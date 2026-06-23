システムアイ、Google Cloud パートナー ネットワークにおいて Select ティアの認定を取得

株式会社システムアイ

株式会社システムアイ（本社所在地：神奈川県横浜市、代表取締役社長：葛川 敬祐）は、この度、Google Cloud パートナー ネットワークにおいて、Google Cloud 製品の Services Partner Path の Select ティア認定を取得しましたことをお知らせいたします。

Google Cloud Services Partner Path とは

Google Cloud パートナー ネットワークとは、Google Cloud が提供するクラウドサービスの導入・活用支援を行うパートナー企業を認定するプログラムです。

その中で、Google Cloud Services Partner Path とは、Google Cloud のお客様に対し、システム実装・クラウド移行などのプロフェッショナルサービスやマネージドサービスを提供するパートナー向けのプログラムです。技術力・実績・お客様への貢献実績において一定水準を満たしたパートナー企業が、この Path における認定を取得することができます。

Services Partner Path の Select ティア 取得について

Google Cloud パートナー ネットワークにおいて、当社が取得した Select ティアは、各パートナーパス毎に定められた指標・認定資格・認証要件を満たすことで取得でき、Google Cloud より公式に認められた技術力と実績の証です。また、お客様が Google Cloud の導入・活用を検討される際の、客観的な判断基準の一つとなります。

今後の展望

AIやクラウド活用の需要が加速する中で、当社は、Google Cloud をはじめとするマルチクラウド対応の強化に取り組んでまいります。これにより、お客様の多様なニーズに柔軟に応えられる体制をより一層充実させてまいります。この実現に向け、当社では、社員の継続的な学習・資格取得を支援できる環境整備など、クラウドネイティブな人材育成にも引き続き注力してまいります。

2027年中の Premier ティア認定取得を目指し、全社一丸となって取り組んでまいります。

*Google Cloud は Google LLC の商標です。

［会社概要］

株式会社システムアイは1996年に横浜市で設立された、業務システム設計・開発を行うシステムコンサルティング企業です。金融、小売流通のシステム開発に強みを持つ他、2019年のSHIFTグループ参画以降はコンシューマー向けシステムや公共公益系システムなど、開発領域を大きく拡大しています。2023年にアメリカオフィス、2025年に福岡・大阪オフィスを開設し、国内外に拠点を拡大しています。

https://systemi.co.jp/