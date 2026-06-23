CRITEO株式会社

コマース・インテリジェンス・プラットフォームをグローバルに展開するCriteo(クリテオ、本社：フランス、日本代表取締役：グレース・フロム、以下、Criteo)は、 OpenAI初の広告テクノロジーパートナーとなって以来、ChatGPT内におけるAIネイティブな広告体験へのアクセス拡大を継続しており、広告主・ブランドが高い購買意向や商品及びサービスを発見する過程にある消費者とつながることを支援しています。

現在、2,000を超えるブランドがCriteoを通じてChatGPT上で広告を配信しており、既存顧客および新規広告主の双方において導入が広がっています。

米国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドでの提供開始に続き、日本、韓国、英国の広告主もCriteoを通じてChatGPT Adsの広告在庫にアクセスできるようになりました。これらの市場では、広告主数が週を追うごとに増加しており、対話型AI体験における広告機会への需要がグローバルで拡大しています。

Criteoを通じてChatGPTで広告を配信する業界としては、アパレル、家具・インテリア、家電、自動車、美容が主だっており、コマース領域全体で消費者の高いエンゲージメントが見られています。

Prompt Smart Adsによるパフォーマンス向上

対話型AIを通じて消費者が商品を発見する機会が増えるなか、広告主には、自社のデータやブランドアセットの管理を維持しながら、意図、文脈、対話の流れに応じて動的に適応できるクリエイティブが求められています。

カタログデータ、コマースインテリジェンス、プロンプトレベルのインサイトを組み合わせることで、CriteoのPrompt Smart Ads機能は、消費者のクエリの文脈に合わせて最適化された広告クリエイティブと商品説明文を自動生成します。

初期テストにおいて、Prompt Smart Adsを活用したChatGPT内の広告キャンペーンでは、配信開始後に約4倍の支出を生み出しています。これにより、広告主はキャンペーン配信を改善するのと同時に、より効率的に予算を消化し、ChatGPT内での投資を強化しています。

広告主が対話型AI環境で成果の最大化を目指すなか、Prompt Smart AdsはCriteoの差別化を支える主要なプロダクトとなっています。

AIショッピングジャーニーに関する新たな知見

商品の発見や情報収集、比較検討のためにAIアシスタントの利用が広がるなか、CriteoではChatGPT Ads経由のトラフィックにおいて引き続き高いパフォーマンスが確認されています。

コンバージョン率は引き続き他の流入チャネルを上回っており(https://www.criteo.com/news/press-releases/2026/05/an-update-on-criteos-integration-with-openai/)、クリック率も他環境の類似フォーマットと比べて一貫して2～3倍高い水準にあります。

さらに、広告経由のChatGPT Adsトラフィックの80%以上が新規顧客によるものであり、ブランドにとって同プラットフォームがディスカバリー（発見）エンジンとしての重要性を高めています。

これらの結果は、購買プロセスにおける対話型AIの役割が拡大していることを示しています。また、消費者が発見・比較検討から購入へとシームレスに進められる環境を実現するとともに、広告主が消費者との接点を持ち、コンバージョンにつなげる新たな機会を提供しています。

このエコシステムの進化が続くなか、Criteoは、ChatGPT内の広告が有用かつ関連性が高く、人々の自然な情報検索や、意思決定のプロセスに沿った体験であり続けるよう、引き続き取り組んでいます。

■Criteo (クリテオ) について■

Criteo（NASDAQ：CRTO）はブランド、広告代理店、小売業者、パブリッシャーの業績拡大を支援する、世界規模のコマース・インテリジェンス・プラットフォームです。Criteoは、1兆ドルを超える年間売上と、20年にわたる AI イノベーションに基づく独自のコマースデータを基盤に、企業の意思決定の合理化や業績向上を支援するとともに、消費者に対して関連性の高い広告体験を提供しています。世界中の小売業およびデジタルコマースまで、数千社ものクライアントと深いパートナーシップを築く Criteo は、企業が競争に打ち勝ち、成長する上で必要なテクノロジーとインサイトを提供します。※CRITEO株式会社はその日本法人です。www.criteo.com/jp/