ペット業界の運営改善を支援する情報サイト「RESERVA pet」を正式リリース

株式会社コントロールテクノロジー

株式会社コントロールテクノロジーは、トリミングサロンやペットホテル、ドッグラン、しつけ教室などのペット関連サービス事業者向けに、人手不足への対応や売上向上につながる業務改善支援の専門サイト「RESERVA pet」を公開しました。本サイトでは、ペット業界の現場で実践しやすい予約受付や来店・利用管理の方法、問い合わせ対応の改善に役立つ情報を発信しています。予約内容の確認や来店・利用前の顧客対応に関する運用ポイントを体系的にまとめており、日々の予約業務の見直しや効率化に活用できます。

「RESERVA pet」公式サイト :https://pet.reserva.be/

■リリースの背景

ペット関連サービスの現場では、カットやシャンプー、宿泊・一時預かり、施設利用、しつけ相談など、サービス内容に応じた予約受付や利用日時の調整が日常的に発生します。また、ペットの種類や頭数、ワクチン接種状況など、利用前に確認すべき情報も多く、電話やSNSでのやり取りが受付担当者の負担になりやすい傾向があります。加えて近年は、営業時間外の予約対応や事前確認のしやすさなど、飼い主側から利便性の向上も求められています。

こうした背景を踏まえ、当社は「RESERVA pet」サイトを公開し、ペット業界向け予約システムRESERVAの活用方法をはじめ、現場で発生しやすい受付業務の課題や改善のポイントをわかりやすく紹介しています。

回数券機能のイメージ画面

■ペット業界でよく利用されるRESERVA機能

・回数券機能(https://pet.reserva.be/function/coupon-tickets/)

トリミングやレッスンの継続利用に対応

・多頭予約受付機能(https://pet.reserva.be/function/group-reservation/)

複数頭の予約をまとめて受付可能

・ファイル提出機能(https://pet.reserva.be/function/file-upload/)

ワクチン証明書など必要書類を事前に確認

▼機能一覧：https://pet.reserva.be/function/

▼料金プラン：https://pet.reserva.be/price/

株式会社コントロールテクノロジーは、今後も「RESERVA pet」サイトと、ペット業界向け予約システムRESERVAを通じて、予約受付や来店・利用管理、受付対応のデジタル化を支援し、ペット業界の人手不足解消や売上アップにつながる店舗環境の整備に取り組んでまいります。

【会社概要】

会 社 名：株式会社コントロールテクノロジー

設 立：2013年8月

代 表 者：谷本 秀一

所 在 地：〒108-6105 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 5階

事業内容：クラウド型予約システム「RESERVA」

および各種業界特化型予約ソリューションの開発・運営

企業ＨＰ：https://tech.controlgroup.jp

保有認証：ISMS（ISO/IEC 27001:2022）

ISMSクラウドセキュリティ（ISO/IEC 27017:2015）