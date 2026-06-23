「あの画像どこ？」「これ使っていいんだっけ？」をゼロに。ジーエークロッシング、画像管理の定型業務を省力化するクラウドサービス「GARACK」の提供を強化。

株式会社ジーエークロッシング株式会社ジーエークロッシング 画像データの管理・運用をラクにする画像管理クラウドサービス「GARACK（ガラック）」

株式会社ジーエークロッシング（本社：兵庫県神戸市、取締役社長：百木）は、流通・小売・アパレル企業様向けに、画像データの管理・運用をラクにする画像管理クラウドサービス「GARACK（ガラック）」の機能提供および運用代行サービスを強化したことをお知らせいたします。

背景：現場の時間を奪う「画像にまつわる名もなき業務」

ECサイトの拡充やSNS発信など、販路が拡大するにつれて、制作現場が取り扱う画像や動画データは爆発的に増加しています。

その結果、多くの現場担当者は以下のような「定型業務（ノンコア業務）」に追われ、CVR向上のための戦略立案やリッチコンテンツ制作といった本来の「非定型業務（コア業務）」に時間を割けない状況に陥っています。

GARACKが提供する「3つの解決策（SaaS機能）」

GARACKは、これらの煩雑な画像管理業務をシステムで解決し、生産性向上を実現します。

- 商品情報と画像の紐づけで「すぐ見つかる」画像データに商品情報（Excel/csv）を紐づけて登録が可能。複合的な検索により、チーム全体での確認・検索の手間を大幅に削減します。- 「画像登録枠」の事前作成で「抜け漏れを防ぐ」商品情報を先に登録しておくことで「画像の登録枠（プレースホルダー）」を作成できます。画像が集約されていない商品が一目でわかり、登録ミスや抜け漏れを未然に防ぎます。- 期限管理機能で「無断使用をブロック」モデル画像等に使用期限を設定でき、期限が切れるとダウンロード不可（グレーアウト）になるため、違反利用のコンプライアンスリスクをシステムで防ぎます。GARACK機能イメージ

運用オペレーションの代行（BPaaS機能）も提供

「システムを入れても、それを運用するリソースすら現場にない」という企業様向けに、GARACKのシステム提供（SaaS）だけでなく、企画制作会社である当社のノウハウを活かした「運用オペレーション代行（BPaaS）」もセットでご提供可能です。

画像登録や仕様変更、撮影といった業務そのものを当社が巻き取り、現場の負担をさらに軽減します。

ご利用料金

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82344/table/14_1_9a88febe92bfb3205a9c8724222c1dce.jpg?v=202606231252 ]

無料「トライアル」について

「自社の業務フローにフィットするか確認したい」「実際にどれくらい手間が省けるのか試してみたい」といったご要望にお応えし、無料のトライアル環境をご用意しております。

実際の操作感など、現場目線で開発されたGARACKの使いやすさをぜひご体感ください。

トライアルのご利用や機能の詳細については、下記お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

お問い合わせ先：https://xrossing.co.jp/contact/

第27回 マーケティング Week 夏 2026-Mas-内「EC売上アップEXPO」に出展いたします。

開催会期： 2026年6月24日（水）～26日（金）

開催時間： 10:00 - 17:00（最終日のみ16:00まで）

会場： 東京ビッグサイト西展示場 ブース番号 [ M24-28 ]

※本展のご入場には事前登録が必要です。

株式会社ジーエークロッシング

本社 ：兵庫県神戸市

取締役社長：百木亮太

設立 ：2006年4月

事業 ：EC向け画像関連事業（スチール／動画）、販促物クリエイティブ

拠点 ：神戸・大阪・東京・福岡・台北等、国内外7拠点

URL ：https://xrossing.co.jp/

私たちは、東京・関西を中心に長年流通小売業様の販売コンテンツ制作現場を直接運営してきたプロフェッショナル集団です。

現場主義のオペレーションを強みとし、システム開発と業務の仕組み化を両輪で提供することで、お客様の事業成長を強力にバックアップいたします。