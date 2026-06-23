【ねんりん家】西武池袋店限定『バウムブリュレ ～ピスタチオショコラがけ～』再販！コクと香ばしさ引き立つ絶妙ブリュレ仕立て

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)が展開するバームクーヘン専門店「ねんりん家」は、西武池袋店限定『バウムブリュレ ～ピスタチオショコラがけ～』を2026年6月26日(金)～7月下旬頃まで期間限定販売します。

https://www.nenrinya.jp/(https://www.nenrinya.jp/)

【西武池袋店限定】ブリュレで一手間かけたプレミアムな一品が期間限定販売

東京・銀座に本店を構える「ねんりん家」は、真っ⽩なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店。永年の研究開発から生まれた独創的な食べ心地と味わいで誕生と同時に行列店となり、現在では東京を代表する味として愛されています。

この度、西武池袋店限定『バウムブリュレ ～ピスタチオショコラがけ～』が再び登場！2026年6月26日(金)～7月下旬頃まで、期間限定販売いたします。ブリュレすることで、美味しさに一手間加えたバームクーヘン。日常に少しの贅沢を感じられる、至福の一品をこの機会にぜひお楽しみください。

濃厚バター風味×芳醇ピスタチオ。コクと香ばしさ引き立つ絶妙ブリュレ

ねんりん家の代表作『マウントバーム しっかり芽』に、ピスタチオショコラを重ねてバーナーで香ばしくブリュレ仕立てに。濃厚なバター風味のバームクーヘンに、芳醇なピスタチオのコクが絡まるリッチな味わいです。炎で炙ることにより生まれる抜群の香ばしさがおいしさのアクセント。さらに、ローストピスタチオと糖がけくるみをあしらうことで、よりいっそうカリッと食感に。プレミアムなコクと香ばしさを求めてたどり着いた、ブリュレの一手間。特別な一品は、おやつにも手土産にも最適です。

商品情報

【商品名】バウムブリュレ ～ピスタチオショコラがけ～

【価 格】1,404円(本体価格1,300円)

【発売日】2026年6月26日(金)～7月下旬頃

【販売店】ねんりん家 西武池袋店

【場 所】西武池袋本店 地下1階＝デパチカ スイーツ＆ギフト

【販売時間】１.10:00～、２.17:00～ の時間限定販売

※おひとり様2点まで。

※表示の価格は参考小売価格です。

ねんりん家とは

公式HP

https://www.nenrinya.jp/(https://www.nenrinya.jp/)

公式インスタグラム

https://www.instagram.com/nenrinya_ginza/(https://www.instagram.com/nenrinya_ginza/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/nenrinya_ginza(https://x.com/nenrinya_ginza)

ねんりん家 銀座本店

2007年誕生。真っ白なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店です。日本人の感性に響く味わいを追い求め、独創的な２つの食感のバームクーヘンを創りあげました。皮はカリッ、内はしっとり熟成の代表作『マウントバーム しっかり芽』。カステラのようにふっくらジューシーな『ストレートバーム やわらか芽』。永年の研究開発から生まれた無二のバームクーヘンは東京を代表する味として支持され続けています。