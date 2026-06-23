伊藤超短波とオージー技研が業務提携契約を締結

伊藤超短波株式会社

物理療法機器のパイオニア、伊藤超短波株式会社（本店：東京都文京区、本社：埼玉県川口市 代表取締役社長：倉橋 司、以下 伊藤超短波）は、リハビリテーション機器の総合メーカー、オージー技研株式会社（本社：岡山県岡山市 代表取締役社長：奥田 宏、以下 オージー技研）と業務提携契約を締結いたしましたのでお知らせします。

（向かって左から）オージー技研株式会社 代表取締役社長 奥田 宏、伊藤超短波株式会社 代表取締役社長 倉橋 司

本業務提携の目的

伊藤超短波は1916年の創業以来、治療器を通じて社会に貢献することを使命として、低周波や超音波、超短波等の物理エネルギーを使った治療器を開発してきました。

現在では医療用からスポーツ、美容、ホームケアまで幅広い分野で物理療法機器を開発・製造しています。

OG Wellnessブランドを展開するオージー技研は、「生涯現役社会の実現」を使命に医療・介護・福祉の現場で求められる製品を世に送り出してきました。

現在では、リハビリテーション機器を中心に、物理療法機器や介護用入浴機器まで、製品の企画開発から製造、販売、メンテナンスに至るまでを自社一貫体制で手がけ、世界40か国の医療・福祉現場で採用されています。

この度の業務提携契約は、それぞれのネットワークを活用した製品の流通・販売や両社で長年培われてきたリソースを持ち寄ったより効率的な「ものづくり」を加速させて、医療従事者の皆様が日々現場で抱える課題を解決し、ひいては人々の健康、QOL（Quality Of Life）向上に寄与することを目的としています。

本業務提携の展望

オージー技研株式会社

このたび、長年にわたり物理療法機器のパイオニアとして業界を牽引してこられた伊藤超短波様と業務提携契約を締結できましたことを、心より嬉しく思います。両社はそれぞれの分野で異なる強みを培ってまいりましたが、医療従事者の皆様に貢献し、人々の健康とQOL向上に寄与したいという想いは共通しています。今後は、両社の販売ネットワークと製品開発力を最大限に活かし、リハビリテーションから治療までを一貫して支える、新たな価値の創出に取り組んでまいります。本提携が、現場で日々奮闘される医療従事者の皆様、そして治療やリハビリを必要とされる多くの方々にとって、より良い未来につながることを確信しております。

代表取締役社長 奥田 宏



伊藤超短波株式会社

「生涯現役社会の実現」を掲げ、リハビリテーションや介護・福祉の分野で確かな実績を築いてこられたオージー技研様と、このたび業務提携契約を締結する運びとなりましたことを大変嬉しく思います。健康寿命の延伸という社会課題に向け、弊社がもつ物理療法の知見はメディカル・ウェルネス領域において広くお役立ていただけるものと自負しております。本提携を契機に、両社が医療機器メーカーとして積み重ねてきたものづくりの力やノウハウ、ネットワーク、そして「より健康でありたい」という人々の根源的な願いにお応えしたい、という想いを共有し、革新的な製品やサービスを生み出すべく、それぞれの強みを結集し、チャレンジを続けてまいる所存です。

代表取締役社長 倉橋 司

会社概要

社名：オージー技研株式会社

代表者：代表取締役社長 奥田 宏

所在地：（本社）岡山県岡山市中区海吉1835-7（東京本社）東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 4階

創業：1949年

従業員数：328人（2025年7月現在）

事業内容：医療機器、福祉機器及び健康機器の製造、販売及び輸出入業務

URL：https://www.og-wellness.jp/

社名：伊藤超短波株式会社

代表者：代表取締役社長 倉橋 司

所在地：（埼玉本社）埼玉県川口市栄町3-1-8（本店）東京都文京区白山1-23-15

創業：1916年

従業員数：305名（2025年12月現在）

事業内容：病院用および家庭用治療器、リハビリテーション機器、健康機器、美容機器などの製造・販売

URL：https://www.itolator.co.jp/