【紀ノ国屋】荷物が多い日もきれいに持てる「シャンブレートート」新発売。グレー・ピンク・モカの3色展開

株式会社紀ノ國屋サブだけでなく、メインバッグとしても活躍

通勤・通学、お買い物、お出かけなど、日常の中で「思ったより荷物が増えた」と感じる場面は少なくありません。

書類やPC、ランチ用品、ペットボトル、折りたたみ傘など、必要なものが増える日には、メインバッグだけでは少し物足りないこともあります。一方で、サブバッグを持つことでコーディネートのバランスが崩れてしまうことも。

紀ノ国屋では、こうした「必要なものをきちんと持ち運びたい」「でも見た目にも妥協したくない」という日常のニーズに応えるバッグとして、見た目の美しさと使いやすさを両立した「シャンブレートート」を発売いたします。

見た目と使いやすさを両立したトートバッグ

ペットボトルが縦に収まる使いやすいサイズ感

ペットボトルが縦に収まるサイズ設計で、限られたスペースでもすっきりと収納しやすい仕様です。

日常のお買い物や外出時はもちろん、通勤・通学のサブバッグとしても扱いやすく、必要なものを無理なく持ち運べます。

内側ポケット付きで小物整理がしやすい仕様

内側にはポケットを備えており、ハンカチや鍵、スマートフォンなどの小物を整理しやすい仕様です。

バッグの中で小物が散らばりにくく、日常使いの快適さを支えます。

上品でナチュラルな印象

生地には格子状の織り（シャンブレー素材）を施しており、やわらかさの中にも程よい立体感を感じられる仕上がりです。シンプルながら上品さがあり、カジュアルな装いにもきれいめなスタイルにも自然に馴染みます。毎日のコーディネートに取り入れやすい、軽やかな印象のトートバッグです。

カラーバリエーションは3色

左から：グレー／ピンク／モカ

カラーは、グレー・ピンク・モカの3色展開です。

落ち着きがあり合わせやすいグレー、やわらかく華やかな印象のピンク、上品で深みのあるモカ。

それぞれ異なる表情を持ちながら、日常のスタイルに自然に馴染むカラーに仕上げました。

《販売情報》

2026年6月24日(水)20:00よりオンラインストアにて販売を開始し、翌25日(木)より、一部店舗を除く各店舗にて順次販売いたします。

《商品概要》

■商品名：紀ノ国屋 シャンブレートート

■カラー：グレー／ピンク／モカ

■販売価格：各2,750円（税込）

■サイズ：約タテ25cm×ヨコ32cm（容量：約8L）

■重量：約180g

■耐荷重：約2.5kg

■素材：綿／ポリエステル混紡

■販売店舗：

インターナショナル（青山店）、等々力店、鎌倉店、ジェイアール京都伊勢丹店、渋谷スクランブルスクエア店、日本橋高島屋S.C.店、グランスタ丸の内店、大丸東京店、ニッケコルトンプラザ店、流山おおたかの森S・C FLAPS店、CIAL横浜店、神戸さんちか店、岩田屋本店

※販売店舗は、発売開始時点の情報となります。

オンラインストアでの購入はこちら

紀ノ国屋 シャンブレートート：

https://www.super-kinokuniya.jp/c/releases/26sp-chambray

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