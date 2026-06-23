200系ハイエースのリアを最先端の欧州車風へ。ヴァレンティから最高峰テールランプ「DELTA」遂に登場！

株式会社コラント

自動車用品メーカーの株式会社コラント(本社：岐阜県羽島市、代表：堀 雅利)が展開するLED製品を中心としたアフターパーツブランド「Valenti (ヴァレンティ) 」から、トヨタ・200系ハイエース／レジアスエース用テールランプの最新作「ジュエルLEDテールランプULTRA δ (デルタ)」をリリースします。

本製品は、人気のLEDライトバーのデザインをさらに磨き上げ、光の立体感や美しさをぐっと高めた新しいモデルです。初期型から7型・現行型まで、すべてのハイエースのリアビューに、これまで以上の奥行きと最先端の格好よさを表現したモデルです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DvDxgY4-oUc ]

高輝度LEDを採用したオールLEDモデル。消灯時でもLEDチップが直接見えないステルス仕様。

製品ページはこちら :https://valenti-onlineshop.com/tt200hud

■「ジュエルLEDテールランプ ULTRA δ(デルタ)」3つのこだわり

1.ロック/アンロックで周囲を魅了する「オープニング＆エンディングアクション」

欧州高級車などにも採用されている、最先端のモーション点灯機能を初採用しました。車両のロック時・アンロック時にテールランプが流れるように動くスタイリッシュな演出で、愛車の存在感を一瞬で高めます（※機能の動作には常時電源、イグニッション電源への接続が必要です）。もちろん、国内の保安基準に適合した「シーケンシャルウインカー（流れるウインカー）」も装備。本体裏側の配線をつなぎ変えるだけで、簡単に「流れる」「流れない」の設定変更が可能です。

2．寒冷地仕様の悩みを解消する、独自の「両側リアフォグ＆バックランプ点灯」

純正テールランプでは「右側だけがリアフォグ点灯、左側だけがバックランプ点灯」という左右非対称の仕様ですが、本製品に交換することでリアフォグ・バックランプともに両側での点灯へと進化します。悪天候時の後続車からの視認性を劇的に高め、大切な愛車とドライブの安全性をしっかりと確保します。

各ランプ点灯イメージ

3.消灯時まで美しいステルス仕様と、圧倒的な光が織りなす幻想美

3D形状のLEDライトバーによるポジションランプが、立体的で美しいリアビューを演出。ポジション／ブレーキ、ウインカー、バックランプのすべてに高輝度LEDを贅沢に使用した「オールLEDモデル」です。ウインカーとバックランプは、インナーリフレクターに反射させる構造にすることで、消灯状態でもLEDチップが直接見えないスタイリッシュな印象に仕上げています。

■製品スペック・仕様

各部LEDレイアウト[表: https://prtimes.jp/data/corp/134513/table/36_1_111557059781d9371c03d9c1b65ca422.jpg?v=202606231252 ]

・ハイフラッシュ制御抵抗をテール本体に内蔵

・取り付けは純正カプラーを使用するカプラーオンタイプ

・Eマーク取得済み

・保安基準適合製品

・1年保証

製品ページはこちら :https://valenti-onlineshop.com/tt200hud

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※土・日・祝はお休みをいただきます。

株式会社コラントについて

社名：株式会社コラント

本社所在地：岐阜県羽島市上中町長間1881

代表取締役：堀 雅利

設立：2007年7月4日

事業内容：自動車用品の企画、食品の企画・販売・卸売・製造・販売、ペットフードの企画・製造・販売、コスメ用品の企画・販売