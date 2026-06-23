製薬企業向け、行動経済学を医療コミュニケーションに活用する共創支援サービスを開始（アイジー・ホールディングス株式会社：株式会社インフロント／株式会社インサイト・アイ）

アイジー・ホールディングス株式会社

アイジー・ホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：金谷 進、以下「iGH」）の傘下でヘルスケアエージェンシー事業を展開する株式会社インフロントおよび株式会社インサイト・アイは、大阪大学発の専門コンサルティングファームであるCoBe-Tech（コービーテック）株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：上木 誠吾、以下「CoBe-Tech」）と共創し、製薬企業向けに行動経済学を医療・医薬のコミュニケーションに活用するための共創支援サービスを開始いたします。本サービスの開始に伴い、行動経済学を活用したプロモーション手法を啓発するガイドブック（リーフレット）を作成し、iGHのギャラリーサイト「i-Gate」にて公開いたしました。

■ 「正しい情報」を伝えても、人は「合理的」には動かない

医療業界において、製薬企業から医師へ、あるいは医師から患者さんへの情報提供が一方通行になると、その内容が十分に活用されない可能性があります。その結果、治療継続やアドヒアランスに影響し、期待される治療効果が得られにくくなるだけでなく、有害事象のリスクが高まることも懸念されます。人は常に合理的に意思決定を行うわけではなく、「最良の選択肢だと理解していても、行動が伴わない」という心理バイアスを持っています。

本サービスでは、こうした行動経済学の視点を取り入れ、医療現場の課題を「人の意思決定の構造」から読み解き、行動変容をデザインいたします。

■ iGH×CoBe-Techによる共創支援サービスの概要

本サービスは、最先端の行動経済学の知見と科学性を提供するCoBe-Techと、医薬コミュニケーションに精通し業界特有のルールや現場を熟知しているiGH（株式会社インフロント／株式会社インサイト・アイ）の強固な共創体制で提供いたします。 ターゲットの心理特性を行動診断調査等で深く理解し、その知見をプロモーション戦略や資材設計に直結させます。既存資材の行動科学レビューから、疾患啓発キャンペーンの監修、患者／医師セグメント調査と介入設計まで、理論的な裏付けと実用性を両立した新たな医薬情報提供を実現いたします。

■ 行動変容アプローチを啓発するガイドブック（リーフレット）を公開

行動経済学を具体的に活用したプロモーションのヒントをまとめたガイドブックを公開いたしました。「なぜ動かないのか」を紐解き、ナッジや現状維持バイアスなどの行動経済学的アプローチを活用して人を動かす仕掛けや、乳がん検診受診率向上などの実践ケースをご紹介しております。

本ガイドブックは、iGHが運営する製薬・医薬コミュニケーションギャラリーサイト「i-Gate」よりダウンロードが可能です。

▸【ダウンロードはこちら】(https://i-gate.ig-holdings.co.jp/PDF/BehavioralEconomicsLeaflet_IGH_CoBe-Tech.pdf)

■ 本サービスに関するご相談・お問い合わせ

“行動”を変えるコミュニケーション設計や本サービスにご興味・ご関心がある製薬企業のご担当者様は、まずは株式会社インフロント、および株式会社インサイト・アイの営業担当までお気軽にご相談ください。

【会社概要】

■ CoBe-Tech株式会社について

CoBe-Tech株式会社（コービーテック）は、行動経済学と認知行動科学の研究知見を事業活動に実装可能な介入戦略に転換する、大阪大学発の専門コンサルティングファームです。

「テーラード（個別最適化された介入設計）」「プレシジョン（因果推論に基づく精密なターゲティング）」「エッジ対応（介入効果が及びにくい層の事前検知と代替アプローチの設計）」を軸に、製薬・ヘルスケア企業のマーケティング戦略、患者行動変容プログラム、疾患啓発キャンペーンの企画・開発・設計・検証を手がけています。

製薬企業、医療機関、行政機関等のクライアントに対し、がん検診受診率を約3倍に向上させた介入施策をはじめとする実証済みのエビデンスを武器に、「効果が数値で見える行動変容」を提供しています。

会社名：CoBe-Tech（コービーテック）株式会社

代表者：上木 誠吾

所在地：大阪府大阪市北区西天満2-5-2 H2O TOWER 6階

設立：2022年5月

事業内容：行動経済学と認知行動科学などの科学的知見を活かしたコンサルティング事業

■ アイジー・ホールディングス株式会社について

アイジー・ホールディングス株式会社は、製薬企業のコミュニケーション活動を支援する株式会社インフロント、株式会社インサイト・アイおよび医薬研究のパブリケーション活動を支援する株式会社インフロント・メディカルパブリケーションズの3社を統括するヘルスケアエージェンシーです。高いサイエンスリテラシーをベースに、先鋭的な戦略性に基づいた新たな価値を創造・追求し、医師をはじめとした医療従事者、患者さんやご家族などが抱える多様な課題に応えるサービスを提供しています。

会社名 ：アイジー・ホールディングス株式会社

代表者 ：金谷 進

所在地 ：東京都中央区日本橋本町 1-9-13 日本橋本町１丁目ビル9階

設立 ：2015 年 11 月

事業内容：ヘルスケア領域マーケティングのコンサルティング・企画・制作、学術活動支援

【本件に関するお問い合わせ】

アイジー・ホールディングス株式会社 経営企画室 メールアドレス：pr01@ig-holdings.co.jp