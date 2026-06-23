日本三大松原に囲まれた海岸での海遊び、唐津産の素材を使用した蚊取り線香づくり、唐津くんちをモチーフとした卓球イベント、夏休み限定の体験コンテンツが新たに登場【メルキュール佐賀唐津リゾート】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

日本三大松原の一つ、虹の松原と海を間近に望むオールインクルーシブリゾートホテル「メルキュール佐賀唐津リゾート」（佐賀県唐津市／総支配人：小山 英一）は、夏休み期間中、海と自然に囲まれた環境で、家族みんなでワクワクする体験が楽しめる体験型プログラムを開催します。

唐津くんちをモチーフにした卓球空間では、お客様自身がさまざまなミッションに挑戦し、クリア数に応じて景品を獲得できる参加型イベントを実施。そのほか、唐津産の素材を使用した蚊取り線香づくり、夏の定番である射的やスイカ割り、虹の松原の砂を使った「働く車のラジコン宝探し」など、子どもから大人まで夢中になれるコンテンツを用意してます。

家族みんなで自然や地域文化に触れながら、唐津ならではの特別な夏の思い出づくりを楽しめます。

「KUNCHI Rally 残暑の陣」家族参加型イベントを開催

2026年4月にリニューアルオープンした卓球空間「KUNCHI Rally」では、より多くの家族に卓球を楽しめるよう、期間限定で参加型イベント「KUNCHI Rally 残暑の陣」を開催します。

会場内に設置された「唐津くんちミッション」に従い、お客様自身がさまざまなミッションに挑戦。ミッション達成時の写真をSNSへ投稿するとポイントを獲得でき、獲得ポイント数に応じて賞品をプレゼントします。

ミッション内容は、お祭りの掛け声とともにラリーに挑戦する「エンヤーラリー」や、唐津くんちの曳山をイメージしたフォトスポットでラケットを持って撮影する「曳山ラリーショット」など、唐津ならではの文化を感じながら楽しめるものです。卓球を通じて自然と会話や笑顔が生まれ、家族で過ごす夏休みの思い出を写真として残せるイベントです。

【開催期間】2026年8月13日（木）～8月31日（月）

【開催時間】8:00～10:00／15:00～22:00の間でご利用可能

【料金】KUNCHI Rally 60分体験付オールインクルーシブ 16,500円～（3名1室1名あたり、税‧サ込）

KUNCHI Rally 当日受付 1組40分／1,000円

唐津産素材で夏の風物詩、蚊取り線香づくりに挑戦

プラン詳細・予約 :https://mercure-sagakaratsu-resort.jp/plan/kunchi-rally/唐津産のモリンガ粉と精油を混ぜ合わせたオリジナル蚊取り線香

夏の風物詩でもある蚊取り線香を、唐津産の素材を使用して手作りできるワークショップをホテル内で開催します。使用する材料は、唐津市内で栽培されたモリンガ粉と、唐津の工場で製造されたラベンダーとゼラニウムの2種類の精油。地域の素材を活かしながら、自分だけのオリジナル蚊取り線香づくりを楽しめます。

体験では、除虫菊粉をベースに、モリンガ粉と少量の水を加えながら練り合わせ、形を整えやすい柔らかさに仕上げます。その後、お好みの精油で香り付けを行い、世界に一つだけのオリジナル蚊取り線香を制作します。

完成した蚊取り線香は自宅に持ち帰り、自然乾燥させた後に使用できます。唐津で過ごした夏の思い出とともに、香りでも旅の余韻を楽しめる体験です。

【開催期間】2026年7月20日（月・祝）、7月26日（日）、8月9日（日）、8月23日（日）、8月30日（日）

【開催時間】15:00～18:00

館外も館内も、家族で満喫する夏休みステイ

東の浜海水浴場各種浮き輪を無料レンタル松ぼっくり射的

ホテルから徒歩約5分の場所に、海水浴や砂遊びを楽しめる穏やかな玄界灘のビーチ「東の浜海水浴場」が広がります。日本三大松原のひとつ・虹の松原に囲まれた美しい海岸では、海遊びや松原散策など、唐津ならではの自然体験を満喫できます。ホテルでは、浮き輪や水鉄砲、レジャーシート、ライフジャケット、ビーチボールなどを無料で貸し出し（数量限定）、足洗い場も備えているため、気軽にビーチアクティビティを楽しめます。

また館内では、卓球ミッションイベントや蚊取り線香づくりのほか、松ぼっくり射的やスイカ割り大会、ラジコンで宝探しなど、親子で楽しめるイベントを多数開催。天候に左右されることなく、一日を通して充実した時間を過ごせます。

海や松原で自然に触れ、ホテルでは遊びやものづくりを楽しむ。屋外と館内の双方で夏休みの思い出づくりができる滞在を提案します。

■松ぼっくり射的

【開催日】7月18日（土）、7月19日（日）、7月25日（土）、8月1日（土）、8月8日（土）、8月9日（日）、8月13日（木）～8月15日（土）

【開催時間】15:00～18:00

■キッズスイカ割り大会

【開催日】7月20日（月・祝）、7月26日（日）、8月2日（日）、8月9日（日）、8月13日（木）～8月16日（日）

【開催時間】10:00～約30分間

■ラジコンで宝探し

【開催日】7月18日（土）～8月31日（月）

【開催時間】15:00～18:00

■ビーチグッズレンタル

【開催日】7月11日（土）～8月31日（月）

【開催時間】9:00～17:00

「メルキュール佐賀唐津リゾート」夏の楽しみ方

夏イベント詳細 :https://mercure-sagakaratsu-resort.jp/plan/2025summer_event-retrogame/「世界のストリートフード」をテーマにしたわくわくサマービュッフェスタミナが付く赤豚バーガーと黒豚丼ラジコンを使って虹の松原の砂の中で宝探し

日本三大松原のひとつ、全長約4.5kmにわたり約100万本のクロマツが群生する虹の松原と青い海を眼前に望む、オールインクルーシブのリゾートホテル「メルキュール佐賀唐津リゾート」。佐賀空港から車で約90分、九州の玄関口・福岡市内からも車で約90分と、思い立った時に気軽に訪れることができる立地に位置しています。

2026年4月1日に開業2周年を迎え、ビュッフェレストラン「Locavore（ロカボール）」では、コンセプト「マルシェ」をイメージした新しいシグネチャーメニューの提供を開始します。5月から10月までは「世界のストリートフード」「三種の本格カレー」の2つのテーマに沿って、初夏‧猛暑‧残暑をひとつながりの「夏季」と捉え、暑さに負けず食べることで元気が湧く料理を提供します。また、ローカルメニューの赤豚バーガーと黒豚丼も、8月31日まで合わせて楽しめます。

ファミリーで楽しめる館内コンテンツも多数用意しており、家族全員で気兼ねなく滞在を満喫できます。

【ホテル名】メルキュール佐賀唐津リゾート

【電話】 03-6627-4651（予約センター）

【詳細】 https://mercure-sagakaratsu-resort.jp/

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、60ヶ国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110ヶ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,800を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤルティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年6月23日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。