FMXがブランドコミュニケーションを手掛ける、二宮和也さん出演「野村の仲介プラス」の新CMおよび新ビジュアルを公開

株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND

FIELD MANAGEMENT EXPAND(以下、FMX)がブランドコミュニケーションを手掛けた、野村不動産ソリューションズ株式会社「野村の仲介プラス」ブランドの新CM「に野村和也の目覚め」篇を2026年6月4日(木)よりTVおよびWEBにて関東・関西・中京エリアで放映開始しました。

野村不動産ソリューションズ株式会社は、仲介・CRE※1の3事業を4月1日付で「野村の仲介プラス」ブランドに統一し、ブランドタグライン※2として「その期待に、プラスを。」を策定。

ブランド刷新では、従来の企業イメージである不動産仲介業に限らず、組織の垣根を越えた「One Team」体制を構築することで個人・法人・投資家など、あらゆるお客さまに対して、『「期待に応える」のはもちろんのこと、その「期待を超える」提案やサービスを提供できる存在でありたい』というメッセージが込められています。

この大規模な転換点においては、ブランドイメージの再構築を通じて認知度を飛躍的に向上させ、お客さまから最初に想起される存在になることを目指しています。

FMXでは包括的なブランドコミュニケーション支援を担い、FMX の松井一紘がクリエイティブディレクターを務め、新ブランドアンバサダーとして二宮和也さんを起用。新CM／広告キービジュアル／ブランド特設サイト／新聞広告・OOH／アンバサダー就任スペシャルインタビュー動画などのブランドコンテンツ開発、企画制作、さらにはPRの全体設計を手掛けました。

4月の特設サイト公開直後には、テレビや新聞、Webメディアなど200以上のメディアで取り上げられ、新生ブランドのステークホルダーへ確固たる期待感の醸成を実現しました。

このたび新しく公開された二宮和也さん出演の新CM「に野村和也の目覚め」篇では、映画「爆弾」で日本アカデミー賞 優秀監督賞を受賞したAOI Pro. の永井聡が監督を務め、二宮さんが病院で目を覚ますと「野村の仲介プラス」の営業マン“に野村和也”になっていたというユニークな設定が描かれました。

※1：Corporate Real Estate(企業不動産)の略称 ※2：「そのブランドがどのような存在で、どんな価値を約束するか」を短く表現したスローガン

【ブランド特設サイト】https://www.nomu.com/chukai-plus/brand

■新CM「に野村和也の目覚め」篇(15秒/30秒)ストーリー

本CMは二宮さんが病院のベットで目を覚ますと、なぜか“に野村和也”になっているシーンから始まります。病室で医師や看護師から「に野村さーん！」と呼びかけられても、「野村の仲介プラス」の後輩社員から、“に野村和也”の社員証を見せられても、医師から「野村の仲介プラス」のロゴを見せられても、全く思い出せない二宮さん。身に覚えはないものの、どうやら自分は二宮ではなく、「野村の仲介プラス」の営業マン・野村の“に野村”であることが判明していきます。

そんな中、後輩に語りかける、かつての彼の言葉が回想されます。「いろんな気持ちが揺れ動く、それが不動産だ。だから期待に応えるだけじゃダメなんだ。期待を超えないと。俺たち、『野村の仲介プラス』だろ？」

――果たして“に野村和也”は自分自身を取り戻すことができるのか。追い詰められた二宮改め、“に野村”の戸惑いの表情に注目です。

タイトル ：「に野村和也の目覚め」篇(15秒/30秒)

放映開始日：2026年6月4日(木)

公開エリア：テレビ-CM(関東・関西・中京エリア)およびWEB-CMにて公開

＜本映像＞

▼「に野村和也の目覚め」篇 30秒：https://youtu.be/mbLJrnOwFHM

▼「に野村和也の目覚め」篇 15秒：https://youtu.be/tKZ2iWAi6cU

▼「に野村和也の目覚め」篇 6秒 -A-：https://youtu.be/Y2dEWInqTqY

▼「に野村和也の目覚め」篇 6秒 -B-：https://youtu.be/Sum2tOdOi0U

▼メイキング：https://youtu.be/tvXxHn1TZNQ

■ブランドアンバサダー二宮和也さんの起用について

ブランドアンバサダー 二宮和也さんを起用した広告・OOHのクリエイティブディレクターを務めたFMX 松井一紘は、「アイドルから始まり、俳優、声優、ゲーマー、作詞家、作曲家、司会者、YouTuber、作家になるなど、ひとつの分野だけに留まらず、多くの人に新しい驚きと感動を与え続けてきた二宮さん。その姿はまさに、『期待以上の価値をプラスしていく』野村の仲介プラスの理念と合致していると感じました。」と述べています。

■「野村の仲介プラス」記者発表会実施

ポスタービジュアル

2026年6月3日(水)には、「野村不動産ソリューションズ 新ブランド戦略＆新CM発表会」を開催いたしました。会場には、野村不動産ソリューションズ株式会社代表取締役社長の日比野勇志(ひびのゆうじ)社長と、「野村の仲介プラス」ブランドアンバサダーの二宮和也さんを迎えました。

会の冒頭では、日比野社長が新ブランド戦略説明を行い、その後、二宮和也さん出演の新CMの公開、日比野社長より二宮和也さんへ野村不動産ソリューションズ社員としての辞令交付を行いました。

二宮和也さんのトークセッションでは、「野村の仲介プラス」芝浦営業部に配属される“に野村和也さん”として登壇。改めて、日比野社長から“に野村和也さん“に対し、同社の社員として辞令交付いたしました。辞令を交付された“に野村さん”は「会社に入れていただいたわけでございますから、ひとつでも多く、今日も皆様に1軒ずつ買って帰ってもらおうかな(笑)ありがとうございます」と会社員としての意気込みを語り、日比野社長は「ご入社おめでとうございます。野村不動産ソリューションズ2,120名の全社員が大歓迎するとともに、めちゃくちゃ期待しておりますので、頑張ってください」と激励のコメントを贈りました。

そして、6月4日(木)より公開される新CMについては「企画をいただいて絵コンテを観た時点から、本当に楽しく面白いな、と思っていました。何よりこう、名前をいじっていただけるというのは、本当にありがたいなと思います。に野村さん、に野村さん、っていじってもらえるところまでいきたいなと思います」とコメント。さらに「ほかにストーリーがあるんじゃないかなと思わせてくれるような、非常に面白いCM。これだけで単発で終わるような企画じゃないというか。まあ、僕が言うのも何なんですけど、続きが、契約の更新があるかどうか(笑)」と次回の展開に期待を寄せ、会場の笑いを誘いました。

最後に二宮和也さんは、「不動産って見てるだけでも楽しかったりするんですよね。間取りとかを見てあそこにこうしたら、ああしたら、みたいなことを考えるだけでも楽しかったりもするので。いろいろな部屋に人生が描かれているので。それを皆さまも描いていただきたいなと思いますし、隣にはぜひ『野村の仲介プラス』を選んでいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。」とブランドアンバサダーとして挨拶をし、温かな拍手に包まれながらイベントを締めくくりました。

■staff

Creative Director / Copywriter / Planner：松井一紘(FMX)

Art Director / Designer：田村有斗(TM INC.)

Director：永井聡(AOI Pro.)

Cameraman：近藤哲也(THE OCTOPUS)

Lightman：溝口知(フリーランス)

Art：松永桂子(フリーランス)

STY(二宮さん)：川原真由(フリーランス)

HM(二宮さん)：浅津陽介(フリーランス)

STY(Sub cast)：黒岩瞳子(フリーランス)

HM(Sub cast)：常盤美帆(フリーランス)

Offline Editor：二宮卓(メガネフィルム)

Online Editor：須藤公平(フリーランス)

Mixer：倉田昌治(イメージスタジオ109)

Music：緑川徹(メロディパンチ)

Casting(Sub cast)：堀内みずき(アッパーカット)

Medical Coordinator：堀エリカ(医療コーディーネータージャパン)

GR Photographer：高梨遼平(フリーランス)

Retouch：小野隼人(shiro)

Chief Producer：原沢優太(FMX)

Producer：荒井今日子(FMX)

Producer：星伸之(FMX)

PM：島守裕也(FMX)

PM：神翔大郎(FMX)



【関連ニュース】

二宮和也さんがブランドアンバサダーに就任した「野村の仲介プラス」のブランドコミュニケーションが200以上のメディアで紹介されました(2026年4月15日)(https://group-fm.com/news/detail/20260415/)

■【掲載情報】ブレーン7月号(6月1日発売) UPTOWORKS

ブレーン7月号(6月1日発売)のUPTOWORKSでは、「野村の仲介プラス」の新聞広告・OOHが掲載されています。

ぜひご覧ください。

■会社概要

会社名 ：株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND（FMX）

所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山B1

代表者 ：代表取締役社長 安田浩之

代表電話：03-5468-5355

創業 ：2021年1月4日

従業員数：約280名

URL ：https://group-fm.com/

FIELD MANAGEMENT EXPAND（以下FMX）は、クリエイティブを基点に、クライアントの事業成長に貢献するプロフェッショナルの集合体です。

コンサルティング、エージェンシー、イベント＆カンファレンスの3つのサービス領域において、多様な専門性を持つプロフェッショナルがクライアントに伴走し、最適なチームとソリューションをアジャイルに提供します。

「想像を超える創造。」を理念に掲げ、営業・マーケティングなどの顧客体験（CX）領域におけるコンサルティングから、コミュニケーション領域の企画・制作、イベント・カンファレンスの実行まで、幅広いサービスを展開しています。