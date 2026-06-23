LOYCUS、AIによる顧客コミュニケーション最適化を加速する「AIレコメンド配信機能」を提供開始

Loycus株式会社

Loycus株式会社（本社:東京都千代田区、代表取締役:嶽本泰伸、以下「当社」）が提供する、LINEマーケティングプラットフォーム「LOYCUS（ロイカス）」は、AIを活用した新機能「AIレコメンド配信機能」の提供を開始しました。

本機能は、企業がアップロードした求人情報・商品情報・物件情報などのマスタデータをもとに、AIが顧客理解に必要なアンケートフォームを自動作成し、回答内容に応じた最適な情報選定、メッセージ生成、LINE配信までを支援する機能です。これにより企業は、従来必要だった複雑な条件分岐設定やシナリオ設計を行うことなく、顧客ごとに最適なコミュニケーションを実現できます。

当社は本機能を、AIによる顧客コミュニケーション最適化を実現する取り組みとして今後もAIを活用した機能開発を通じて、企業と顧客の関係構築を支援してまいります。

■AI時代に求められる「顧客ごとに最適化されたコミュニケーション」

生成AIの普及により、顧客一人ひとりのニーズや状況に合わせたコミュニケーションへの期待は急速に高まっています。一方で、多くの企業では以下のような課題を抱えています。

- 商品・求人・物件などのマスタデータを活用したパーソナライズが難しい- 顧客ごとに最適な提案を行うための設定工数が大きい- 条件分岐やシナリオ設計が複雑化し運用負荷が高まる- 顧客データと配信内容が分断されている

その結果、本来届けるべき情報を最適なタイミングで届けられず、顧客体験やコンバージョン機会の損失につながるケースも少なくありません。

当社はこうした課題を解決するため、LOYCUSにおいてAIによる情報選定から配信までを自動化する「AIレコメンド配信機能」を開発しました。

■LOYCUSの「AIレコメンド配信機能」で実現できること

AIレコメンド配信機能は、商品やサービス情報をアップロードするだけで、

- アンケートフォームの自動作成- 最適な配信内容の生成- LINE配信の自動化

を実現する機能です。

AIが顧客理解に必要な質問項目を設計し、回答内容に応じた最適な配信内容を生成。LINE公式アカウントからの配信までを一貫して支援します。各工程は担当者による調整も可能で、運用方針に合わせて柔軟に活用できます。

■AIレコメンド配信機能の仕組み

１.ユーザーの回答内容を取得

LINE上のアンケートを通じて、ユーザーの希望条件や興味関心を収集します。

２.マスタデータから最適な情報を抽出

事前にアップロードされた求人情報・商品情報・物件情報などの一覧データから、回答内容に合致する情報を抽出します。

３.AIが最適な情報と訴求内容を生成

従来のLINE配信では、

・東京勤務希望ならA配信

・大阪勤務希望ならB配信

・年収500万円以上ならC配信

といった条件分岐を事前に設計する必要がありました。

AIレコメンド配信機能では、ユーザーの回答内容を総合的に分析し、どの情報を提案すべきかをAIが判断します。さらに、同じ求人や商品であっても、ユーザーごとの関心や条件に応じて訴求ポイントを変えたメッセージを生成するため、従来のシナリオ設計では難しかった柔軟なパーソナライズ配信を実現します。

４.LINEで自動配信

生成されたメッセージを自動配信します。企業は複雑な条件分岐や大量のクリエイティブ制作を行うことなく、一人ひとりに最適化されたコミュニケーションを実施できます。

■主な特徴

アンケートフォームを自動作成

AIが商品・サービス情報を分析し、顧客理解や最適な提案に必要な質問項目を設計。アンケートフォームを自動生成します。

最適な配信内容を生成

AIがアンケート回答をもとに最適な情報を選定し、一人ひとりに合わせた配信内容を生成します。

LINE配信を自動化

生成した配信内容をLINE公式アカウントから自動配信します。必要に応じて担当者による調整も可能です。

■活用事例

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126242/table/12_1_155984657bc6489be0b638e7480ad30e.jpg?v=202606231252 ]

資料ダウンロードはこちら :https://loycus.jp/download/service/?hslp=https%3A%2F%2Floycus.jp%2F&hssource=&hsmedium=&hscampaign=&hscontent=&hsterm=&gclid=&is_hs_query=1

■期待される効果

- 顧客一人ひとりに最適化されたコミュニケーションの実現- 配信設定や運用工数の削減- マスタデータの有効活用- 顧客体験の向上- コンバージョン機会の最大化

企業は少ない運用負荷で、より高度なパーソナライズ施策を実施できるようになります。

■今後の展望

LOYCUSは、「LINE公式アカウントをもっと自由に、もっと便利に。」をコンセプトに、企業と顧客の関係構築を支援してきました。

今後はLINE運用の効率化にとどまらず、AIを活用した顧客コミュニケーション最適化プラットフォームとして進化を続けてまいります。

■LOYCUSのサービスについて

LINEの運用をスマートに自動化＆可視化ロイヤルカスタマーの育成なら「LOYCUS（ロイカス）」

LOYCUSは「LINE公式アカウントをもっと自由に、もっと便利に」をコンセプトに、企業と顧客の関係構築を支援するLINEマーケティングプラットフォームです。

リッチメニューやシナリオ配信、コンバージョン計測など、LINEを活用したマーケティングの幅を広げる多彩な機能を提供しています。

今後はAIを活用した機能開発を推進し、企業と顧客のコミュニケーションを最適化するAIコミュニケーションプラットフォームとして進化してまいります。

LOYCUSの詳細はこちら :https://loycus.jp/

会社名：Loycus株式会社

所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-16-7 東神田プラザビル4F

代表者：代表取締役 嶽本泰伸

サービスサイト：https://loycus.jp/

note：https://note.com/loycus