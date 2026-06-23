「食を科学し、世界をパワフルに！」をパーパスに掲げるフジ日本株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：曾我 英俊)は、発酵性食物繊維イヌリンブランド「Inulina(R)(イヌリーナ)」の第一弾商品である機能性表示食品『Inulina pure(イヌリーナピュア)』を本日2026年6月23日(火)より発売しました。

発売にあわせて、「Inulina(R)」公式ブランドサイトも公開いたしました。商品情報や発酵性食物繊維イヌリンに関する知識、毎日の腸活に役立つコンテンツを発信するとともに、サイト内で商品の購入や定期コースの申し込みもご利用いただけます。





Inulina pure





■『Inulina pure』の特長

本商品は、創業以来77年にわたり培ってきた糖研究の知見を活かし、「腸から健やかな毎日を支える次世代腸活(※1)」をコンセプトに開発。砂糖由来の高純度イヌリンを2種ブレンドし、整腸効果(※2)をはじめとする5つの機能性をスティックで手軽に摂取できる設計を実現しました。

(※1)食事や生活習慣を通じて腸内環境を意識し、健やかな毎日を目指す取り組みのこと

(※2)腸内環境改善





使用イメージ





【特長1】発酵力の異なる2種類のイヌリンをブレンド配合

砂糖由来の高純度水溶性食物繊維イヌリン「Inulina(R)」を採用。発酵速度の異なる2種類のイヌリンをブレンドすることで、腸内に生息する多様な菌に広くアプローチする設計を実現しました。





【特長2】5つの機能性を持つ機能性表示食品

機能性関与成分イヌリンに報告されている5つの機能性((1)お通じ改善・腸内環境改善 (2)血中中性脂肪低減 (3)肌の保湿力・弾力維持 (4)加齢により低下する骨密度維持サポート (5)一時的なストレス・疲労感緩和)を1製品に集約した、消費者庁への届出に基づく機能性表示食品です。





【特長3】毎日続けやすい計量不要のスティックタイプ

溶けやすい顆粒を個包装スティックに設計。水・お茶・コーヒーなどお好みの飲み物や食事に混ぜるだけで、計量の手間なく続けられます。忙しい毎日の生活習慣に無理なく溶け込むユーザビリティを追求しました。









■商品概要

商品名 ： Inulina pure(イヌリーナピュア)

内容量 ： 3g×30本

発売日 ： 2026年6月23日(火)

販売価格 ： 4,000円(税抜) / 4,320円(税込)

販売方法 ： 自社ECサイト( https://btoc.fnsugar.co.jp/shop )、

ECモールにて順次発売予定

機能性表示： 消費者庁届出済み機能性表示食品

届出番号 ： K639









■公式ブランドサイト公開

このたび公開した公式ブランドサイトでは、『Inulina pure』の商品情報のほか、発酵性食物繊維イヌリンに関する情報や、日々の健康づくりに役立つコンテンツを掲載しています。サイト内では商品の購入や定期コースの申し込みも受け付けています。





ブランドサイト





▼公式ブランドサイト

https://btoc.fnsugar.co.jp/shop









■お得な定期コースのご案内

『Inulina pure』を毎日の健康習慣として無理なく続けられるよう、公式オンラインショップではお得な定期コースをご用意しました。

定期コースをご利用いただくと、初回は通常価格の55％OFFで1,980円(税込)、2回目以降も2箱10％OFFでご購入いただけます。

継続的な腸活習慣をサポートする特別価格です。詳細は下記ページをご覧ください。





【定期コース詳細ページ】

https://btoc.fnsugar.co.jp/lp?u=Inulinapure_PR





定期コース初回55％OFF





■会社概要

社名 ： フジ日本株式会社

所在地： 東京都中央区日本橋兜町6-7

代表者： 代表取締役社長 曾我 英俊

従業員： 70名

資本金： 15億24百万円

URL ： https://www.fuji-nihon.com