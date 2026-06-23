淡路島の特産品やグルメを取り扱うオンラインショップ「パソナ淡路島市場」では、お中元や夏のご挨拶におすすめのお中元セット『淡路島夏の贈り物』を6月24日（水）から8月15日（土）までの期間限定で販売いたします。

本企画では、贈る相手やシーンに合わせて選べる全3種類のセットを、通常価格よりお得なセット割価格でご用意。「梅」セットの『淡路島「夏の食彩」プチギフトセット』は、淡路島フルーツ玉ねぎスープ、たこちりめん 素焼き、玉ねぎかけタレを詰め合わせた、気軽に贈りやすい夏の定番ギフト。「竹」セットの『淡路島・夏のW美食ギフト』は、淡路島手延べ素麺 御陵糸1.5kgと明石のりセットを組み合わせた、暑い季節にうれしい上品な味わいのセットです。さらに、「松」セットの『淡路島ブランド肉 贅沢しゃぶしゃぶセット』は、淡路島えびすもち豚バラ（600g）と淡路ビーフロース（600g）を詰め合わせた、特別な贈り物にもふさわしい贅沢な内容で、淡路島の美味しい食材の魅力を存分にご堪能いただけます。

淡路島の豊かな食の魅力を詰め込んだ季節限定セットを、この機会にぜひご利用ください。

■淡路島市場限定 お中元セット『淡路島夏の贈り物』概要

販売期間：6月24日（水）～8月15日（土） 内容： ・『淡路島「夏の食彩」プチギフトセット（梅）』／3,000円（税込） 淡路島フルーツ玉ねぎスープ、たこちりめん 素焼き、玉ねぎかけタレのセット ・『淡路島・夏のW美食ギフト（竹）』／7,000円（税込） 淡路島手延べ素麺 御陵糸1.5kg、明石のりセットのセット ・『淡路島ブランド肉 贅沢しゃぶしゃぶセット（松）』／19,000円（税込） 淡路島えびすもち豚バラ（600g）、淡路ビーフロース（600g）のセット URL：https://www.scuolaweb.jp/ 備考：送料につきましては、HPをご確認ください 住所：兵庫県淡路市野島蟇浦843 問合わせ：淡路島市場（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL 050-3816-5171 E-mail scuola-shop@pasonafurusatoinc.co.jp

https://www.scuolaweb.jp/?srsltid=AfmBOopathTVVfctMZcONksP1rptfCYvNvobR8vnOvcbRdKSHuYkytZz