【星のや奈良監獄】2026年6月25日開業。国の重要文化財「旧奈良監獄」を保存・再生した日本随一のヘリテージホテル誕生。

星野リゾート星のや奈良監獄

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。国の重要文化財「旧奈良監獄」を再生したラグジュアリーホテル「星のや奈良監獄」（奈良県・奈良市）を2026年6月25日に開業します。「明治五大監獄」（＊1）のうち唯一全貌を遺す「旧奈良監獄」。約100年の歴史が息づく地は、世界でも類を見ない荘厳な建築美をそのままに、現代の寛ぎと融合した贅沢な空間へと生まれ変わります。星のや奈良監獄のコンセプトは「明けの重要文化財」。明治の時代に豊かに花開いた西洋文化を滞在の随所に織り込み、歴史に泊まるという唯一無二の体験を通じて、文化財を未来へ繋ぐ、圧倒的スケールのヘリテージホテルが幕を開けます。

＊1 明治時代に竣工した五つの監獄のこと。1901年に建築が始まった旧奈良監獄を皮切りに、「長崎監獄」「金沢監獄」「千葉監獄」「鹿児島監獄」が次々と竣工された。

重要文化財を守り未来へ繋ぐ、コンセプトは「明けの重要文化財」

明治政府が国の威信をかけて建設した「明治五大監獄」。1908年に誕生した「旧奈良監獄」は、赤レンガ造りの外壁や放射状に伸びる「ハヴィランド・システム」など、当時の全貌をほぼ完璧に残しています。1946年には「奈良少年刑務所」と改名、更生教育を重視する施設として2017年の閉庁まで貢献し、閉庁直前の同年2月には重要文化財に指定されました。旧奈良監獄の再生は、歴史的価値を守りつつ現代に活かす、国と民間による共同プロジェクトです。監獄という特異な空間を決して損なうことなく、その個性を活かしたラグジュアリーホテル「星のや奈良監獄」へと生まれ変わりました。

星のや奈良監獄のコンセプトは「明けの重要文化財」。旧奈良監獄が誕生した、近代国家として歩み始めた黎明（れいめい）の時代、豊かに花開いた西洋文化を滞在の随所に織り込み、歴史の深みと圧倒的な非日常に浸る旅の喜びを創出します。重要文化財に「宿泊する」という稀有な体験と、併設のミュージアムでの学びを通じて、過去から未来へと歴史を紡ぐヘリテージ活用の新たな形を提案します。

旧監獄の歴史と現代のデザインが融合、唯一無二のヘリテージ・ラグジュアリー

外観｜東エリア（メインアプローチ）外観｜「ハヴィランド・システム」全貌客室｜舎房を連結した全室スイートルーム

客室は、かつての舎房（＊2）を大胆に繋ぎ、ラグジュアリーでくつろぎに満ちたプライベート空間へと生まれ変わりました。監獄の閉塞感を再現するのではなく、空間の特徴を「強い主張のデザイン」として捉え、機能の矛盾を魅力へと昇華させています。客室タイプ「The 10-Cell（ザ・テンセル）」は、独居房10房分を連結。かつて漆喰に覆われていたレンガの遺構を露わにし、高さ約3.5mアーチ状の「ヴォールト天井」が歴史の集積を伝えます。新たな構造を支える無骨な鉄柱とウッドパネルの調和は、重要文化財の歴史に現代の感性を重ねた「美しい融合」を体現。客室は、ハリウッドツインのベッドを備えた「The 9-Cell」、ゆとりあるドレッシングラウンジを備えた「The 11-Cell Deluxe」もあり、歴史の息遣いを感じる静謐な空間で、何ものにも代えがたい極上の寛ぎの時間を叶えます。

＊2 舎房とは、単独室の独居房、複数人で使用した雑居房の総称。場所によって雑居房を繋いだ客室も。

客室｜リビング

客室｜ダイニング

客室｜寝室

客室｜ヴォールト天井

メインラウンジ｜優雅にくつろぐ、もう一つのリビング

開放的な吹き抜けが特徴の「メインラウンジ」。天井には往時の風合いを湛える梁が規則的に連なり、窓から連続するアーチが響き合う空間です。かつての構造を活かしつつ大胆な現代的デザインを施し、洗練された空間へと生まれ変わりました。西洋の文化を貪欲に取り入れた時代背景は、館内の家具やアートにも息づいています。ゲストを迎える大型の絵画や、印象的なヨーロッパの家具を贅沢に配置。時間に合わせたお飲み物やお菓子、旅や建築にまつわる書籍が用意され、「もう一つのリビング」のように、上質な寛ぎを提供します。

メインラウンジ中央には空間に合わせて描かれた絵画が中庭｜歴史とモダンが交差する、風と空のプライベートテラス

真っ白な散策路で幾何学的に切り取られたモダンな空間が印象的な中庭には、空を仰ぐプライベートデッキが点在。柔らかな光に包まれる昼下がりに、お気に入りの本をめくったり、お茶を楽しんだり、思い思いの時間が過ごせます。夜には、月明りをモチーフにした幻想的なライトアップが広がり、そこに流れる贅沢な余白の時間は、宿泊するからこそ味わえる至高のひとときです。

中庭月明りをモチーフしたライトアップダイニングラウンジ｜夜を愉しむ、大人の社交場

食事前のアペリティフや、夜更けのバータイムを愉しむ「ダイニングラウンジ」。日本の伝統的な「蔵」の情緒を継承しつつ、大きな窓を大胆に加え、内外が一体となる開放的な空間へと生まれ変わりました。窓外に広がる中庭の瑞々しい自然や、美しくライトアップされた夜景を臨み、時の移ろいを贅沢に感じるこの場所で、大人が集う華やかな社交のひとときを演出します。

ダイニングラウンジ美しき重要文化財に抱かれる、唯一無二のホテル滞在

星のや奈良監獄のお客様を迎えるゲートは、歴史の象徴である「表門」です。一歩足を踏み入れた館内には、かつての「中央看守所」とそこから放射状に伸びる舎房の圧巻の景色が広がります。監獄として研ぎ澄まされた機能美は、現代の回廊へと昇華され、唯一無二の意匠となりました。ホテルへの再生にあたっては、現代の寛ぎにあわせて大胆に手を加えた空間と、重要文化財としての価値を当時のままに残した空間が共存しています。そこに現代の光を巧みにあわせることで、歴史の美しさだけでなく、空間にしなやかな息遣いをもたらしました。約10万平方メートル の敷地に流れる悠久の歴史と静かに向き合う、ここだけの特別な時間が流れます。

美食が紐解く、日本の歩みと文明開化の華やぎ

表門中央看守所時を愉しみ、時を味わうディナーコース「ガストロノミー・クロニクル」

夕食は、日本におけるフランス料理の系譜を紐解くディナーコース「ガストロノミー・クロニクル」。「黎明期」「成熟期」「現代」「未来」をテーマにした全4皿で美食の歴史を紡ぎます。コースは、ダイニングラウンジでのアペリティフから始まり、プライベートなテーブルに舞台を移した後には、新しい文化や時代が生まれようとする「黎明期」。西洋料理が普及した当時の日本の「洋食」を、一口サイズのフルコースに見立てて提供します。続く「成熟期」には、日本のクラシックフレンチを象徴するアルベールソースで味わう「舌平目のブレゼ」。濃厚に煮詰められたソースのコクと繊細な火入れでしっとりと仕立てた舌平目が、至福の調和を奏でます。さらに、イノベーティブな肉料理の「現代」、サスティナブルな想いを繋ぐデザートの「未来」へと続きます。随所に小粋なユーモアが潜むユニークな演出とともに、美食で巡る時の旅を堪能します。

【ガストロノミー・クロニクル】■時間 17:15～、19:30～ ■料金 22,000円 ■予約・要 ■対象 宿泊者限定

黎明期｜始まりのパナシェ成熟期｜舌平目のブレゼ ソース・アルベール明治のモダンを味わう「文明開化の朝食」と、一日に寄り添う選べる朝食

星のや奈良監獄の特徴的な朝食は、明治期の洋食文化を味わう「文明開化の朝食」です。現代にも馴染み深い洋食のルーツを少しずつ盛り込みました。「洋式醤油」として珍重されたウスターソースでいただくスコッチエッグや、カニクリームコロッケにエビフライなど、当時のモダンを少しずつ味わえます。このほかにも「和朝食」「洋朝食」、ヨーグルトやフルーツなどをテイクアウトで提供する「軽朝食」を用意。多彩なスタイルから選べる贅沢な朝食で、心身ともに満たされる健やかな一日が始まります。

文明開化の朝食

【朝食】■時間 7:00～9:30 ■料金 文明開化の朝食 6,380円、和朝食・洋朝食 4,800円、軽朝食 ミニクロワッサン 250円など ■予約・要 ■対象 宿泊者限定

歴史を繋ぐダイニングで、美食と向き合う

別棟のダイニングは、独居房や接見所などの空間を再生し、最大6名まで利用可能な半個室のプライベート空間へと生まれ変わりました。当時と同じ高い位置の窓からは、優しく朝陽が差し込み、夜には美しい夜空を切り取ります。おひとりでの静かなお籠もりから、グループで食卓を囲む特別な集いまで、気兼ねすることなく、贅沢な美食の時間を心ゆくまで堪能します。

歴史と向き合い、想いを馳せるアクティビティ

ダイニング

時間の移ろいに合わせた特別な体験を通じて、歴史が息づく場所で豊かな滞在を提案します。

茜のティーサロン｜華やかな時代に染まる、最初のおもてなし

滞在の始まりは、奈良・月ヶ瀬産の香り高い「和紅茶」を味わいます。明治期に伝来した紅茶は、日本の風土に合わせて独自の進化を遂げ、和紅茶という新たな味わいを見出しました。本格的な洋食器が国内で誕生した時代背景にちなみ、日本生まれのティーセットで提供します。紅茶を引き立てるお菓子も一緒に、歴史の案内役であるスタッフとの語らいに興じながら、西洋建築の空間に浸る優雅な時間を過ごします。

■時間 15:00～16:30 ■場所 メインラウンジ ■料金 無料

茜のティーサロン響きのソワレ｜時を愉しむ、大人の社交場

夕食後のひとときに、蓄音機のノスタルジックな音色を愉しむ「響きのソワレ」を開催します。ゆっくりとハンドルを回し蓄音機に息を吹き込み、曲ごとに針を付け替える。優雅で丁寧な所作も空間に彩を添えます。カクテルやウイスキー、シャンパーニュなどの銘酒も揃え、贅沢な音の揺らぎを堪能します。

■時間 21:00～22:30 ■場所 ダイニングラウンジ ■料金 無料（一部メニューは有料）

響きのソワレ香りの宵支度｜香りに導かれ、自らの内面と静かに向き合う

静寂に包まれる夜には、香水文化に触れる調香体験。時間の経過とともに変化する香りの層を合わせ、唯一無二の調べを作ります。完成した香りは、レンガを模したオリジナルディフューザーと共に持ち帰りが可能。文化財が刻んだ悠久の歴史と自らの内なる想いが交差する時間は、自宅や次なる旅先でも続きます。

■時間 21:30～22:30 ■場所 メインラウンジ ■料金 12,100円 含まれるもの／調香体験・オリジナル香水とテラコッタディフューザーのギフトボックス ■予約 要

香りの宵支度目覚めの亜鈴（あれい）体操｜健やかな1日の始まり

清々しい朝に、新たな健康文化として明治期にもたらされた体育の思想に触れる「目覚めの亜鈴（＊3）体操」を実施。奈良の吉野杉で作ったオリジナルの亜鈴をもって、爽やかな朝の光と清々しい空気のなか、深呼吸やストレッチを交えた動きで身体を優しく解きほぐしていきます。

■時間 7:00～7:30 ■場所 ミュージアム広場 ■料金 無料 ■予約 要・定員10名

目覚めの亜鈴体操

＊3 亜鈴は西洋のダンベルの訳語。明治期に生まれ、当時最先端の健康器具であったといわれている。

宿泊者専用のアプローチで何度でも「奈良監獄ミュージアム」

敷地内にある「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」は、奈良監獄の歴史的価値を展示するほか、「美しき監獄からの問いかけ」をコンセプトに、日常を揺さぶる新たな視点を提供します。「星のや奈良監獄」からは宿泊者専用のアプローチがあり、滞在中は何度でも足を運ぶことが可能です。静寂に包まれたホテルと、歴史の深淵に触れるミュージアム。この二つを行き来することで、より深いヘリテージの醍醐味を堪能できます。

奈良監獄ミュージアム Ａ棟・歴史と建築

【奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート】■営業時間 9:00～17:00 ■料金 星のや奈良監獄宿泊者は無料（18:00～23:00、6:00～8:30は、一部エリアをホテル宿泊者限定で開放）

ヘリテージの循環。日本初の旧監獄保存・再生プロジェクト

日本初の旧監獄の保存・再生には、多才なメンバーによるチームが結成されました。設計・施工の枠を超えた強固な推進力が、歴史の継承に留まらない「再生による新たな価値」を生み出しました。

ホテル建築デザイン｜ 東環境 建築研究所 代表取締役 東利恵氏

明治時代の重要文化財である旧奈良監獄を「星のや」として改装するという、貴重な機会にワクワクしました。視察に訪れた際、中央の看守所から5本の棟が伸びる空間構成に感嘆し、明治時代、これだけの美しい空間を監獄として生み出したことに驚きました。この文化財の価値を守りながら、「星のや」らしさをどう出すか考えましたが、すでにここには「非日常」の空間があり、その空間の美しさをより強調していく形でデザインをすることで十分であると思いました。 当時の日本人が未知の欧米文化にいかに向き合ったか、その想いを残しながら現代のゲストが快適に過ごせる空間を目指しています。煉瓦造を生かす鉄骨補強は無骨にならないよう配慮し、ヴォールト天井や、漆喰の下から現れた煉瓦など、現代では再現できない意匠を各所に残しました。また、欧米文化を取り入れた空間ということで、「星のや」としては初めてヨーロッパの家具を採用し、日本人がデザインする洋館を表現しています。

ランドスケープ設計｜ オンサイト計画設計事務所 デザインパートナー 長谷川浩己氏

初めて現地を訪れた際は、監獄という特殊な場所であり、しかも文化財ということで、ホテルという新たな機能を与えるデザインの糸口が難しいなと感じました。転機となったのは、刑務所の塀の内側において、ランドスケープデザインの対象となる場所は「内の外」であると気づいた時が、最初の一歩であったように思います。そこは、完全に遮断された内と内（独居房）と比べて、内の外は、否応なしに外の世界を感じる場所でした。かつては厳重に管理するための茫漠とした広がりは、できるかぎりそのまま残し、ところどころに外の世界の断片である「手入れされた美しい風景」を取り込みました。内と外のコントラストとしての断片であり、ホテルとしての滞在場所を文化財に組み込む一石二鳥の手法となりました。かつて想像したであろう「外の世界」を感じる滞在をしていただければと思います。

照明デザイン｜ ICE都市環境照明研究所 所長 ライティングディレクター 武石正宣氏

このプロジェクトをいただいた時に感じたのは、近代遺産という大切な建築群であると同時に、監獄という暗いイメージと星のやの持つホスピタリティーの両立を、どのように考えていくかでした。ですが初めて現地調査をして感じたのは、日本の近代遺産の素晴らしさと、近代の電気照明が導入された頃への想いを、今の光で表現できたら。ということです。照明デザインでは、この空間に、より奥行きや深さを間接光で感じさせています。近代の照明イメージに加えた照明では、手仕事で作られた陶器の器具を使用したり、中庭に遠くからの月明かりを感じさせたりといった手法を用いました。文化財である建築空間を守りながら、「星のや」らしい灯りの演出が、出来たのではと考えています。

文化財保存計画協会、文化財改修設計｜ 安井建築設計事務所 代表取締役社長 CEO 佐野吉彦氏

重要文化財である旧奈良監獄のホテルへのコンバージョンは日本初の試みであり、技術的に大きな挑戦でした。現地で明治政府の使命感や職人たちの情熱に圧倒され、「何としても成功させねば」と身震いしたことを覚えています。 その中で、私たちは文化財および文化的価値の保存を重視し、耐震補強やホテル設備を実装しながらも、建物の魅力をいかに残すかに最も拘りました。多様な関係者と守るべき価値を整理・共有する困難を乗り越え、建物の魅力とホテルの機能を見事に両立できたと確信しています。ゲストの皆様には、建築の材料が持つ質感やきめ細やかさから、当時の時代に思いを馳せていただければと思います。よく整えられた建築空間で過ごす時間は格別なものに違いありません。

施設概要

施設名称：星のや奈良監獄

所在地 ：奈良県奈良市般若寺町（はんにゃじちょう）18

電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）

客室数 ：48室 チェックイン 15:00／チェックアウト 12:00

施設 ：客室、レセプション、メインラウンジ、ダイニング、ダイニングラウンジほか

併設 ：奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート（日帰り利用可能）

アクセス：JR奈良駅より車で10分、近鉄奈良駅より車で6分

開業日 ：2026年6月25日

価格 ：1泊 147,000円～（1室あたり、税・サービス料込、食事別）

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyanarakangoku/

■星のや

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、出会った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。2025年にブランド誕生から20周年を迎え、2026年6月25日に「星のや奈良監獄」、2027年には「星のや飛鳥」が開業予定。

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/