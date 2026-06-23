【有限会社華まる屋が協賛！】“旅好き女子”を発掘した全国コンテスト 「旅行女子発掘コンテスト Vol.10」

株式会社KIRINZ

ライブ配信コンテスト『MODECON』の運営、ライブ配信者（以下：ライバー）の育成・マネジメント事業、その他Z世代をターゲットとしたマーケティング事業を手がける株式会社KIRINZ（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：鵜池 航太）は、“旅好き女子”の発掘を目的としたオンラインコンテスト「旅行女子発掘コンテスト Vol.10」を開催いたしました。

本コンテストでは、旅行への情熱や情報発信力を競い、次世代の“旅行女子”を発掘。グランプリ受賞者には、雑誌『るるぶ』掲載権をはじめ、旅行券や旅行グッズなど豪華特典が贈られました。

また、本コンテストには、旅行や出張、日常使いにも寄り添うボストンバッグブランド「hichago（ハイチャゴ）」を展開する有限会社華まる屋が協賛。旅をもっと自由に楽しめるアイテムとともに、旅行文化の発信をサポートいただきました。

■旅行女子発掘コンテスト Vol.10について

本コンテストは、「旅が好き」「旅の魅力を発信したい」という想いを持つ女性を対象に開催されたオンラインコンテストです。

これまでの旅の思い出や、これから行きたい憧れの旅先、旅先での体験や感動をライブ配信・SNSを通して発信し、“旅の魅力を再発見するきっかけ”を創出することを目的として開催されました。

受賞者には、旅行アンバサダーや広告モデルとして活躍できる可能性に加え、雑誌掲載、旅行券、トラベルグッズなど、旅をさらに楽しめる豪華特典が贈られました。

■『旅行女子発掘コンテスト Vol.10』 協賛企業

本コンテストは下記、協賛企業のサポートのもと開催されました。

＜有限会社華まる屋＞

「hichago（ハイチャゴ）」は、“ちょうどいい旅”を叶えるボストンバッグブランドです。

旅行や出張、ジムや週末のお出かけまで、さまざまなシーンに寄り添う実用的でスタイリッシュなバッグを展開。シンプルなデザインと使いやすさを両立し、“価格以上の価値”を届けることにこだわっています。

現在はAmazon・楽天市場を中心に、多くのお客様から支持を集めているブランドです。

HP：https://hnmr870.com/

■「旅行女子発掘コンテスト Vol.10 」グランプリ “yuckey ”さんの紹介

【趣味】

旅行、食べること、身体を動かすこと

【みんなにまだ話してない実は〇〇なところ】

流行りにはあまりのらないタイプ。特に洋服は長く着たいので、流行り廃りのないものを選びがちです。

【今後の目標】

まさか配信することがこんなに好きになるとは思っていなかったのですが、やってみることによって新しい環境を経験することができました。

これからもチャレンジし、自分の知らない自分をまだまだ開拓していきたいです。

配信者として、人として「yuckeyと出会ってよかった」「応援してよかった」と皆さんの心の中に残してもらえる存在になれたら嬉しいです。

【応援してくれたファンへのメッセージ】

多くの配信者の中から私と出会い、応援していただきありがとうございます。

毎日が楽しく、ライバーとリスナー、リスナーさん同士の関係が深められた時間でした。

これも企画に参加してくれて、リスナーさんが盛り上げてくれる“ゆっきー枠”に対する想いがあったからです。

出会えたすべての方に感謝しています。

これからもよろしくお願いします。

SNS：

X：https://x.com/111yuckey111

Instagram：https://www.instagram.com/00yuckey00

■準グランプリ “みっちん”さんの紹介

【趣味】

気になるホテルに泊まること、SNSで注目されている化粧品を試すこと

【みんなにまだ話してない実は〇〇なところ】

コンテストを通じて、自分でも気づいていなかった新しい一面を発見できました。

【今後の目標】

一度離れた旅行業に携わる仕事に再度就くこと

【応援してくれたファンへのメッセージ】

旅行女子のイベント中は沢山応援して頂き、本当にありがとうございました！

今回をきっかけに配信を始めましたが、2位という素敵な順位を頂けたのは、一人ひとりの応援のお陰です。

大きな旅行バッグや旅行券も頂いたので、そちらを使用してまだまだ旅を続けていきたいです♩

そして旅行を通して見たことや感じた事は、ずっと大切な私の経験にしていき、またそれをどこかで活かす機会も設けていけたらと思っています。

本当に約3ヶ月間の応援ありがとうございました！

これからもよろしくお願いします。

X：https://x.com/travel_mincho?s=21

■株式会社KIRINZ（キリンジ）とは

「女子大生のマーケティング会社」として創業。オンライン配信ミスコン『MODECON』の運営事業、ライバーマネジメント事業を中心にライブ配信市場のシェアを拡大しています。また、ミスコン出場者、SNSer、女子大生と協創するマーケティングの新しいカタチをソリューションとして企業に提供していきます。「人類の可能性を引き出す ～挑戦できる社会をつくる～」というMVを掲げ、当社のスタッフ、当社に関わる人々が、「挑戦する」ことにおいて様々な分野で社会のために貢献できる世界を目指します。

■会社概要

名称：株式会社KIRINZ

代表：代表取締役CEO 鵜池 航太

所在地：東京都目黒区中目黒1丁目8-8 目黒F2ビル 1階

設立：2016年4月27日

URL： https://kirinz.tokyo/

MODECON ： https://modecon.jp/

JOSHIME!! ： https://joshime.com/

KIRINZライバー：https://kirinz.tokyo/liver/

＜当コンテストに関するお問い合わせ先＞

株式会社KIRINZ：小川

TEL：03-6432-9675 MAIL：contest@kirinz.tokyo