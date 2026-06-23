食事や仕事、くつろぎ時間にダイニングの表情を自在に演出。3灯個別にON/OFFできる「3灯ペンダントライト」発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年6月中旬より、「3灯ペンダントライト HCTLP-3」を一部のニトリ店舗およびニトリネットにて販売開始いたしました。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400062542s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400062542s/)

現在のダイニングテーブルは、家族で食事を囲むだけでなく、お子様のリビング学習や、在宅ワーク、夜のくつろぎ時間など、時間帯によって様々な役割を持っています。このように用途が多様化する一方、「食事や作業の時はテーブル全体をしっかり明るくしたいけれど、食後のリラックスタイムには少し眩しすぎる」「シーンに合わせて空間の雰囲気を変えてみたいけれど、どうすれば良いかわからない」といったお悩みはありませんか。

そんなお客様の暮らしの課題を解決するため、ニトリから日々のダイニングシーンをより快適に彩る新商品「3灯ペンダントライト HCTLP-3」が登場いたしました。本商品のコンセプトは、『暮らしのリズムに合わせて、食卓の表情を変えるダイニング照明』です。3つの明かりを個別にコントロールできる利便性と、空間を美しく照らすデザイン性を両立させました。（※LED電球は別売りです。）

■商品特長

１.シーンや人数に合わせて、3灯それぞれを個別にON/OFFできる

各ソケットに個別の回転スイッチ（ロータリースイッチ）を搭載しています。家族でテーブルを囲む際や作業時は「3灯すべて」を点灯させて明るく。一人での読書やご夫婦での晩酌といった落ち着いた時間を過ごしたい時は「1灯～2灯のみ」にするなど、用途やシーンに合わせて無駄なく最適な明かりに切り替えることができます。

２.円周上に等間隔で配置した3灯が、ダイニングテーブルの隅々まで360度バランスよく照らす

1つの引掛シーリングから、3つのアームが円周上（放射状）に広がるデザインを採用しました。直線に並んだ多灯ライトとは異なり、光が360度方向へ立体的かつ均等に広がります。そのため、単灯では光が届きにくかったテーブルの端までしっかりと光が回り、食卓を囲む人々の顔や料理をムラなく美しく照らします。

３.ライフスタイルに合わせて理想の空間をつくれる「電球別売仕様」

電球は別売仕様のため、ニトリの豊富なLED電球ラインアップからお好みのものを組み合わせていただけます。用途に合わせた「光の色（電球色・昼白色等）」の選択はもちろん、LED電球型アンティーク調ライトやLEDフィラメント電球を合わせれば、よりデザイン性の高いカフェのような空間を演出できます。電球の形状やデザインを選ぶ楽しさが加わり、ご自宅のダイニングを理想のスタイルへカスタマイズ可能です。また、コードの長さを調整できる「コードアジャスター」も付属しており、テーブルの高さに合わせた最適なセッティングが可能です。

シーンに合わせて最適な明かりで演出できるニトリの「3灯ペンダントライト」で、あなたの暮らしをより豊かにしませんか？

ニトリは、今後もお客様の便利で快適な暮らしに寄り添う商品の開発に努めてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】 3灯ペンダントライト HCTLP-3

【価格】 7,990円

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

【カラー】 ブラック

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400062542s/

【仕様】 LED電球対応（別売）、ソケット個別ON/OFF回転スイッチ付き

【付属品】 コードアジャスター（3個）

【サイズ（約）】 直径30cm×高さ91.5cm

【質量（約）】 1.2kg

【コードの長さ（約）】 最長91.5cm/中間78.5cm/最短65cm

【主な材質】 アルミ、スチール

【定格消費電力】 39W（13W×3）