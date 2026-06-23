LARME×CARATT FURISODE　スタジオキャラット史上最大規模約300着の振袖大展示会を開催

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株式会社キャラット（本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：奥野 貴之）が運営するフォトスタジオ「スタジオキャラット」は、「LARME×CARATT FURISODE大展示会」を、スタジオキャラット西新井店にて2026年7月11日（土）、12日（日）の2日間限定で開催いたします。

本展示会では、スタジオキャラット史上最大規模となる振袖・小物あわせて約1,500点を展示。「きゅるりんってしてみて×LARME」の振袖も展開し、「ガーリー」「フェミニン」「平成レトロ」など、トレンド感のあるコーディネートを提案します。

また、期間中は来場特典としてリファハートブラシをプレゼントするほか、フルレンタル30％OFFなどの成約特典も用意。成人式準備をこれから始める方に向けた特別展示会として開催いたします。

開催背景

近年の成人式市場では、「自分らしい振袖を選びたい」というニーズの高まりに加え、SNSを通じてトレンドや世界観を重視する傾向が強まっています。特に、「甘め」「ガーリー」「韓国風」「平成レトロ」など、ファッションカルチャーと連動した振袖スタイルへの関心が高まっており、成人式も「自分を表現するイベント」として楽しまれるようになっています。

スタジオキャラットではそうしたニーズに応えるため、「きゅるりんってしてみて×LARME」の振袖コレクションをはじめ、トレンド感のあるスタイリング提案を強化。今回の展示会では、スタジオキャラット史上最大規模のラインアップを通じて「運命の一着」に出会える体験を提供します。

展示会概要

開催日：2026年7月11日（土）・12日（日）

開催場所：スタジオキャラット 西新井店

〒123-0843 東京都足立区西新井栄町1丁目20-1 アリオ西新井 3F

内容：

- 振袖・小物あわせて約1,500点展示- 「きゅるりんってしてみて×LARME」振袖コレクション展示- 成人式振袖レンタル・購入相談- 前撮り・後撮り相談来場特典02_LARMExスタジオキャラット振袖大展示会開催

期間中にご試着し、来店アンケートに回答してくださった方に、リファハートブラシをプレゼントいたします。

※なくなり次第終了

※ママ振りレンタルは対象外

※１家族につき1個限り

※再来店の方は対象外

※カラーは選べません

※画像はイメージです

成約特典

【１】コスメセットプレゼント

展示会にご来場し成約された方に、コスメセットをプレゼントします。

※なくなり次第終了

※ご成約者1名様につき1セット限り

※セット内容は変更する場合がございます

※カラーは選べません

※画像はイメージです

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【２】選べる特典

以下の特典から1つお選びいただけます。

１. はじめて特典

初めてご来店した日にご成約で最大30,000円（税込）オフ！

※本体価格250,000円（税込）以上の振袖をご成約で30,000円（税込）オフ

※本体価格220,000円（税込）以上の振袖をご成約で20,000円（税込）オフ

２. お友達特典

お友達といっしょのご来店・ご成約で最大合計50,000円（税込）オフ！

※本体価格240,000円（税込）以上の振袖をご成約でそれぞれ25,000円（税込）オフ

３. 早期特典

成人式当日の支度が無料に！

※本体価格280,000円（税込）以上の振袖をご成約でヘアセット＆着付け無料

※本体価格250,000円（税込）以上の振袖をご成約でヘアセット無料

※ご成約日以降の特典変更は出来かねます

４. 持ち出し特典

成人式当日ラブリ・キャラット以外でお支度される場合15,000円（税込）オフ

※本体価格100,000円（税込）以上の振袖をご成約の場合に限ります

※提携美容室・ご紹介美容室は対象外

※お客様ご自身でお支度先をご準備された場合に限ります

５. 他社さまDM特典

他社様のDMをご持参のうえご来店・ご成約で15,000円（税込）オフ

※本体価格170,000円（税込）以上の振袖をご成約の場合に限ります

６. 姉妹割特典

お姉様ご成約で妹様のご成約が20％オフ！！

※妹様のご成約は仕立て上がり振袖のみ対象です

１.～６.はすべて

※その他割引・キャンペーンとの併用不可

※「きゅるりんってしてみて×LARME」コレクション、および一部新作振袖は対象外となります。

※各特典には適用条件があります。適用条件について詳細はスタジオキャラット公式Instagram(https://www.instagram.com/studio_caratt/)をご確認ください。

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七五三、バースデー、卒入園・卒入学などお子さまを中心とした記念写真から大学卒業や成人式などの振袖まで、幅広い年代の方に対応したご家族の記念写真を撮影します。

HP：https://www.caratt.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/studio_caratt/