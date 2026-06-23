富澤商店 アトレ新浦安店が2026年7月9日（木）にグランドオープン！

株式会社富澤商店

日本最大級の製菓・製パン材料、器具専門店として創業107年の株式会社富澤商店は、2026年7月9日（木）に「富澤商店 アトレ新浦安店」をオープンいたします。

本店舗は、JR京葉線「新浦安駅」直結の商業施設「アトレ新浦安」1階にリニューアルオープンする食料品ゾーン「SHIN-URA MARCHE（シンウラマルシェ）」内に出店いたします。日々の買い物動線の中で、料理やお菓子づくりの楽しさをより身近に感じていただける新たな店舗として展開してまいります。

■富澤商店 アトレ新浦安店の特徴

富澤商店 アトレ新浦安店 イメージ図

出店先となるアトレ新浦安は、通勤・通学や日常の買い物に利用される駅直結型商業施設として、ファミリー層からビジネスパーソンまで幅広いお客さまにご利用いただいています。

本店舗では、製菓・製パン材料や器具・道具を中心に、調味料や加工食品など日々の料理にも取り入れやすい商品まで、約3,000SKUを取り揃えています。日常使いからこだわりの手づくりまで、さまざまなシーンに寄り添いながら、“つくる楽しさ”を提供してまいります。

■オープン記念企画について

オープンを記念して、2026年7月9日（木）より、数量限定・期間限定の特別企画を実施いたします。

オープン日から数量限定！

ドライフルーツセット

富澤商店で人気のドライフルーツを詰め合わせた、お得なセットをご用意いたします。

お菓子づくりはもちろん、そのままおやつとしてもお楽しみいただけます。

価格：\1,800 (税込)

数量：150セット限定

販売期間：2026年7月9日（木）～※なくなり次第終了

7月9日(木)～7月12日(日)の期間限定！

■オリジナルスプレッド 2個まとめ買い

新商品の「ミルククリーム」を含む、大人気スプレッドシリーズのまとめ買いがお得！

オープン日には試食もご用意しておりますので、お試しの上お買い求めください。

価格：\540 (税込)

販売期間：2026年7月9日（木）～7月12日（日）

■富澤の豆菓子 3個まとめ買い

富澤の豆菓子は種類が豊富で、さまざまな味わいを組み合わせて楽しめる点が特徴です。おやつやお茶請け、ちょっとした手土産にも幅広くご利用いただけます。

価格：\1,080（税込）

販売期間：2026年7月9日（木）～7月12日（日）

■富澤商店SELECT 3個まとめ買い

ドライフルーツやスナックなど多彩な商品を取り揃えた「富澤商店SELECT」は、さまざまな種類を組み合わせて楽しめる点が特徴のシリーズです。まとめ買いで手軽に食べ比べをお楽しみいただけます。

価格：\800(税込)

販売期間：2026年7月9日（木）～7月12日（日）

■なめ茸シリーズ 10%オフ！

ご飯のおともとして人気のなめ茸シリーズは、にんにくなめ茸などの変わり種も揃えており、気分に合わせて選べるラインナップです。



価格：各商品価格より10％OFF

販売期間：2026年7月9日（木）～7月12日（日）

■富澤商店 アトレ新浦安店 概要

■株式会社富澤商店について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/83916/table/112_1_78596c2963d76c3855d7b0c7d65d1efa.jpg?v=202606231252 ]

実店舗販売とEC、卸販売を通じて、製菓・製パン材料をはじめ、器具・道具、ラッピング資材、調味料や加工食品など、厳選された幅広い商品を取り扱い、日々の“つくる楽しさ”を支える商品と価値を提供しています。

〈会社概要〉

社名：株式会社富澤商店

代表取締役：富澤 淳

事業内容：

製菓・製パン材料、器具専門店の運営（実店舗・EC） オリジナル商品の企画・開発 輸入事業および食品製造事業

コーポレートサイト：https://official.tomiz.com/

公式オンラインショップ：https://tomiz.com/

公式Instagram：@tomizawa_shouten

公式X：@TomizawaShouten