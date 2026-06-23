【600人調査】片付けに悩む人の89％が「片付けたい」と回答　一方でサービス利用意向は27.8％にとどまり、66.3％が「費用不安」

ブルークリーン株式会社

バイオリカバリー事業（特殊清掃などの衛生復旧サービス）を展開するブルークリーン株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役：藤田隆次、以下「当社」）は、全国30歳以上80歳以下の男女3,000人、および片付け・暮らしに課題を抱える600人を対象に、「部屋の片付け・暮らしに関するアンケート」を実施しました。

アンケート詳細はこちら：https://b-clean.jp/owned/messy-room-hoarders-house/

高齢化や単身世帯の増加、共働き世帯の増加などを背景に、片付けや住環境に関する悩みは身近な生活課題の一つになりつつあります。

部屋を片付けられない状態が続くと、転倒やけが、カビ・悪臭による健康被害、火災や災害時の避難リスクなどにつながる可能性があります。また近年では、住環境の悪化がセルフネグレクトや孤独死と関連するケースも指摘されており、片付けの問題は単なる整理整頓の問題にとどまらないと考えられます。

一方で、片付けに悩んでいる人がどの程度「片付けたい」と考えているのか、また、支援サービスの利用をためらう背景にはどのような不安があるのかは、十分に可視化されているとはいえません。

そこで今回、ブルークリーン株式会社では、全国の一般生活者3,000人と、片付け・暮らしに課題を抱える600人を対象に、住環境の実態や片付け意向、片付けられない理由、支援サービスへのニーズについてアンケート調査を実施しました。

ブルークリーン株式会社では、今後もこうした調査を通じて、片付けや住環境に関する課題を可視化し、支援を必要とする方が適切な相談先につながりやすい環境づくりに貢献してまいります。

【当調査の利用に関して】

1．当調査のデータを引用・転載する場合には、「出典：ブルークリーン株式会社」の表記をお願いいたします。

2．出典元として、下記ページへのリンクをお願いいたします。

https://b-clean.jp/owned/messy-room-hoarders-house/

【調査の実施概要】

調査名：部屋の片付け・暮らしに関するアンケート

調査期間：2026年6月10日～2026年6月10日

調査方法：Freeasyを用いたWeb調査

調査対象１.：全国30歳以上80歳以下の男女

有効回答数１.：3,000人

調査対象２.：全国30歳以上80歳以下の男女

有効回答数２.：600人

調査サマリー

・一般生活者の約4割が、自宅の状態について何らかの悩みや課題を抱えている

・「来客を部屋に入れたくない」と感じる人は21.4％

・片付け・暮らしに課題を抱える人の89％が「片付けたい」と回答

・片付けられない理由は「物を捨てられない」が37.33％で最多

・住環境への不安は「積み上がった物が崩れてくる」が25％で最多

・54.67％が孤独死やセルフネグレクトを自分にも関係のある問題だと感じている

・54.66％が、自分に万が一があった後の部屋の片付けについて考えたことがある

・片付け・清掃サービスの利用意向は27.83％にとどまった

・サービス利用をためらう理由は「費用が不安」が66.33％で最多

・「特殊清掃」を知らなかった人は38.67％

一般生活者の約4割が住環境に悩み 「来客を部屋に入れたくない」が21.4％

全国の一般生活者3,000人のうち約4割が自宅の状態について何らかの悩みを抱えており、片付けや住環境の問題が一般家庭にも広く存在する実態が明らかになった（ブルークリーン株式会社調べ）

全国3,000人を対象に現在の住環境について調査したところ、「いずれも当てはまらない」と回答した人は59.83％でした。

一方で、約4割が自宅の状態について何らかの悩みや課題を抱えていることがわかりました。

具体的には、「来客を部屋に入れたくないと感じる」が21.4％で最多となり、「物が多く、どこに何があるかわからない（15.8％）」「床に物が置かれ、歩くスペースが限られている（15.37％）」が続きました。

今回の調査からは、片付けや住環境の問題が一部の特殊なケースではなく、多くの家庭で発生している生活課題であることがうかがえます。

片付けに悩む人の89％が「片付けたい」と回答

片付けに課題を抱える600人のうち89%が「片付けたい」と回答しており、片付けに悩む人の多くは「片付けたくない人」ではなく、現状を改善したいと考えている実態が明らかになった（ブルークリーン株式会社調べ）

片付けや暮らしに課題を抱える600人に対して、「現在、お部屋を片付けたいという気持ちはありますか」と質問したところ、「強く思っている」が39.67％、「ある程度思っている」が49.33％となりました。

両者を合わせると89％が片付けたいと考えていることになります。

片付けの問題は、「片付けたくない人」の問題として語られることもありますが、今回の調査では、多くの人が改善意欲を持ちながらも行動に移せていない実態が明らかになりました。

片付けられない理由1位は「物を捨てられない」 時間不足や体力低下も上位に

片付けられない理由で最も多かったのは「物を捨てられない」37.33%で、判断の難しさや時間・体力など複数の要因が関係している実態が明らかになった。年代別では現役世代は時間不足、高齢世代は体力低下や物の蓄積が課題となっている（ブルークリーン株式会社調べ）

片付けや掃除が難しいと感じる理由について聞いたところ、最も多かったのは「物を捨てられない」で37.33％でした。

次いで、

・どこから始めればいいかわからない（31.83％）

・忙しく時間がない（29.17％）

・片付けてもすぐ元に戻ってしまう（23.33％）

・体力的に厳しい（21.67％）

が続いています。

また、60代以上では、

・物を捨てられない（41.6％）

・体力的に厳しい（25.57％）

・一人では片付けられない（18.7％）

が目立つ結果となりました。

調査結果からは、片付けの問題を単純な性格や意識だけで説明することは難しく、時間不足や体力低下、判断負担など複数の要因が関係していることがうかがえます。

住環境への不安1位は「積み上がった物の崩落」 転倒・健康被害への懸念も

現在の住環境への不安で最も多かったのは「積み上がった物が崩れてくる」25%で、転倒・けがや健康被害、火災・避難の遅れなど、片付け問題が安全面にも影響を及ぼす実態が明らかになった（ブルークリーン株式会社調べ）

現在の住環境について感じている不安を聞いたところ、「積み上がった物が崩れてくる」が25％で最多となりました。

次いで、

・つまずいて転倒・けがをする（23.83％）

・カビや悪臭による健康への影響（21.5％）

・害虫やネズミの発生（14.33％）

が続いています。

また、

・火災が起きやすい・気づきにくい（10.67％）

・災害時にすぐ避難できない（8.83％）

という回答も見られました。

住環境の問題は見た目の問題にとどまらず、安全や健康にも関わるリスクとして認識されていることがわかります。

54.67％が孤独死やセルフネグレクトを「自分にも関係ある問題」と認識

片付けに課題を抱える600人のうち約54.7%が孤独死・セルフネグレクトを「自分にも関係のある問題」と回答し、特に30～40代で自分ごととして捉える割合が高い実態が明らかになった（ブルークリーン株式会社調べ）

片付けや暮らしに課題を抱える人に対して、「孤独死やセルフネグレクトは、ご自身にも関係のある問題だと感じますか」と質問したところ、「強く感じる」が12.67％、「ある程度感じる」が42％でした。

合計すると54.67％が、自分にも関係する問題だと感じていることになります。

年代別では、

・30代：71.43％

・40代：63.16％

・50代：58.8％

・60代以上：45.42％

となり、若い世代ほど危機感を持つ傾向も見られました。

住環境の悪化や生活機能の低下は、セルフネグレクトや社会的孤立のサインとして現れる場合もあります。今回の結果からは、片付けの問題を健康や生活維持の観点から捉えている人も少なくないことがわかりました。

半数以上が「自分に万が一があった後の部屋」について考えた経験あり

片付けに課題を抱える600人のうち54.7%が、自分に万が一があった際の自宅の片付けについて考えた経験があり、片付け問題が終活や死後整理への不安とも結びついている実態が明らかになった（ブルークリーン株式会社調べ）

「ご自身に万が一のことがあった際の、自宅の片付けや清掃について考えたことがありますか」と質問したところ、「よくある」が12.83％、「少しある」が41.83％となりました。

合計すると54.66％が、自身の死後や万が一の際の住まいについて考えた経験があることになります。

片付け問題は日常生活だけでなく、終活や遺品整理、家族への負担軽減といったテーマとも結びついていることがうかがえます。

「片付けたい」89％に対し、サービス利用意向は27.83％にとどまる

片付けに課題を抱える600人のうち「片付けたい」は89%に上る一方、サービス利用意向は27.8%にとどまり、意欲はあっても支援につながりにくい実態が明らかになった。特に高齢世代ほど利用意向が低く、支援が必要な人ほど支援につながりにくい課題がうかがえる（ブルークリーン株式会社調べ）

片付け・清掃サービスの利用意向について調査したところ、「利用したい」と回答した人は27.83％でした。

一方で、片付けたいと回答した人は89％にのぼっています。

つまり、多くの人が現状改善を望んでいるにもかかわらず、実際に支援サービスの利用を検討している人は3割未満にとどまることが明らかになりました。

特に60代以上では、利用意向は21.37％と全年代で最も低い結果となっています。

サービス利用をためらう理由は「費用不安」が66.33％で最多

片付け・清掃サービスの利用をためらう理由は「費用が不安」が66.33%と突出して最多で、利用意欲はあっても費用面や心理的なハードルから一歩を踏み出せない実態が明らかになった（ブルークリーン株式会社調べ）

サービス利用をためらう理由として最も多かったのは、「費用が不安」で66.33％でした。

次いで、

・他人を家に入れたくない（39％）

・信頼できる業者がわからない（30.17％）

・まだ自分で何とかしたい（28.83％）

・恥ずかしい（21.67％）

となっています。

今回の調査では、「利用したくない」のではなく、「利用したいが不安が大きい」という実態が浮き彫りになりました。

利用したいサービス1位は「費用が明確・事前見積もり」 透明性へのニーズが浮き彫りに

利用したいサービスの特徴で最も多かったのは「費用が明確・事前に見積もりがわかる」38.33%で、利用者が単なる作業代行ではなく、まず安心して相談できる環境を求めている実態が明らかになった（ブルークリーン株式会社調べ）

利用したいサービス内容について聞いたところ、「費用が明確・事前に見積もりがわかる」が38.33％で最多となりました。

次いで、

・ゴミ出し・分別代行（20.83％）

・女性スタッフ対応（16％）

・一緒に片付けを手伝ってくれる（16％）

が続いています。

利用者が求めているのは単なる作業代行だけではなく、安心して相談できる環境や費用の透明性であることがうかがえます。

「特殊清掃」を知らない人は38.67％ 高齢層ほど認知率が低い傾向

「特殊清掃」を「知らなかった」人は38.67%にのぼり、特に高齢層ほど認知率が低い実態が明らかになった。必要になる可能性がある人ほど支援サービスを十分に認知しておらず、情報発信や認知向上の重要性がうかがえる（ブルークリーン株式会社調べ）

特殊清掃の認知度について調査したところ、「知らなかった」と回答した人は38.67％でした。

また、「内容まで知っている」と回答した人は26.5％にとどまっています。

特に60代以上では43.13％が「知らなかった」と回答しており、高齢層ほど認知率が低い傾向が見られました。

支援サービスが存在していても、その情報が十分に届いていない可能性があることがうかがえます。

調査結果から見えたのは「片付けたいのに頼れない人」の存在

片付けに課題を抱える人の89%が「片付けたい」と考える一方、サービス利用意向は27.83%にとどまり、ためらう理由は「費用不安」が66.33%で最多。54.67%が孤独死・セルフネグレクトを自分ごとと捉えており、「片付けたいのに頼れない人」の存在が浮き彫りになった（ブルークリーン株式会社調べ）

今回の調査では、片付けや暮らしに課題を抱える人の89％が「片付けたい」と考えていることが明らかになりました。

一方で、片付け・清掃サービスの利用意向は27.83％にとどまり、利用をためらう理由として「費用不安」が66.33％で最多となっています。

また、孤独死やセルフネグレクトを自分にも関係する問題だと感じる人は54.67％に達しており、片付けの問題が住環境だけでなく、健康や安全、社会的孤立とも関係する生活課題であることがうかがえます。

高齢化や単身世帯の増加が進むなか、「片付けたいのに片付けられない」「支援を受けたいのに頼れない」という人が適切な支援につながりやすい環境づくりが今後ますます重要になると考えられます。

当調査の掲載記事

【600人調査】片付けたいのに頼れない？片付けに悩む人の89％が片付け意向あり｜一方で66.3％が「費用不安」

https://b-clean.jp/owned/messy-room-hoarders-house/

ブルークリーン株式会社について

ブルークリーン株式会社は、バイオリカバリー事業（特殊清掃など衛生復旧サービス）を展開し、臭気・カビ・煤・感染症リスクなど、居住環境の衛生・安全に関わる課題に対して、原因分析から除去・再発防止まで一貫して対応しています。

少子高齢化や孤独死、ごみ屋敷、動物多頭飼育崩壊といった社会問題に向き合い、技術支援やノウハウ共有も積極的に行っています。

ブルークリーン株式会社 概要

会社名：ブルークリーン株式会社

代表者：藤田 隆次

所在地：東京都大田区萩中1-6-10フェニックス糀谷1F

設立：2018年7月

事業内容：バイオリカバリー(TM)事業（特殊清掃、災害復旧、感染症対策など）

URL：https://b-clean.jp