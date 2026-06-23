株式会社BUDDICA、さらなる事業成長に向けた新体制を構築

株式会社BUDDICA

「CAR and LIFE.」をコンセプトに、中古車販売事業を展開する株式会社BUDDICA（本社：香川県高松市、代表取締役：中野 優作）は、6月1日付で、新たに取締役CFOとして、元エブリー執行役員CFOの山本隆三氏が就任し、さらなる事業成長に向けた新体制を構築したことをお知らせいたします。

■ CFO就任の背景

BUDDICAはこれまで、「新車を作らず、愛車を作ろう。」を使命に、中古車販売/買取事業を通じて、お客様にとってよりフェアで納得感のある中古車売買の実現に取り組んで参りました。

近年では、事業拡大に伴い、店舗展開・採用強化・マーケティング投資などを推進する中で、さらなる成長に向けた経営基盤および組織体制の強化が求められるフェーズへと移行しております。

こうした背景のもと、新たにCFOを迎え、財務・経営管理領域を強化するとともに、事業成長と組織拡大の両立を実現するための経営体制を構築して参ります。

■ 新経営体制

■ プロフィール

【中野 優作 代表取締役社長】

1982年、香川県さぬき市生まれ。16歳で高校を中退し、土木作業員として社会人経験を積む。2008年10月、中古車販売のビッグモーターに入社。店舗トップの売上を記録し、営業未経験からわずか1年半の28歳で四国香川坂出店の店長に抜擢される。本部の幹部に昇進したのち、子会社・株式会社ハナテンの社長に就任。2017年5月に退社し、翌6月、株式会社BUDDICAを創業、代表取締役社長（CEO）に就任する。四国地方における中古車販売や日本最大の業販サイトで圧倒的な実績を築き、2023年9月には、中古車をインターネット販売するBUDDICA・DIRECT株式会社を設立。現在は、チャンネル登録者数53.7万人（2026年6月現在）を誇るYouTubeチャンネル「中野優作 / CAR and LIFE.」を通して、中古車業界に関する情報発信にも取り組んでいる。

■中野 優作コメント

株式会社BUDDICAは、さらなる事業成長と将来の上場（IPO）を見据え、新経営体制を発足いたしました。このたび、山本隆三が取締役CFOに就任し、既存メンバーと合わせた新たな体制で次のステージへと進みます。

2017年に社員1人で始まったBUDDICAも、今では全国のお客様や仲間に支えられ、ここまで成長することができました。会社が大きくなるほど、社長一人のマンパワーだけでは前に進めません。事業を伸ばす人、組織を作る人、ブランドを磨く人、新しい価値を生み出す人、事業に再現性をもたらす人、テクノロジーを進化させる人──それぞれの強みを持った仲間が集まり、経営チームとして役割を果たしていくフェーズに入りました。

あらゆる課題は、自分より優秀な各部門のプロフェッショナルに任せる。そして私は、誰よりもお客様の声に耳を傾け、組織の未来を作ることに集中して参ります。

流通革命には10,000人が必要です。現状は230人、まだまだ道半ばです。「ドライブを、人生最高のエンタメに。」──BUDDICAはこのビジョンを掲げ、中古車選びをもっと安心で楽しいものに変え、愛車との時間そのものを人生の楽しみに変えていけるよう、これからも挑戦を続けて参ります。

【中野 大助 取締役副社長】

1979年、横浜市戸塚区生まれ。大学在学中に株式会社セレブリックスへ参画。セールスコンサルティング業務に従事しIPOも経験する。2009年、グッドラックコーポレーションへ入社。取締役としてアジア全域にまたがるセールスネットワークを構築し事業成長を牽引。2019年、株式会社IBJへ入社し取締役就任。2020年に株式会社ZWEIのMAおよびPMIに携わり、代表取締役社長も兼任。在任中に事業規模がトップシェアへ成長したことを機に退任を決め、2025年より株式会社BUDDICAの取締役副社長に就任。長く携わりたいと願っていた自動車業界における事業拡大と組織基盤の強化を推進している。

【山本 隆三 取締役CFO（新任）】

1985年、千葉県千葉市生まれ。大学院を修了後、新卒で外資系投資銀行に入社し、M&Aアドバイザリー、資金調達、IR支援等の業務に従事。その後、IPO準備中の株式会社メタップスに転職し、経営企画及びIR組織の立ち上げと推進を主導。2017年に動画メディアを運営する株式会社エブリーに入社し、CFOとしてコーポレート本部を管掌し、経営管理体制の構築、資金調達、IPO準備等を主導。直近では上場企業のポート株式会社にてCSO（戦略担当役員）として全社成長戦略の策定・実行を担い、M&Aやアライアンス等のコーポレートアクションを推進。2026年6月1日付で株式会社BUDDICA取締役CFOに就任。

【遠藤 禎士 取締役CTO】

2004年 Canon社内ベンチャーにてOSS・ミドルウェア中心のエンジニアとしてキャリアをスタート。2012年 ヤフーへ転職。YDN（Yahoo! Display Ad Network）の立ち上げに参画。広告・データサイエンス領域でエンジニア/エンジニアマネージャーとして活躍。インド人エンジニアの採用など多国籍チームの立ち上げを経験。PayPayの立ち上げ時にはエンジニア組織の基盤づくりを支援。2020年 フォースバレー・コンシェルジュ株式会社にCTOとして参画。グローバルエンジニアチームの立ち上げと新規事業開発をリード。2022年～ C Channel株式会社 取締役CTOに就任。インフルエンサー向けマッチングプラットフォーム「Lemon Square」の事業責任者兼CTOを務める。2026年4月1日付で株式会社BUDDICA取締役CTOに就任し、中古車流通の変革に向け、基幹システム刷新やAI活用、新規プロダクト開発を推進している。

【戸嶋 大也 CBDO】

トヨタ自動車株式会社にて、アフリカ市場向けの商品企画や米国本社での販売代理店支援業務に従事。その後、バリューチェーン事業領域において新規事業開発およびグループ会社の経営管理を担当し、事業戦略の立案から推進まで幅広く経験を積む。2022年よりデロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社に参画し、スタートアップから大手企業まで幅広い企業の新規事業開発を支援。モビリティ領域や気候変動領域を中心に、多数の事業創出プロジェクトに携わる。2026年より株式会社BUDDICAに参画。CBDOとして新規事業開発および事業成長戦略の推進を担う。

【小川 靖人 CAIO】

1992年、愛知県名古屋市生まれ。一橋大学卒業後、LINE株式会社に入社し、法人向けの広告営業やLINE公式アカウントの活用支援チームの立ち上げ等に従事。2020年に独立。2023年9月には田端信太朗の誘いで中古車通販事業「BUDDICA・DIRECT」の立ち上げに参画し、COOとして事業を推進。現在は、株式会社BUDDICAのCAIOとして、バディカダイレクト、採用、FC事業を中心に、生成AI・LINEを基軸とした顧客体験設計と業務効率化を担当している。

【石川 涼CCO】

1975年生まれ。ファッションブランド「VANQUISH」および「#FR2」の創設者。独自の世界観とブランディングで日本のストリートカルチャーを牽引し、国内外で高い支持を集める。現在は、ブランド戦略およびクリエイティブ領域を統括。BUDDICA、BUDDICA PHOENIX BODYのロゴデザイン、店舗の内外装デザイン監修などを通じて、BUDDICAのブランド価値向上を推進している。

【渡邊 一樹 CAO】

1989年、香川県高松市生まれ。2012年に新卒で株式会社ビッグモーターへ入社し、中古車販売営業を経験。2017年、中野優作の独立とともに株式会社BUDDICAへ創業メンバーとして参画。営業として現場活動を推進。組織拡大に伴い4期目から管理部門へ転身。現在はCAOとして、人事・総務・経理・財務・法務などコーポレート領域全般を担当し、組織づくりと事業成長を支える基盤整備に取り組んでいる。

【日下部 慶明 管理本部長】

1988年、埼玉県宮代町生まれ。新卒で銀行に入行し、その後、銀行での経験を活かし、ベンチャー企業の管理部門へ転職。経理・財務・人事・総務などバックオフィス全般の業務に携わる。2016年にUUUM株式会社へ入社。IPOを経験するとともに、管理部門における複数部署のマネジメントを担当し、組織基盤の強化や業務改善を推進。その後、ドローン関連スタートアップにてIPO準備室長を務め、管理部門体制の構築、内部統制整備、各種上場準備業務を主導。2025年11月に株式会社BUDDICAへ参画。管理本部長として、システム導入や社内規程・業務フローの整備を推進するとともに、IPOを見据えた管理体制の強化に取り組んでいる。

■会社概要

社名：株式会社BUDDICA（バディカ）

本社所在地：〒761-0303 香川県高松市六条町187-1 2F

代表者：代表取締役 中野 優作

事業内容：新車販売、中古車販売・買取、損害保険代理店、展示車販売コンサルタント、

自社鈑金工場、車検、コーティング、レンタカー事業

URL：https://www.buddica.jp/company/

■本件に関するお問合せ先

株式会社BUDDICA 広報担当

TEL：087-802-2982

MAIL：honbu@buddica.jp