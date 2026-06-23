シュウ ウエムラの瞬間整う、骨格美への新提案。骨格クレヨン*と名品アイブローペンシルで呼び起こす、洗練されたあなた本来の美しさ。「スカルプト クレヨン」 「ハード フォーミュラ ハード 10」が発売！

日本ロレアル株式会社

日本発のメイクアップアーティストブランド 『シュウ ウエムラ』から、プロが仕上げたような骨格美を叶える新製品「スカルプト クレヨン」と、40年以上愛され続けるロングセラーアイテムが史上初のレノベーションを行い、進化を遂げた「ハード フォーミュラ ハード 10」が誕生します。

なおすメイクアップより、いかすメイクアップを ー植村 秀

アジア人の骨格、肌色を研究し続けてきた『シュウ ウエムラ』。

創始者・植村 秀から引き継いだのは、ひとりひとりが持つ骨格の美しさを発見し、引き立て、生かすこと。

立体感をデザインする新アイテム“骨格クレヨン*”のワンスワイプで自らの骨格美を簡単に引き出し、

進化したアイコニックなハード フォーミュラでノイズのない美しいアイブローを描く。

複雑な工程はいらない。シンプルにデザインされた最低限のアイテム、最小限のプロセス。

作り変える必要はない。シンプルさが洗練さ。

既に持つ魅力を引き立て、あなた自身の美しさを楽しんで。

*メイクアップ効果により骨格を引き立てるような設計の製品

製品概要

■製品名・色数・価格：

「スカルプト クレヨン」 全8色 各5,500円（税込）

「ハード フォーミュラ ハード 10」 全13色（カタログ8色、限定5色） 各4,070円（税込）

■全国発売日 ： 2026年7月1日(水)

■先行発売日 ： 2026年6月19日(金) シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage

2026年6月24日(水) 阪急うめだ本店 ／ 2026年6月26日(金) @cosme TOKYO*

■予約開始日 ： 2026年6月26日(金)

*スカルプト クレヨン ローズ ブラッシュ 、スカルプト クレヨン シェーディング コーラル、ハード フォーミュラ ハード 10はお取り扱いございません。

※表示価格は希望小売価格です。

スカルプト クレヨン

プロ発想、“骨格クレヨン*”誕生。1スワイプで引き立てる立体感、2スワイプで目覚める骨格美。

*メイクアップ効果により骨格を引き立てるような設計の製品

【製品特徴】

１）ワンスワイプで骨格美を引き立てる クレヨン仕立てのフェイスカラー

骨格を描き出すのに最適なクレヨン型の先端は、点でも面でも使える多用途設計。

常に時間との戦いであるバックステージで、メイクアップアーティストがモデルの個性美を発見して引き立てるように、それぞれの人が既に持つ骨格の美しさをクレヨンで絵を描くように簡単に引き出します。

時間がない時も目元からフェイスまでワンスワイプで、自身の骨格を引き出し、プロのような仕上がりに。

２）アジア人の肌に溶け込むプランプ＆コントゥアカラー

アジア人の骨格・肌色を研究し続けているメイクアップアーティストが考案した全8色。

肌色に自然な立体感を与える、ポップに輝くプランプカラーとヌーディーなコントゥアカラー。

３）ベースメイクを美しくキープしながらスムーズに伸び広がり、肌にぴたりと密着

低融点ワックス*²配合。ファンデーションの上からでもスムーズに伸び広がり、パウダーに変化して肌にぴたりと密着。パウダーコンプレックス*³により、皮脂を吸着してヨレにくい仕上がりに。



*1メイクアップ効果による。*2合成ワックス、キャンデリラロウ（エモリエント成分）*3シリカ（皮脂吸着成分）、合成フルオロフロゴパイト（密着感付与成分）。

アーティストtips

ハード フォーミュラ ハード 10 製品特徴

クールトーンルック 使用色 スカルプト クレヨン 上)ラベンダー グロー 下)ベージュ スカルプトウォームトーンルック 使用色 スカルプト クレヨン 上)ラディアント ゴールド 下)シェーディング コーラルアイコニックななぎなた削りのアイブローペンシル、ついに進化。硬く、強く、自由自在で誰でも簡単に。アイブローは次の時代*¹へ。

1984年の発売以降、40年以上愛され日本売り上げNo.1*²を誇るロングセラーアイテム

「ハード フォーミュラ」がブランド史上初のレノベーション。よりロングラスティングに、描きたての美しさが持続するピグメントに進化し、簡単に描きやすく、柔らかく自然なプロ仕上がりを実現。

新時代のアイコン、ハード フォーミュラ ハード 10で、ひとりひとりに合わせたアイブローを。

【製品特徴】

３つのポイント

１）さらに強く

ハードなワックスコンプレックスと、汗、水、皮脂に強いフィルムフォーマーにより、26時間*³ロングラスティング。 約50度の温度まで耐えることが可能に。また、肌に密着する新被膜ピグメントの採用により、発色が良く、24時間*³色持ち持続。高温多湿な夏も描きたての美しさが持続します。

２）自由自在に

アーティストによるアイコニックで美しいなぎなた削りにより、眉毛と同じ0.1mmの線を描くことができ*⁶、自在なコントロールを可能に。豊富なカラーラインナップにユニバーサルなブラックとブラウンが追加され、すべてのアジア人にぴったり合う全13色のカラーラインナップ。

３）最も硬い

ペンシルのフォーミュラで最も硬い*¹レベルのハード 9。硬さを極めた*¹芯が、細く精緻なドローイングを叶えます。

なぜ、なぎなた形なのか？

- Asano International Chief makeup Artist Product Designer

“眉毛は1本1本の毛が集まって形成された集合体である。”

より自然な仕上がりを求める場合、眉毛１本１本を丁寧に描くことが必要です。そのようにするには、実際の眉毛の太さと同じように細い線を描く必要があります。鉛筆のように円錐形では、すぐに描く箇所の芯が丸くなり、太い線しか描けなくなります。

ハードフォーミュラの硬い芯をなぎなたの形状に削ることで、細い眉毛の毛をより多く描くことが可能となります。

線を細く描けるほど、柔らかさと自然さを実現できます。

だからこそ、シュウ ウエムラではなぎなた削りを採用しています。

アジア人のための全13色

11色のカラーラインナップに、さまざまな髪・目の色、どんな場面にも合うユニバーサルな2色が登場。アジア人のためにクリエイトした全13色。

*1 シュウ ウエムラにおいて。

*2 Beaute Research 調べ。 Beaute Research作成の2025年1月「日本2024年第４四半期版レポート」 (Copyright (C) 2025 Beaute Research SAS)に基づく、調査期間(2023年10月～2024年3月)

におけるBeaute Research参加企業 / ブランドの百貨店・直営店・Eコマースでのアイブロウ製品売上金額を合算したうえで比較。ボーテリサーチ参加企業・ブランドの一覧はこちら(https://www.shuuemura.jp/beaute-research-jp.html)。

*3 シュウ ウエムラ調べ。個人差があります。*4硬度調整剤 *5保湿成分 *6店頭でなぎなたお削りサービスを行った芯において。

※店舗で「なぎなた」の形に削るサービスを行っております。ご購入時にはなぎなた形には削られておりません。

尚、店舗でのお削りサービスはおひとりさま1回につき2本まで、混雑時はお待ちいただく場合がございます。

※ハード フォーミュラ ハード 9は販売を終了します。

※すべての画像はイメージです。

阪急うめだ本店で先行発売イベントを開催

「トレンドのメリハリ顔になりたい！」 「自分の顔に似合う眉の色・形がわからない」 そんな方にオススメのパーソナルメイクアップ体験イベントです。 新製品「スカルプト クレヨン」、「ハード フォーミュラ ハード10」を全国に先駆けてお試し、ご購入いただけるだけでなく、限定のギフトをご用意して、皆様のご来店お待ちしております。

限定ギフト

※画像はイメージです

イベント限定の特別オファーをご用意してお待ちしております。

※おひとり様おひとつまでとなります。（シャープナーはおひとり様1回のご購入につき1個まで。）

※画像はすべてイメージです。

※個数限定、なくなり次第終了となります。

イベント詳細

瞬間、光の印象操作。あなただけの美・骨格デザイニング

ー先行体験イベントー

2026年 6月24日(水) ～ 2026年 6月30日(火)

阪急うめだ本店 2階 プロモーションスペース 21

時間：午前10:00-午後8:00

詳細ページ：https://www.shuuemura.jp/crayon-event.html

■シュウ ウエムラについて

1967年に誕生した日本発、メイクアップ アーティストブランド「シュウ ウエムラ」。

ブランド創始者の植村秀は、「美しいメイクアップは、美しい素肌からはじまる。」という考えのもと、初めてメイクアップとスキンケアの双方からビューティへと昇華させた改革者。現在もそのDNAを継承し、美の形、方法、スタイルといった包括的なアプローチで“個性美”を提案しています。「シュウ ウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」他、全国の百貨店を中心に展開。



website: https://www.shuuemura.jp(https://www.shuuemura.jp/)

X: @shuuemurajp(https://x.com/shuuemurajp)

instagram: @shuuemura(https://www.instagram.com/shuuemura/)