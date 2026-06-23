オリオンビール株式会社登壇。第4回商品パッケージ校正DXセミナー「校正品質を再現可能な仕組みに変える - 校正DXに挑み始めた企業が語る現在地 - 」を2026年7月24日（金）開催

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、第4回商品パッケージ校正DXセミナー「校正品質を再現可能な仕組みに変える - 校正DXに挑み始めた企業が語る現在地 -」を2026年7月24日（金）に開催します。今回は、オリオンビール株式会社様にご登壇いただき、パッケージ校正業務をデジタルへ移行し、ミスを削減する仕組みを整えられるまでの過程から実際の効果まで、具体的な事例をお話しいただきます。

商品パッケージ校正DXセミナーは、食品、飲料、化粧品、医薬品、日用品、電気機器、玩具など、さまざまな商品パッケージに共通する「表示ミスの構造」と、「表示ミス発生を未然に防ぐための仕組みづくり」を、全4回にわたって解説するセミナーです。

第4回となる今回は、オリオンビール株式会社でブランド育成に注力しながら、校正業務の業務改善とデジタル化の取り組みを推進されている、オリオン・ブランドマネジメント部 山本 純里様に登壇いただきます。

オリオンビール株式会社様では、年間100以上の新製品を沖縄から世界へ送り出しています。ブランドを守り、消費者へ安心を届けるために、デジタル校正を導入されました。目視チェックからデジタルへ移行するための準備や運用に乗せるまでの過程、導入後の効果まで、表示ミスゼロ・脱属人化に向けた挑戦の裏側をお話しいただきます。

校正業務の取り組みについてのトークセッションや視聴者からの質問コーナーも配信予定です。貴重な体験談を聞けるこの機会にぜひご参加ください。

■タイトル

校正品質を再現可能な仕組みに変える - 校正DXに挑み始めた企業が語る現在地 -

■セミナーお申し込み及び詳細

https://www.too.com/event/2026/dx_proof2607/

■このような方におすすめです

・メーカーで商品パッケージ校正の業務課題を解決したい方

・商品パッケージの表示品質に責任を持つ立場の方

・品質保証部門の責任者の方

・マーケティング部門の責任者の方

・品質保証部門でパッケージ校正業務を担当している方

・マーケティング部門で商品パッケージを担当している方

■アジェンダ

・株式会社Too：「Tooと進めるパッケージ校正デジタル化」

・オリオンビール株式会社 山本純里様：「デジタル校正導入でミスゼロ＆脱・属人化。年間100以上の新製品を沖縄から世界へ送り出すオリオンビールの挑戦」

・トークセッション

・視聴者の皆様からのQA

■講師

オリオンビール株式会社 マーケティング本部

オリオン・ブランドマネジメント部 RTDチーム主任

山本 純里様

2020年オリオンビール株式会社に新卒入社し、入社後から現在に至るまでマーケティング本部にて職務に従事。チューハイブランド「WATTA」のブランド担当や、オリオンビール初となるワイン「Southern Cross Winery」の立ち上げ経験を経て、現在は、ノンアルコール「クリアフリー」をはじめとするノンアルカテゴリー担当として日々、新しい価値を生み出そうと奮闘中。ブランド育成に携わる傍ら、チーム全体の予算管理を行うなど日々チームの垣根を超えた協業を進める中で、更なる業務効率化を推進すべく今回のデジタル校正導入プロジェクトをリード。

株式会社Too DX推進部ゼネラルマネージャー

前澤 良樹

※プログラム内容、講師は都合により予告なく変更となる場合がございます。

■日時

2026年7月24日（金） 16:00 - 17:00 Live配信

■参加費

無料（事前登録制）

■主催

株式会社Too

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too DX推進部

E-Mail dx_ts@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル