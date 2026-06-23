名門進学校の生徒が実際に使っている用語集を書籍化！『共通テスト情報I 432語でしっかり高得点がねらえる用語集ROOTS』を6月23日（火）に刊行

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川 秀樹）は、『共通テスト情報I 432語でしっかり高得点がねらえる用語集ROOTS』を6月23日（火）に刊行いたしました。

本書は、共通テスト情報Iに必要十分な語数を収録した用語集です。2026年度からの新教科書に対応しています。

【特長】

・目で見て覚えやすい紙面

テーマごとに関連する用語をまとめているほか、イメージしにくい用語にはイラストが付いているので、覚えやすい紙面となっています。

（『共通テスト情報I 432語でしっかり高得点がねらえる用語集ROOTS』紙面イメージ）

・振り返りがしやすい構成

章末には確認テストが付いているので、理解度をチェックすることができます。

（『共通テスト情報I 432語でしっかり高得点がねらえる用語集ROOTS』紙面イメージ）

・プログラミングもカバー

巻末特集に「プログラミングで初学者がつまずきやすい５ポイント」を収録しています。

（『共通テスト情報I 432語でしっかり高得点がねらえる用語集ROOTS』紙面イメージ）

本書は、名門進学校、東大寺学園の教諭である吉田先生が独自に制作し、生徒に配布している用語集を書籍化したものです。実際にその用語集を使った生徒が共通テストで高得点を取得した実績があることから、全国の受験生にもぜひ手に取っていただきたいと思い、書籍化しました。

情報Iを苦手と感じる受験生や、学習の振り返りをしたい受験生に最適の用語集です。

■書籍概要

書名：共通テスト情報I 432語でしっかり高得点がねらえる用語集ROOTS

著：吉田拓也、絵：吉田小梅

刊行：2026年6月23日

定価：1,430円（税込）

ISBNコード ：9784010351505

体裁： B6変形判 ／ 160ページ ／ 2色刷

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035150

【会社概要】学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 ： 1931年10月1日

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/