクシング」全国チャンピオンで、サンリオ「詩とメルヘン」特別賞などを受賞している林 木林さん。朗読会や講演会などでたびたびセットで読まれ、「ぜひ絵本にしてほしい」という声も多く聞かれた『だいっきら』と『すきっぷ』という詩2篇、待望の絵本化！





(2)小説の挿画や商業イラストレーションの世界で活躍する高杉 千明さんの、初めての絵本作品。人物画に定評のある高杉さんらしい、気負わない自然体の少女の姿がみずみずしく描かれています。





(3)前から読むと『だいっきら』後から読むと『すきっぷ』。ふたつの詩・登場人物が中央で交差する構成で、紙の絵本ならではの楽しみ方ができる、新しい詩の絵本です。









【イベント情報】

●青山ブックセンター 絵本原画展

会期： 2026年6月24日(水) ～ 2026年7月7日(火)

場所： 青山ブックセンター本店・ギャラリー

詳しくは書店サイトでご確認ください。

https://aoyamabc.jp/collections/fair/products/6-24-7-7-daikirasukippu-chiakitakasugigallery





●Gallery cafe Bella(ギャラリー・カフェ・ベラ) 絵本原画展・著者イベント

原画展会期 ： 2026年7月8日(水) ～ 2026年7月19日(日)

イベント日時： 7月11日(土)14時～

『だいっきら／すきっぷ』発売記念トークイベント

参加申込は、電話かInstagramのDMにて受け付けています。

Gallery cafe Bella電話： 047-344-2277

https://www.instagram.com/gallery_cafe.bella/





●貝の小鳥 絵本原画展

会期： 2026年7月24日(金) ～ 2026年8月9日(日)

場所： 貝の小鳥 店内壁面

詳しくは書店サイトでご確認ください。

https://kainokotori.com/top.html









【著者紹介】

林 木林(はやし きりん)

詩人、作家として、詩情あふれる独自の視点で多彩な作品を手がける。「詩のボクシング」全国チャンピオン。サンリオ「詩とメルヘン」特別賞などを受賞。絵本に『ひだまり』(光村教育図書／産経児童出版文化賞産経新聞社賞)、『みどりのほし』(童心社／児童ペン賞絵本賞)、『二番目の悪者』(小さい書房／図書館員がえらぶ「選書センター大賞 2022」大賞)、『バナナンばあば』(佼成出版社)など。詩集、翻訳絵本、作詞など多数の著作がある。





高杉 千明(たかすぎ ちあき)

長崎県出身。福岡教育大学卒業。実践装画塾、坂川栄治の装画塾などを経て、イラストレーターとして多くの装画、挿絵などを手がける。主な装画の仕事に「デフ・ヴォイス」シリーズ(丸山 正樹・著／東京創元社)、『見えなくても王手』(佐川 光晴・著／実業之日本社)などが、挿絵の仕事に『天地ダイアリー』(ささきあり・著／フレーベル館)、『水まきジイサンと図書館の王女さま』(丸山 正樹・著／偕成社)などがある。









【本書の概要】

書名 ： 『だいっきら／すきっぷ』

発売日 ： 2026年6月10日

販売場所 ： 全国書店・インターネット書店

定価 ： 1,760円(税込)

体裁 ： B5判／32ページ

ISBNコード： 978-4-333-02956-3

URL ： https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b675785.html









【会社概要】

社名 ： 株式会社佼成出版社

代表者： 代表取締役社長 中沢 純一

所在地： 〒166-8535 東京都杉並区和田2-7-1

URL ： https://books.kosei-shuppan.co.jp/