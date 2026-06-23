7月16日(木) 　AndTech「半導体ナノワイヤの形成・物性制御と次世代デバイス応用への展開」WEBオンライン Zoomセミナー講座を開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せる半導体ナノワイヤ での課題解決ニーズに応えるべく、第一人者の講師からなる「半導体ナノワイヤ 」講座を開講いたします。

半導体ナノワイヤを基盤にスピン・量子デバイスからレーザ・LEDなどの光デバイスまで基礎物理・結晶成長・設計・作製・評価・実証を一貫して俯瞰しながら次世代半導体技術の実用化に向けた設計指針と将来展望を学べる講演！

本講座は、2026年07月16日開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f157f02-0fc6-6ed4-bd3e-064fb9a95405

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

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テーマ：半導体ナノワイヤの形成・物性制御と次世代デバイス応用への展開

開催日時：2026年07月16日(木) 13:00-16:35

参 加 費：55,000円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1f157f02-0fc6-6ed4-bd3e-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

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ープログラム・講師ー

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第1部 顕微物性評価技術を駆使した半導体ナノワイヤの電気特性制御と超高面密度・完全配向ナノワイヤ配列の実現

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講師 信州大学 繊維学部 機械・ロボット学科 機能機械学コース / 准教授 渡辺 健太郎 氏

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第2部 半導体ナノワイヤ電界効果トランジスタにおける量子現象とスピン軌道相互作用の制御 ～基礎から応用・実用化まで~

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講師 東京農工大学 工学研究院先端電気電子部門/工学府知能情報システム工学専攻/工学部知能情報システム工学科 高瀬 恵子 氏

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第3部 ナノワイヤ光デバイスの基盤技術と応用展開

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講師 大阪大学 大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻 / 准教授 舘林 潤 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

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・一般的な半導体デバイスの微細加工技術

・半導体ナノワイヤ電界効果トランジスタの作製方法

・量子効果、スピン軌道相互作用の評価方法

・世界的な研究開発動向

・ナノワイヤ光デバイスの基礎原理と従来デバイスとの性能・構造上の違い

・結晶成長からデバイス化に至る一連のプロセスと設計の考え方

・光閉じ込め・導波路設計および発光制御に関する設計指針

・光学特性評価手法とデバイス性能向上に向けた課題抽出の方法

・ナノワイヤ構造を活用した光源・ディスプレイ応用への展開可能性

・実用化に向けた技術課題と今後の研究開発の方向性

本セミナーの受講形式

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WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

株式会社AndTechについて

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化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、

幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」

「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

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一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

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選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

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経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

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株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

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第1部 顕微物性評価技術を駆使した半導体ナノワイヤの電気特性制御と超高面密度・完全配向ナノワイヤ配列の実現

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第2部 半導体ナノワイヤ電界効果トランジスタにおける量子現象とスピン軌道相互作用の制御 ～基礎から応用・実用化まで~

【講演主旨】

生成AIなどのAI技術の急速な発展により、情報処理を支える半導体デバイスには、さらなる高性能化・低消費電力化が求められています。一方、従来の微細化だけに頼る性能向上には限界が見えつつあり、電子の「電荷」だけでなく、電子のもつ磁石の性質である「スピン」や量子力学的現象を利用する新しいデバイス原理が注目されています。

本講座では、半導体ナノワイヤ電界効果トランジスタの作製方法、電気伝導における量子効果、スピン軌道相互作用の電界制御と高効率化、さらに低消費電力を実現するスピン電界効果トランジスタへの応用や量子コンピュータとの関連について、世界的な研究開発動向と比較しつつ、専門外の方にもわかりやすく解説します。基礎研究が応用・実用化へつながる道筋を展望します。

【プログラム】

1. AI時代における半導体デバイスの役割と課題

・微細化による性能向上の限界と新しいデバイス原理

・電荷・スピン・量子現象を利用する次世代デバイスの考え方

2. 半導体ナノワイヤ電界効果トランジスタの基礎

・様々な形で研究される半導体ナノワイヤ

・電界効果トランジスタへの利用、作製方法、一般的な半導体デバイスの作製方法との比較

3. 半導体ナノワイヤにおける量子効果

・トランジスタ特性と量子補正効果

4. スピン軌道相互作用の電界制御と高効率化

・スピン軌道相互作用の導出と評価

・様々な構造のスピン軌道相互作用制御デバイス

5. スピン電界効果トランジスタへの応用と実用化

6. 現在の量子コンピュータとの関係性、および次世代量子コンピュータへ

7. 将来展望

【質疑応答】

【講演のポイント】

本講演の最大の特長は、AI時代の情報処理を支える半導体技術を背景に、電子のスピンや量子現象を利用する次世代デバイスの考え方を、実際の半導体ナノワイヤ電界効果トランジスタ研究にもとづいて解説する点です。講演者は、スピン軌道相互作用の電界制御に関する先駆的研究により複数の主要な賞を受賞しており、企業研究所での研究経験に加え、現在は大学で研究室を主宰する立場から解説します。基礎物理、作製技術、評価手法、応用展望を横断して理解できる内容となっています。

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第3部 ナノワイヤ光デバイスの基盤技術と応用展開

【講演主旨】

日本政府が提唱している新しい文明社会であるSociety 5.0の実現に向け、ディスプレイや光源用途における半導体光デバイスの高度化が求められている。中でもナノワイヤ構造は、結晶成長というボトムアップ手法による低損傷形成に加え、寸法・配向制御に基づく優れた光閉じ込めや発光制御が可能なプラットフォームとして注目される。

本講演では、ナノワイヤ光デバイスの基盤技術として、結晶成長、導波路・共振器設計、デバイスプロセスおよび光学特性評価について概説する。さらに、レーザおよびLED動作の実証例を通じて、高効率化・高指向性化の設計指針を示すとともに、次世代ディスプレイ・光源応用への展開と今後の課題について議論する。

【プログラム】

1. ナノワイヤ光デバイスの背景と位置づけ

1.1 次世代光デバイス・ディスプレイ技術の動向

1.2 従来光デバイス構造とその課題

1.3 ナノワイヤ構造の特徴と優位性

2. ナノワイヤ光デバイスの基盤技術

2.1 ナノワイヤ結晶成長技術（位置制御・構造制御）

2.2 光閉じ込めと導波路設計

2.3 共振器構造と発光制御

2.4 デバイスプロセス技術（電極形成・アレイ化）

3. ナノワイヤ光デバイスの実証

3.1 ナノワイヤレーザのデバイス特性

3.2 ナノワイヤLEDの発光特性

3.3 光学特性評価と性能向上指針

4. ナノワイヤ光デバイスの応用展開

4.1 ディスプレイ・光源応用への展開

4.2 高指向性光源・集積光デバイスへの応用

4.3 今後の技術課題と展望

【質疑応答】

【講演者のPRポイント】

ナノワイヤを基盤とした光デバイス研究において、結晶成長から光設計、デバイス実証まで一気通貫で取り組み、レーザ・LEDの実証を踏まえた実践的な設計指針を提示できるような研究を行ってきた。

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＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上