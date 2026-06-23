まるでひまわり畑。BISTRO FAVORI代官山の夏限定「ひまわりとハニーのアフタヌーンティー」、始まります。

株式会社シティコミュニケーションズ

株式会社シティコミュニケーションズ（本社：神奈川県横浜市、代表：三田大明）が運営するフランス料理店『BISTRO FAVORI 代官山（東京都目黒区青葉台1-4-8）』は、2026年7月4日（土）から9月27日（日）まで、毎年夏の期間に、ご好評いただいている『ひまわりハニーアフタヌーンティー』をさらに洗練されたメニューで提供いたします。

「15年の歳月を経ても変わらぬ情熱」

2012年の暑い夏の日、BISTRO FAVORI 代官山は、東京の代官山という洗練された街角にその扉を開きました。開店15周年を記念し、毎夏好評を博している「ひまわりハニーアフタヌーンティー」が、新たな味わいで再び皆様をお迎えします。この夏、代官山での贅沢なひとときをお楽しみください。

「夏の日差しを映す、ひまわりハニーアフタヌーンティー」

代官山の隠れ家、BISTRO FAVORI 代官山で、専属パティシエが織りなす、夏の物語を味わい尽くすアフタヌーンティーをご堪能ください。3段のスタンドには、ひまわりのように明るく、ハニーのように甘いスイーツが並びます。ハチミツレモンのムースや、当店自慢の代官山チーズケーキにアップルマンゴーを添えた逸品など、夏の味覚を凝縮したスイーツがお客様を待ち受けています。焼き立てのスコーンやマドレーヌ、ふんわりとしたフレンチトーストもご用意。セイボリーでは、ズッキーニのキッシュやトウモロコシの冷たいフランなど、ビストロフレンチの真髄をご体験いただけます。さらに、紅茶、ハーブティーやコーヒー、ジュースなど、豊富なカフェメニューが２時間の飲み放題で、優雅なティータイムを演出します。

- ひまわりハニーアフタヌーンティー 7,000 円（税・サ込）

限定プランの詳細やご予約については、こちらをご覧ください。

https://x.gd/v1Qbr

「ひまわりハニーアフタヌーンティー」のご予約は、BISTRO FAVORI代官山の公式ウェブサイトからも承っております。

＜内容＞

スイーツセレクション（上段）

はちみつのブッセ

はちみつのムース

アプリコットタルト

スイーツセレクション（中段）

代官山チーズケーキとマンゴー

シュードーム

青肉メロンとブランマンジェ

セイボリーセレクション（下段）

ズッキーニとベーコンのキッシュ

コブサラダ

トウモロコシの冷たいフラン

季節のポタージュ

焼き立て

名物フレンチトースト

スコーン

スコーンサレ

マドレーヌ

＜ドリンク＞

・季節のウェルカムドリンク（お一人様1杯限り）

・カフェメニュー２時間飲み放題（ジュース、ホットティー各種、アイスティー、コーヒー）

（お好みのドリンクをお選びいただけます）

- 店舗概要

BISTRO FAVORI 代官山

旧山手通り沿いに佇む、目を引く西洋風の建物とネイビーの日よけが特徴の「BISTRO FAVORI 代官山」。店内は、昔のフランス邸宅を彷彿とさせるノスタルジックな空間で、訪れるすべてのゲストを暖かく迎え入れます。

ランチやディナーでは、シェフ白石泰嗣の手による伝統的なフランス料理と、日本の食材を巧みに取り入れたオリジナルメニューをご堪能いただけます。ワインとのマリアージュもお楽しみください。

【住所】東京都目黒区青葉台1-4-8 1F

【アクセス】東急線 代官山駅 徒歩5 分

【電話】050-1721-0025

【席数】60 席 個室１

【営業時間】

平日

11:30 - 15:30

18:00 - 22:00

土日祝

11:00 - 17:30

18:00 - 22:00

アフタヌーンティー

平日

12:00 / 12:30 / 13:00

18:00 / 18:30 / 19:00

土日祝

15：00のみ

定休日：月曜日

※月曜日が祝日の場合は、翌火曜日を振替休業とさせていただきます。

【公式HP】http://www.favori-city.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/bistrofavori_daikanyama/

【Web予約】https://www.tablecheck.com/shops/bistro-favori/reserve

- 会社概要

社名：株式会社シティコミュニケーションズ

代表：代表取締役社長 三田大明（みた ひろあき）

本社所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3 33 8 アーバンセンター横浜ウエスト（旧アサヒビルヂン

グ） 3F

URL：https://www.city s.co.jp/

設立年：1995 年 12 月

事業内容：遊び・癒し・寛ぎを提供する総合エンタテインメント企業です