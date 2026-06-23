広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、7月6日（月）より、夕方4時40分放送の『ピタニュー』をみて極上お肉が毎日当たるプレゼントキャンペーン「ピタプレ！」を開催します。 期間中、番組内で毎日発表される番号に電話するだけで応募できます。

｜ 神石牛ロースステーキが毎日当たる

毎日、神石牛ロースステーキ 《3枚セット》をお一人にプレゼント！ あなたにピッタリなニュースをお届けする『ピタニュー』は、夏の元気を応援します。

｜ キャンペーン概要

▷期 間：2026年7月6日（月）～7月31日（金） ▷対象番組：『ピタニュー』 ▷放送時間：月曜～金曜 夕方4時40分～ ▷プレゼント：なかやま牧場 神石牛ロースステーキセット ※期間中は、毎日応募のチャンスがあります

｜ 応募方法

①期間中、『ピタニュー』（夕方4時40分～）を視聴します ②番組放送中に発表する応募番号【00678-55-△△】にスマートフォンや携帯電話からお電話ください ★受付時間：毎日、翌日の夕方4時39分 『ピタニュー』放送開始前に締め切ります ★１通話55円かかります ★取扱店から賞品を直送する際、個人情報を配送以外の目的で使用することはありません ※本キャンペーンは予告なく終了する場合がありますことご了承ください

https://www.home-tv.co.jp/present/p-260706/