東日本大震災から15年。女子サッカーを通じて福島復興と地域活性化に挑む「FUKUSHIMA WWW.」が、“We are with Fukushima”の想いを胸にSponsorsへ新規掲載決定！

Core-Business株式会社

「Sponsors（スポンサーズ）」の運営を行うCore-Business株式会社（所在地： 東京都中野区、代表取締役：加藤 正樹）は、「FUKUSHIMA WWW.（呼称：フクシマウィーアー）」のスポンサー募集を2026年6月29日（火曜日）より開始いたします。

FUKUSHIMA WWW.（呼称：フクシマウィーアー）

FUKUSHIMA WWW. は、“We are with Fukushima”という想いを掲げ、福島県大熊・双葉・浪江を拠点に活動する女子サッカーチームです。競技活動や選手育成に加え、地域イベントへの参加、子ども向けスポーツ教室、交流活動などを通じて、スポーツの力で地域に活力を届ける取り組みを行っています。

東日本大震災から年月が経過した現在も、福島県では復興に向けた取り組みが続けられています。インフラ整備や地域産業の再生は進む一方で、人口減少や地域コミュニティの維持、風評被害、若年層流出など、依然として多くの課題が残されています。

そうした中、FUKUSHIMA WWW.は、地域とともに成長するクラブとして、地域イベントや子どもたちとの交流活動を通じて地域とのつながりを深めるほか、「福島」を県内外へ発信することで、新たな交流人口や関係人口の創出にも取り組んでいます。

また、地域企業や団体と連携し、スポーツを軸とした持続可能な地域づくりやコミュニティ形成にも挑戦しています。

FUKUSHIMA WWW.（呼称：フクシマウィーアー）

「Sponsors」は、スポーツ団体と企業をつなぎ、スポンサーという枠を超えた新たなパートナーシップを目指すサービスです。

今回の掲載を通じて、FUKUSHIMA WWW.は、競技支援にとどまらず、地域創生や女性活躍推進、教育、復興支援など多様なテーマで企業との新たな連携機会創出を目指します。

企業側にとっても、地域密着型スポーツ支援を通じた企業価値向上や社会的価値創出など、多面的な価値が期待されています。

Sponsorsでの「FUKUSHIMA WWW.」スポンサープラン

スポーツを応援したい企業とチームをつなぐマッチングサービス「Sponsors」[表: https://prtimes.jp/data/corp/153208/table/44_1_3318d4aabc1dda8141089af062ae9236.jpg?v=202606231252 ]

FUKUSHIMA WWW.では、貴社の目的やご予算に応じた複数のスポンサーシッププランをご用意しております。

Sponsorsコンシェルジュサービス(https://sponsor-s.com/concierge)よりお問い合わせください。

「公益社団法人 日本バイアスロン連盟」チーム概要

【団体名】

FUKUSHIMA WWW.

【拠点】

福島県大熊・双葉・浪江

【活動内容】

FUKUSHIMA WWW.は、“We are with Fukushima”をコンセプトに、福島県を拠点に活動する女子サッカーチームです。

女子サッカーを通じた地域活性化やコミュニティ形成、次世代育成、復興支援などに取り組み、スポーツを通じた地域価値創出を推進しています。

FUKUSHIMA WWW.公式HP：

https://we-are.fukushima.jp/

Sponsorsとはスポーツを応援したい企業とチームをつなぐマッチングサービス「Sponsors」

「Sponsors」とは、世界で戦っているメジャースポーツからマイナースポーツまで、多様なチームが参加しており、企業様や個人事業主様が、少額（10万円/年）から支援することができる、スポーツチームとスポンサーをつなぐマッチングプラットフォームサービスです。スポンサー企業は少額からチームを支援でき、企業認知度の向上や観戦チケットなどのリターンを受け取ることが可能です。一方、チームは提供するプランを掲載することで、全国の企業からの支援を受けられ、認知度拡大と資金調達が期待できます。

Sponsorsは、スポーツチームの応援を後押しすることで、チームが活性化し、エンターテインメント性の向上や人が集まることによる地域活性化、そして社会貢献へとつながる好循環を生み出すことを目指しております。

Sponsorsは、企業の皆様がスポンサーになることへのハードルを下げ、チームスポンサーを日本全国に広げ、スポーツチームが多くのサポートを受けられるようスポーツの発展に寄与して参ります。そしてこれからも、競技の大小やジャンルにかかわらず、誰かの挑戦を応援できる仕組みを広げていきたいと考えています。

Core-Business株式会社とは

当社は、通信事業、ライフライン事業、インターネット事業、IoT・ICT事業など、多岐にわたるサービスを提供しています。 スポーツチームとスポンサーをつなぐマッチングプラットフォーム「Sponsors」を運営し、スポーツの発展にも寄与している企業になります。

会社概要

会社名 ：Core-Business株式会社

代表取締役 ：加藤 正樹

本社所在地 ：東京都中野区東中野４ー９-２５ トーシンスペースビル3階

設立 ：2009年

事業内容 ：通信事業、ライフライン事業、WEB・EC運営、SIM内蔵ソーラーカメラなどの

IoT・IcT事業

公式HP ：https://core-business.jp/

Sponsors公式HP ：https://sponsor-s.com/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

Core-Business株式会社

Sponsors（スポンサーズ） 担当：野口 大介

TEL ：03-5937-4965

E-mail ：support@sponsor-s.com

公式HP ：https://core-business.jp/

Sponsors公式HP ：https://sponsor-s.com/