「生活観光」がまちのファンを育む。地域中長期滞在プログラム「遊ぶ広報」2026年度は全国9エリアへ展開！

株式会社石見銀山地域経営研究所

株式会社石見銀山群言堂グループである、株式会社石見銀山地域経営研究所（本社：島根県大田市、代表者：松場忠）は、2026年度の「遊ぶ広報」を、島根県大田市・島根県浜田市・徳島県上勝町・高知県中土佐町・富山県（射水市、上市町）にて実施することを発表した。年度内には、さらに実施エリアが3エリア追加される。

遊ぶ広報とは？

「遊ぶ広報」は、2022年よりはじまった”地域の中長期滞在を支援するプログラム“です。

13泊14日という中長期滞在を促し、移住・二拠点生活を検討するための一歩となる「まちのファン化」を促進しています。

2週間の滞在イメージ遊ぶ広報の概要

利用者はまちの広報担当として、滞在中に7回以上のSNS投稿を実施してもらうことで、最大7万円の滞在補助を受けることができます。補助対象は現地で利用したサービスに限るため、地域への経済効果を高めることができる設計となっています。

このプログラムが目指すものは「地域に暮らす人と、地域を訪れる人が、ちゃんと繋がり、仲良くなれる関係性を育むこと」です。

利用者は、滞在中に地域コーディネーターによる「暮らし体験ツアー」に参加していただきます。そのツアーにて、まちのことを知る体験や、地域で暮らす方々を紹介してもらえます。

そして、まちの広報という役割を担って頂きながら、地域の方々との交流を楽しんでもらい、まちの人たち、そこにある「暮らし」を好きになってもらいたいと願っています。

その成果として、2022年から実施し続けている島根県大田市では、毎年50~70名の中長期滞在者（13泊14日滞在）が生まれており、累計52名の関係人口・6名の移住者が現れています。

徳島県上勝町の現地チームの皆さん参加者は現地の方々との交流や自然に触れられる遊ぶ広報 webサイト :https://asobu-koho.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=2026_prtimes

辿り着いた「生活観光」という、新しい観光のカタチ

株式会社石見銀山地域経営研究所（群言堂グループ）が、「遊ぶ広報」を通じて実現したいことは、”生活観光“の文化醸成です。

私たちは、30年以上前から石見銀山地域のまちなみの保全、文化継承に取り組んできました。このまちには都会ほどの人の往来はない。けれど、そこには先人から紡がれてきた”価値ある暮らし“や”生活文化“があります。それをどうしたら未来に繋いでいけるか？私たちは考え、研究し続けてきました。

そして、出した答えが「生活観光」という、新しい観光のカタチです。

「生活観光」とは、まちの日常・生活に触れてもらい、まちのありのままを体験してもらう観光のスタイルのことを指します。群言堂グループでは「生活観光」をキーワードに、島根県大田市にて観光の取り組みを進めています。

遊ぶ広報が提供する2週間滞在は、まさに「生活観光」の提供です。

派手なイベントに身を置くのではなく、まちが持つ本来の価値である”日常“そのものを味わう環境になるので、従来の観光とは質感の異なる体験となります。

そして、その先にこそ、地域・まちと個人の健全で豊かな関係性が育まれていくと考えています。

まちも人も消費しない、互いにポジティブな影響を生み出す関わりを生み出し、地域経営が回っていく循環づくりのお手伝いができれば幸いです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GJKuDaL9r84 ]

ほぼ日の學校にて、遊ぶ広報 / 生活観光について取り上げていただきました。

実施エリアの紹介

今年度、まずは6エリアからスタートしていきます。（年度内に9エリアまで拡大予定）

それぞれのエリアをご紹介します。

島根県大田市

世界遺産 石見銀山を有する歴史ある町並み、三瓶山の豊かな自然、そして、日本海に面した温泉津など、さまざまな魅力が楽しめる。

大田市 遊ぶ広報ページ :https://asobu-koho.jp/001_shimane_oda?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=2026_prtimes

島根県浜田市

日本海の豊かな漁場や美しい棚田の自然だけでなく、石見神楽や石州和紙などの伝統も息づくまち。

浜田市 遊ぶ広報ページ :https://asobu-koho.jp/005_shimane_hamada?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=2026_prtimes

徳島県上勝町

20年以上「ゼロ・ウェイスト」に取り組み、美しい棚田や川とともに資源を大切に暮らす知恵と工夫が息づくまち。

上勝町 遊ぶ広報ページ :https://asobu-koho.jp/004_tokushima_kamikatsu?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=2026_prtimes

高知県中土佐町

400年以上続くカツオの一本釣り漁で知られ、山には田園風景が広がるまち。港には元気な声が響き、新鮮な魚介類が楽しめる。

中土佐町 遊ぶ広報ページ :https://asobu-koho.jp/003_kouchi_nakatosa?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=2026_prtimes

富山県射水市

ノスタルジックな湊町、田園と里山、暮らしやすさが共存する射水市。海辺の風情と挑戦する人々が、日常を少し広げてくれるまち。

射水市 遊ぶ広報ページ :https://asobu-koho.jp/007_toyama_imizu?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=2026_prtimes

富山県上市町

名水湧き猛々しい剱岳のお膝元である上市。自然との共存を軸に歴史や文化が発達。細田守監督をはじめとし、数多くのクリエイターが生まれるまち

上市町 遊ぶ広報ページ :https://asobu-koho.jp/008_toyama_kamiichi?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=2026_prtimes

代表・取締役コメント

松場 忠（まつば・ただし）

株式会社石見銀山地域経営研究所 代表取締役

1984年佐賀県鹿島市生まれ。佐賀県立鹿島高等学校卒業、文化服装学院シューズデザイン科卒業。シューズメーカーで靴職人として勤務。その後独立し、妻との結婚後に妻の両親が経営していた株式会社石見銀山生活文化研究所（群言堂）に入社。飲食店の立ち上げ、広報、新ブランド設立などを担当し、2019年、地域観光に特化した株式会社石見銀山生活観光研究所を設立。2022年、株式会社石見銀山群言堂グループ代表取締役に就任。2024年、行政と連携した地域経営をテーマに株式会社石見銀山地域経営研究所を設立。

〈コメント〉

2022年からスタートした「遊ぶ広報」が、本年度より全国の魅力あふれる地域へと広がっていくことを大変嬉しく思います。私たちが長年、石見銀山のまちづくりで大切にしてきたのは、そこにある「ありのままの日常」や「生活文化」を味わう「生活観光」という考え方です。派手なイベントや作られた非日常を提供するのではなく、まちの日常に触れていただくことで、来訪者と地域住民の間に健全で豊かな関係性が育まれると確信しています。これまでの観光のように「まち」や「人」を消費するのではなく、互いにポジティブな影響を与え合う。このプログラムを通じて、全国各地に温かな「まちのファン」が生まれ、持続可能な地域経営の循環が作られていくことを心から願っております。

紀陸 武史（きろく・たけし）

株式会社石見銀山地域経営研究所 取締役・事業責任者

人の善意が循環する仕組みを創りたい、という想いから2015年Huber.創業。全国4地域にて、インバウンド向け観光案内所を運営。その価値を「地域と来訪者の結節点」と再定義し、地域の人たちを置き去りにしない住んでよし、訪れてよしの観光地域づくり、サスティナブルな地域活性化の実現を目指してきた。コロナ禍を経てインバウンド来訪がゼロになる中、アテンダーという地域と来訪者の架け橋が、繋ぎ手として立つことで生まれる「体験価値の飛躍的な向上」に着目し、移住・関係人口促進プログラム「遊ぶ広報」を発案。2019年から実証検証に着手し丁寧に実証事業を推進。2024年8月、遊ぶ広報事業にて高い成果を上げ、島根県大田市の群言堂との合弁会社を設立。取締役兼事業責任者に就任し、本事業の全国展開を推進。

〈コメント〉

コロナ禍などの事業環境の激変を経験する中で、改めて気づかされたのは「地域が持つ日常の暮らしそのものが最大の価値である」ということでした。何もない不便さの中にこそ、見えない豊かさがある。その地域の「本来価値」を30年にわたり守り育んできたのが、「土の人」である松場と群言堂です。そして私は「風の人」として、その価値を必要とする都会の若者たちへと届け、確かな絆へと繋ぐ役割を担います。風が種を運び、豊かな土壌で芽を育むように、風と土の最適な役割分担から生まれたのが「遊ぶ広報」です。2026年度、本プログラムは全国9エリアへと拡大します。単なる数合わせの移住ではなく、地域の人々に歓迎され、来訪者が第二の故郷として深く愛着を持つ。そんな温かい「関係性のデザイン」を通じて、日本の美しい生活文化を未来へ繋ぐ仕組みを展開してまいります。

お問い合わせ先について

株式会社石見銀山地域経営研究所

担当者：佐々木 俊介（ささき・しゅんすけ）

メールアドレス：asobu-koho-cs@gungendo.co.jp

問い合わせフォーム：https://asobu-koho.jp/about

HP：https://asobu-koho.jp/