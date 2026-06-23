ハワイ発のカフェ＆ダイナー「Goofy」が大阪初上陸！横浜店で販売開始から1時間で完売する「マラサダ」が阪急うめだ本店「ハワイフェア2026」に期間限定で登場！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、飲食事業、公園再生事業などを展開する株式会社ゼットン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長:菊地大輔）が運営するハワイ発のカフェ＆ダイナー「Goofy（グーフィー）」は、2026年7月1日（水）より阪急うめだ本店9階にて開催される「ハワイフェア2026」の前半期間［7月1日（水）～6日（月）］に出店いたします。

ブランドとして大阪初出店となる今回は、今年3月にオープンした日本1号店「goofy coffee+diner（横浜ベイクォーター）」で、多くのお客さまにご好評いただいているシグネチャーメニュー「マラサダ」を販売いたします。

【大阪初上陸】ハワイ・ワイキキで13年愛される「Goofy」が関西へ！

ハワイ・ワイキキで絶大な人気を誇るカフェ＆ダイナー「Goofy」。2013年のオープン以来、ローカルの方々や観光客に愛され続け、今年5月には満を持してワイキキビーチ前に2号店を出店しました。そんな、現地の心地よい空気感をそのまま日本へ。今年3月、横浜に誕生した日本初上陸店が「goofy coffee+diner」です。このたび、ブランドとして初となる大阪エリアへ進出し、ハワイのカルチャーとともにお客さまをお迎えいたします。

【販売メニュー】1時間で完売する大人気「マラサダ」を出来立てでお届け

本イベントで販売するのは、「goofy coffee+diner」で話題となっているハワイの定番スイーツ「マラサダ」です。実は、ハワイと日本の店舗では提供メニューが異なり、このマラサダは「日本のお客さまに喜んでほしい」という想いから開発された、日本のgoofyでしか食べられない限定メニュー。横浜の店舗では、オープン前からマラサダを求めてお並びいただくことも多く、早い日は揚げてからわずか1時間で完売してしまうほどの人気を集めています。フェア期間中は、会場内にフライヤーを設置し、目の前で次々と揚げていくスタイルで、常に出来たてをお渡しします。外はカリッと、中はもっちり食感のマラサダを、定番からクリーム入りまで計4種類のフレーバーでご用意いたします。

【出品メニュー】

プレーンシュガー 297円（税込）：素材本来の甘みとモチモチ食感をダイレクトに楽しむ王道

シナモンシュガー 297円（税込）：スパイシーなシナモンの香りがハワイの風を感じさせる定番

カスタード 378円（税込）：とろける濃厚なカスタードをたっぷり詰め込んだご褒美フレーバー

ショコラクリーム 378円（税込）：甘すぎない上品なショコラクリームが生地と相性抜群の一品

【来場特典】マラサダBOXご購入の方に「オリジナルステッカー」プレゼント！

本イベントで、マラサダ全4種類各1個ずつが入った「マラサダBOX」をご購入いただいたお客さまに、「goofyオリジナルステッカー」をプレゼント！ ※ステッカーはランダムで1つお渡しします（数量限定）

阪急うめだ本店「ハワイフェア2026」開催概要

前半：2026年7月1日（水）～6日（月）

後半：2026年7月8日（水）～13日（月）

※goofyは前半期間に出店いたします

場所：阪急うめだ本店9階 催場・祝祭広場

阪急うめだギャラリー・アートステージ

アクセス：大阪府大阪市北区角田町8番7号

開催時間：10:00～20:00（※7月6日・7月8日は午後5時終了）

＜HP＞https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/hawaii/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/hawaiilife_hq/

■Goofyについて

Goofy Cafe & Dine - Village -

ヒルトン ハワイアン ビレッジ近くで13年間、ローカルや観光客に愛され続けるGoofy1号店「Goofy Cafe & Dine - Village -」。スイートコーンフライドライスは不動の人気メニュー。

＜HP＞https://www.goofy-honolulu.com/goofy-village

Goofy Cafe & Dine - Waikiki Beach -

ハワイGoofy2店舗目として、2026年5月29日にワイキキビーチ目の前のツインフィンホテル1階にオープン。コンセプトは “Surf More, Work Less”（もっと波に乗り、仕事はほどほどに）。「ビーチハウスのガレージ」をイメージした店内で、時間とともに表情を変えるメニューラインアップを楽しめる。

＜HP＞https://www.goofy-honolulu.com/goofy-waikikibeach

goofy coffee+diner

2026年3月20日、日本初上陸。ランチからふらっと立ち寄るカフェ使い、グリル料理やアルコールを楽しむ夜のひとときまで。さまざまなシーンに寄り添うカフェダイナーとして、横浜のベイクォーターにオープン。シグネチャーメニューの「チーズリゾットオムライス」や、店内で揚げる「マラサダ」が人気。

＜HP＞https://yokohama-goofy.zetton.co.jp/

■株式会社ゼットンについて

株式会社ゼットン（代表取締役社長：菊地大輔）は、「Make Community Better.」をビジョンに掲げ、人気のハワイアン カフェ＆レストラン「アロハテーブル」を核に、多様な業態を展開するダイニング事業、公共施設を活用したブライダル事業などを展開しています。2019年より公園プロジェクトにも着手し、街の特性に合わせた飲食店経営及びプロデュースを行っています。

＜本部所在地＞〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目10-9 MIYAMASU TOWER 9階

＜URL＞https://www.zetton.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/andSTHD_official/