ANAと積木製作、VR訓練シミュレータ「∀TRAS」を大規模アップデート

株式会社 積木製作貨物室へアプローチするハイリフトローダー

全日本空輸株式会社（以下、ANA）と株式会社積木製作（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：赤崎信也）は、この度、両社が共同開発・継続的に育ててきたVR訓練シミュレータ「∀TRAS(https://tsumikiseisaku.com/result/ana.html)(アトラス)」に、グランドハンドリング部門スタッフの安全意識向上を目的とした「労働災害体験コンテンツ」を新たに追加しました。本アップデートでは、現場特有の危険事象をリアルに再現した体験コンテンツをプラットフォームに組み込むとともに、3D計測に基づき精巧に再現した「成田空港」および「新千歳空港」の環境モデルも∀TRASへ追加実装しました。

∀TRASの継続的な進化：プラットフォームとしての発展

「∀TRAS(アトラス)」は、ANAと積木製作が共同開発したVR訓練シミュレータであり、両社は継続的な意見交換と共同開発を通じて、このプラットフォームを育て続けています。今回のアップデートもその延長線上にあり、「訓練シミュレーション」に加えて「安全体感教育」という新たな機能軸を∀TRASに追加するものです。

ANAの現場知見と高い安全意識、および積木製作が培ってきたVR技術・身体感覚に訴えるフィードバック技術を融合し、∀TRASを訓練から安全教育まで一貫して支えるプラットフォームへと進化させました。

今回の∀TRASアップデート概要

労働災害体験コンテンツ

現場における重大な被災・危険事象をシナリオ化し、∀TRASに組み込みました。各被災体験後には、第三者目線で事故の状況を客観的に俯瞰し、教訓を確認できる振り返り機能を実装しています。

1. ハイリフトローダー(HL)使用中の労働災害体験

梯子昇降時のバランス崩れによる転落、貨物室への移動時の隙間への落下、機体とHLブリッジの間への足の挟まれなど、一連の作業手順の中で起こり得る災害を再現しています。

梯子昇降時の転落機体とHLブリッジの間への足の挟まれ

2. 車両走行中の事故体験

走行中にタブレットの通知音に気を取られるなどの脇見運転により、前方を走る車両の急停車への反応が遅れてトーバーに激突する事故や、物陰から飛び出してきた人に衝突してしまう事故を体験できます。

前方不注意による衝突飛び出してきた人に衝突

3. 車両ドア開閉時の挟まれ・激突体験

ピラー部（ドアの柱部分）に手を置いたままドアを閉めて手を挟む事故や、乗車時に強風に煽られて急に閉まったドアに手を挟まれる事故を再現しています。また、降車時に後方確認を怠ってドアを開け、後方から来た車両がドアに激突する大事故も体験できます。

強風に煽られて急に閉まったドアに手を挟む事故車両がドアに激突する事故新規空港追加（成田空港・新千歳空港）

これまで搭載されていた羽田空港等に加え、新たに「成田空港」と「新千歳空港」の精巧な3Dモデルを∀TRASに追加実装しました。昼間・積雪・夜間の各シチュエーションに対応し、より幅広い環境でのシミュレーション訓練が可能となりました。

ハードウェア連動がもたらす極めてリアルな被災体験

新千歳空港_昼間新千歳空港_積雪新千歳空港_夜間成田空港_昼間成田空港_積雪成田空港_夜間

最大の特長は、振動ベスト「TactSuit」、感電デバイス「UNAGI」、独自開発の「∀TRAS」用ハンドルコントローラーのシステム連携です。視覚・聴覚に加え、激突や挟まれ時の衝撃・痛覚を物理的に再現して、違和感のない操作性と圧倒的なリアリティにより、従来のVR体験を超えた「強烈な被災体験」と深い教訓を提供します。

実際の訓練現場での活用風景

独自開発のハードウェア感電デバイス「UNAGI」システム連携ハンドルコントローラー

2024年10月より導入が開始されたVR訓練シミュレータ「∀TRAS(アトラス)」は、これまでに累計19台が導入され、現在ANA様の国内29空港の現場で本格的に活用されています。今回開発された「労働災害体験VRコンテンツ」も、現場では体験できない危険事象を安全に模擬体験できるツールとして機能しています。若手スタッフの早期育成からベテラン層の安全意識の再確認まで幅広く活用されており、グランドハンドリング部門全体の安全文化の醸成に寄与しています。

今後の展開

VRによる疑似体験で、安全な運転技術と意識を習得モニターで状況を確認し、リアルタイムでフィードバック

弊社は定期的にANA様と意見交換を行っており、現場のニーズに寄り添ったコンテンツ開発を継続的に行っております。∀TRASはANAとのパートナーシップのもと今後も進化を続けるプラットフォームであり、ソフトウェアおよびハードウェアの継続的なアップデートを進め、航空業界のさらなる安全性向上と人材育成に貢献してまいります。

関連リンク

▶積木製作 開発実績ページ

VR訓練シミュレータ「∀TRAS」への労働災害体験コンテンツ追加および新規空港実装(https://tsumikiseisaku.com/result/ana-safetyvr.html)

▶プレスリリース（PRTIMES）

XR開発の積木製作がANAグランドハンドリング訓練シミュレーター「∀TRAS(アトラス)」を開発(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000024673.html)

▶積木製作 開発実績ページ

VR訓練シミュレータ「∀TRAS」ANA様開発事例 | 積木製作(https://tsumikiseisaku.com/result/ana.html)

■ 株式会社積木製作について

「全産業の未来を設計する」をビジョンに掲げる積木製作は、実績が証明するxRソリューションカンパニーです 。「最高品質のVRが現場の意識を変える」をスローガンに、VR/AR/MRを活用した安全教育や技術伝承コンテンツの開発において国内トップクラスの実績を持ちます。最先端の技術と豊富な知見を融合させ、現場の課題解決に直結する没入感の高いXRソリューションを提供しています。

所在地：東京都墨田区江東橋2-14-7 錦糸町サンライズビル9F

設立：2003年9月

URL：https://tsumikiseisaku.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社積木製作

TEL：03-6666-9220

Email：info@tsumikiseisaku.com