KRAFTON、「gamescom 2026」出展ラインナップを発表

KRAFTON JAPAN株式会社

(株)KRAFTON(代表取締役 キム・チャンハン)は、2026年8月26日（水）から8月30日（日）までドイツ・ケルンで開催される欧州最大級のゲームイベント「gamescom 2026」への出展ラインナップを発表しました。

今年の「gamescom」では、PUBG STUDIOSの新作をはじめ、『NO LAW』、『Project ZETA』、『Age Twisters』、『TARAE: The Unbound』の計5作品を出展します。

自社スタジオ作品に加え、世界各地のクリエイティブスタジオと共同開発するパブリッシングパートナー作品も出展し、自社開発作品と多様な協業プロジェクトを含む幅広い新作ラインアップを披露します。

■ PUBG STUDIOS 未公開新作(タイトル未定)

PUBG STUDIOSが開発する未公開の新作タイトルを「gamescom 2026」にて世界初公開します。

PUBG IP を基盤に、既成概念を打ち破る方向性と独自のゲームプレイ体験で、世界中のプレイヤーに新たな楽しさを提供する予定です。

■『NO LAW』（開発：Neon Giant）

『NO LAW』は、Neon Giantが開発する没入型オープンワールド FPSです。無法地帯と化した高密度サイバーノワールの港湾都市「Port Desire（ポート・ディザイア）」を舞台に、元兵士「Grey Harker（グレイ・ハーカー）」として隠された物語を探りながら、奪われたものを取り戻す旅に出ます。

■『Project ZETA』（開発：NIRVANANA Studio）

『Project ZETA』は、NIRVANANA Studioが開発する“マルチチーム・タクティカルアリーナ（MTA）”ジャンルのオンライン対戦アクションゲームです。4つのチームが同一戦場で同時に競い合う独自のゲームシステムを採用しており、今年6月には初のグローバルプレイテストを実施します。

■『Age Twisters』（開発：Piccolo Studio）

Piccolo Studioが開発する2人協力型ナラティブアドベンチャーゲームです。

「gamescom 2026」 にて初めて一般公開と本作の詳細が公開される予定です。

■『TARAE: The Unbound』（開発：Boundary）

Boundaryが開発する新作アイソメトリック・ダークファンタジーアクション RPGです。

東洋的な世界観をベースにした幻想的な舞台設定を特徴としており、本作も「gamescom 2026」にて初公開されます。

gamescom 2026に関する詳細は、KRAFTON公式特設サイトをご確認ください。

●KRAFTON gamescom 2026 特設ページ

https://krafton-jp.com/4vt42nc

■KRAFTON、Inc.について

韓国に本社を置くKRAFTON, Inc.は、差別化されたクリエイティブを持つグローバル開発スタジオと独自の楽しさを備えたゲームを制作すると同時に、潜在力のあるゲームIPを発掘し、世界中にパブリッシングしています。予想を超える大胆な想像力と技術によって、世界中のゲームファンにとって忘れられない世界を創り出すため、果敢な挑戦を続けています。

2007年に設立されたKRAFTONは、「PUBG STUDIOS」、「Striking Distance Studios」、「Unknown Worlds」、「Neon Giant」、「KRAFTON Montreal Studio」、「Bluehole Studio」、「RisingWings」、「5minlab」、「Dreamotion」、「ReLU Games」、「Flyway Games」、「Tango Gameworks」、「inZOI Studio」、「JOFSOFT」、「Eleventh Hour Games」、「OmniCraft Labs」、「Olivetree Games」、「Loonshot Games」、「9B STUDIO」等のクリエイティブスタジオで構成されています。

各スタジオは、継続的な挑戦と新たな技術を通じてゲームの楽しさを革新し、より多くのファンに愛されるためにプラットフォームとサービスを拡張しています。

KRAFTONは、『PUBG: BATTLEGROUNDS』、『PUBG MOBILE』、『inZOI』、『MIMESIS』、『Hi-Fi RUSH』、『Dinkum』、『TERA』、『My Little Puppy』等様々なゲームを開発およびパブリッシングしています。

「Pioneer the Undiscovered」というスローガンのもと、KRAFTONはファン中心の思考とグローバルな感覚を基盤に、新たなジャンルと技術領域を開拓し、AIをはじめとする技術力を拡張しながら、ゲーム産業の未来の可能性を拡げていきます。

詳細はhttps://krafton-jp.com/3EPy5Ap をご覧ください。

(C) 2026 KRAFTON, INC