【新店舗オープン】「CLASKA Gallery & Shop ″DO″ 大丸京都店」が2026年7月1日（水）大丸京都店3Fにオープン！

株式会社クラスカ

株式会社クラスカ（本社：東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル9F）は、全国展開するライフスタイルショップ「CLASKA Gallery & Shop "DO"（クラスカ ギャラリー＆ショップ ドー）」の新店舗「CLASKA Gallery & Shop "DO" 大丸京都店」を、2026年7月1日（水）「大丸京都店」3Fにオープンいたします。

クラスカのオリジナルアパレルブランド「D（ディー）(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=2700825)」や、デザイナー藁谷真生によるクラスカ発のアパレルブランド「HAU（ハウ）(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=2008395&page=1#itemtitle)」「āta（アタ）(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=3058815)」等のアパレルアイテムをはじめ、オリジナルバッグブランド「kalsac（カルサック）(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=1331966&sort=n)」などのファッションアイテム、 クラスカの人気のキャラクター「MAMBO（マンボ）(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=1331888&sort=n)」、「B.B.（ビー・ビー）」関連アイテムなど充実のラインナップでご紹介。

その他、厳選の生活雑貨、アクセサリーなど、クラスカの視点でセレクトしたさまざまなアイテムを取り揃えて皆さまをお迎えいたします。

「大丸京都店」限定商品もご用意



オリジナルキャラクター「MAMBO」と「B.B.」のバッグとポーチを、数量限定でご用意しました。かカラーは京都をイメージした優しい藤色です。いずれも無くなり次第販売終了となりますので、是非早めに足をお運びください。

＜限定商品１.＞

「ニットマルシェバッグ / KAO / 藤色」 \3,520（税込）

ハンカチやポーチ、お財布など、身の回りの必要なものを入れるのにちょうどいいサイズのニットバッグ。 サイズ：幅24×高さ44cm 素材：ポリエステル100% 日本製

＜限定商品２.＞

「MAMBO ニットポーチ / KAO / 藤色」 \2,420（税込）

コスメや小物類を収納するのに便利なポーチ。普段使いはもちろん、旅行時にもおすすめです。 サイズ：縦16×横20cm 素材：ポリエステル100% 日本製

＜限定商品３.＞

「B.B. ニットポーチ / ミートローフ・カオ / 藤色」 \2,420（税込）

MAMBOのお友達「B.B.」の絵柄もご用意しました。 サイズ：縦16×横20cm 素材：ポリエステル100% 日本製

【店舗概要】

CLASKA Gallery & Shop "DO" 大丸京都店

住所：京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地 大丸京都店3F

オープン日：2026年7月1日（水）

営業時間：10：00～19：00

休業日：休館日に準ずる

【「CLASKA Gallery & Shop "DO"」について】

伝統の手仕事でつくられる工芸品からデザイナーによる新しいプロダクトまで、今の日本の暮らしに映えるアイテムを集めたライフスタイルショップです。現在直営店16店舗を展開し、各店舗が主催する企画展も随時開催しています。

CLASKA Gallery & Shop "Do" ショップリスト(https://www.claska.com/brand/do/)