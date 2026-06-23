ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー®️」を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、インサイトレポート「AI Layoff Trap ―― AIによる効率化が需要を消す。日本はどうなのか」を無料公開しました。

▼ 「AI Layoff Trap ―― AIによる効率化が需要を消す。日本はどうなのか」をダウンロードする

URL： https://ideatech.jp/download/361/

【このガイドの3つのポイント】

・各社の「正しいコスト削減」の積み重ねが社会全体の需要を消失させる、誰も止まれない「囚人のジレンマ」の構造を解説

・UBIや資本所得税など6つの解決策はすべて機能しないと論文が証明。日本では「採用抑制」と「OJT崩壊」という見えにくい形で進行

・縮小を突破する2つのアプローチ（①下積み撤廃と若手の早期実戦配置、②若い才能の獲得と即決組織によるスピード戦）を提示

■「AI Layoff Trap ―― AIによる効率化が需要を消す。日本はどうなのか」：概要

米国のアカデミアで議論を呼ぶ論文『The AI Layoff Trap』は、各企業が生き残りのために下す「正しいコスト削減」が、巡り巡って社会全体の需要（消費者）を消失させる構造を提示しました。本ガイドは、この「囚人のジレンマ」のメカニズムを紐解いたうえで、強固な解雇規制と人手不足を抱える日本では、罠が一斉解雇ではなく「ステルス型の採用抑制」や「OJT（育成モデル）の機能不全」という、より気づきにくい形で現れる懸念を解説。縮小のスパイラルを突破し組織の持続性を保つための、2つの現実的なアプローチを提示します。

＜この資料でわかること＞

・各企業の合理的な判断が積み重なることで、社会全体の需要が縮小する「AI Layoff Trap」のメカニズム ・日本市場に特有の「ステルス型採用抑制」と「OJT崩壊」のリスクシナリオ ・提唱される6つの解決策（UBI・資本所得税・リスキリング等）がいずれも機能しない理由 ・縮小スパイラルを突破するための2つの現実的アプローチ

＜こんな方におすすめ＞

・AIの経済的影響を経営・採用戦略に取り込みたいビジネスリーダー・経営者 ・AI時代における人材採用・育成モデルの見直しを検討している人事・採用担当者 ・マクロ経済の変化を自社の中長期戦略に活かしたい方

■解説ガイド目次

Chapter-1 「AI Layoff Trap」の正体 ― 合理性が生む縮小の罠 Chapter-2 日本市場の特殊な歪み ― ステルス型採用抑制 Chapter-3 今取るべき舵取り ― 2つの現実的アプローチ

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■よくある質問（FAQ）

「AI Layoff Trap」とその日本への影響について、ビジネスリーダー・経営者・人事担当者からよくいただく質問をまとめました。

Q1.「AI Layoff Trap」とはどのような罠ですか？

A. 各企業がAIによるコスト削減を行うことは個別には合理的な判断ですが、解雇された労働者が同時に消費者でもあるため、社会全体の購買力が失われて需要が縮小するという「囚人のジレンマ」的な経済トラップです。ペンシルベニア大学ウォートン校とボストン大学の経済学者が数式モデルで証明しました。

Q2. 日本でも同様のリスクはありますか？解雇規制があるので関係ないのでは？

A. 日本では一斉解雇（レイオフ）ではなく、「新卒採用の凍結・縮小」や「非正規雇用の雇い止め」というステルス型の採用抑制として現れる懸念があります。誰もクビにならないため気づきにくいですが、若年層の購買力が静かに奪われ、茹でガエル型の経済縮小が進行するリスクがあります。

Q3. OJTの崩壊とは具体的にどういうことですか？

A. AIが議事録作成・データ入力・リサーチ・資料のたたき台作りなど「新人の下積み仕事」を代替することで、若手が業務を通じて成長するための最初の階段が失われます。下積みがなければ育成できないという認識のもと採用も絞られ、組織の空洞化と人材の二極化が進む懸念があります。

Q4. この罠に対して企業はどう対応すればよいですか？

A. 本ガイドでは2つのアプローチを提示しています。①AIを部下として使いこなすテックネイティブ人材への育成モデル転換（下積みをショートカットした早期実戦配置）と、②採用抑制で市場に溢れた優秀な若い才能を積極獲得するスピード戦です。縮小の流れに同調しないことが、マクロな市場縮小を突破する鍵となります。

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■会社概要

会社名 ：株式会社IDEATECH 代表者 ：代表取締役社長 石川友夫 所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階 設立日 ：2010年2月 事業内容：①IDEAコンテンツ事業 ・リサーチマーケティング「リサピー®︎」サービス ・レポートマーケティング「レポピー®︎」サービス ・アニバーサリーマーケティング「アニピー®︎」サービス ・Q&Aマーケティング「X-Questions®︎」サービス ②IDEAマーケティング事業 ③IDEAデザイン事業 ④IDEAセールス事業 ⑤PR戦略コンサルティングサービス URL ：https://ideatech.jp