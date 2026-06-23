【ココロを贈る 名入れギフトOkulu】猛暑の夏、「気をつけてね」を帽子に込めて。帽子の内側にメッセージをしのばせる『おまもりUVハット』を発売

株式会社MIYABI帽子の裏側にはこっそりメッセージ入り♪

名入れギフト専門店「Okulu」は、

帽子の内側に自由なメッセージをプリントできる新商品

『おまもりUVハット』の販売を開始しました。

完全遮光100％のUV対策機能に加え、接触冷感素材や通気性の良いメッシュ構造を採用。

暑い季節を快適に過ごす機能性と、大切な人への想いを届ける

特別感を兼ね備えた新しい夏のギフトです。

「暑いから気をつけてね」を、毎日伝えられる方法

近年、日本各地で猛暑日が増加し、熱中症対策への関心が高まっています。

離れて暮らす親や祖父母に対して、

「水分をしっかり取ってね」

「無理しないでね」

「暑い日は気をつけてね」

そう声を掛けたいと思いながらも、毎日連絡を取ることは難しいという方も少なくありません。

そこで当店では、日差しから身を守る帽子そのものに、

家族からの想いを込められないかと考えました。

こうして誕生したのが、

帽子の内側に自由なメッセージをプリントできる『おまもりUVハット』です。

帽子の内側に、自分だけのお守りを

おまもりUVハット最大の特徴は、帽子の内側に自由な言葉をプリントできること。

「いつもありがとう」

「今日も頑張ろう」

「熱中症に気をつけてね」

「いつまでも元気でいてね」

など、家族からのメッセージや自分自身への応援の言葉を入れることができます。

メッセージは帽子をかぶるときだけ目に入る位置に配置されているため、外からは見えません。

だからこそ、毎日そっと背中を押してくれる、自分だけのお守りのような存在になります。

また、お名前やフルネームを入れることで、

紛失防止にも役立つ実用的な名入れアイテムとしてもご利用いただけます。

完全遮光100％で夏の日差しをしっかりガード

おまもりUVハットは、想いを届けるだけでなく、

夏を快適に過ごすための機能性にもこだわりました。

つば部分には完全遮光100％の生地を内蔵し、強い日差しや紫外線をしっかりカット。

日傘を使いにくいシーンでも活躍します。

・お子さまの送り迎え

・自転車での移動

・ウォーキング

・ガーデニング

・旅行やレジャー

・アウトドアシーン

など、さまざまな場面で活躍します。

接触冷感×メッシュで暑い日も快適

帽子の内側には接触冷感素材を採用。

さらに通気性の良いメッシュ構造により、蒸れにくく快適なかぶり心地を実現しました。

あご紐付きのため風の強い日でも安心して使用でき、

サイズ調整機能も備えているため、幅広い方にご利用いただけます。

モノだけではなく「気持ち」を贈る時代へ

近年のギフト市場では、単にモノを贈るだけでなく、

その背景にある想いやストーリーを大切にする傾向が高まっています。

おまもりUVハットは、日差しから守る実用性と、

大切な人を想う気持ちを届ける特別感を両立したアイテムです。

母親や祖母へのプレゼントとしてはもちろん、

自分自身への応援アイテムとしてもご利用いただけます。

この夏、「気をつけてね」の気持ちを帽子に込めて贈ってみませんか。

商品詳細

おまもりUVハット

＼帽子の内側に、あなただけの言葉を。／

完全遮光100％×接触冷感×通気性メッシュで、

涼しさと想いをそっとしのばせるUVハット。

https://item.rakuten.co.jp/nafuda-factory/sun-hat/

販売価格：3,500円 送料無料

サイズ：

頭囲 58～61cm

高さ 約8.5cm

つば 約11cm

素材：麻混素材

私たちについて

ココロを贈る 名入れギフトOkuluは、あなたと、あなたの大切な方が、名入れギフトを通じて心で繋がる、そんな温かな想いを込めて名付けたブランドです。

贈る方も、贈られる方も、そして私たちも、みんなが笑顔になれるお店でありたい。

その想いを大切に、一つひとつ丁寧に、心を込めたギフトをお届けしています。

誕生日、結婚祝い、出産祝い、入学・卒業祝い、退職祝い――

人生のさまざまな節目や日常のちょっとした「ありがとう」に、

名入れギフトが、世界にひとつだけの「特別な贈り物」として、記憶に残る瞬間を演出できることを願っています。

これからも「名入れギフトOkulu」は、人の気持ちをまっすぐに繋ぐ、心温まるギフトショップを目指してまいります。

■楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/nafuda-factory/

■公式Instagram

https://www.instagram.com/okulu_gift/

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■お問い合わせ先

株式会社MIYABI

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