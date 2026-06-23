まるでひまわり畑。BISTRO FAVORI代官山の夏限定「ひまわりとハニーのアフタヌーンティー」、始まります。
株式会社シティコミュニケーションズ（本社：神奈川県横浜市、代表：三田大明）が運営するフランス料理店『BISTRO FAVORI 代官山（東京都目黒区青葉台1-4-8）』は、2026年7月4日（土）から9月27日（日）まで、毎年夏の期間に、ご好評いただいている『ひまわりハニーアフタヌーンティー』をさらに洗練されたメニューで提供いたします。
「15年の歳月を経ても変わらぬ情熱」
2012年の暑い夏の日、BISTRO FAVORI 代官山は、東京の代官山という洗練された街角にその扉を開きました。開店15周年を記念し、毎夏好評を博している「ひまわりハニーアフタヌーンティー」が、新たな味わいで再び皆様をお迎えします。この夏、代官山での贅沢なひとときをお楽しみください。
「夏の日差しを映す、ひまわりハニーアフタヌーンティー」
代官山の隠れ家、BISTRO FAVORI 代官山で、専属パティシエが織りなす、夏の物語を味わい尽くすアフタヌーンティーをご堪能ください。3段のスタンドには、ひまわりのように明るく、ハニーのように甘いスイーツが並びます。ハチミツレモンのムースや、当店自慢の代官山チーズケーキにアップルマンゴーを添えた逸品など、夏の味覚を凝縮したスイーツがお客様を待ち受けています。焼き立てのスコーンやマドレーヌ、ふんわりとしたフレンチトーストもご用意。セイボリーでは、ズッキーニのキッシュやトウモロコシの冷たいフランなど、ビストロフレンチの真髄をご体験いただけます。さらに、紅茶、ハーブティーやコーヒー、ジュースなど、豊富なカフェメニューが２時間の飲み放題で、優雅なティータイムを演出します。
- ひまわりハニーアフタヌーンティー 7,000 円（税・サ込）
限定プランの詳細やご予約については、こちらをご覧ください。
https://x.gd/v1Qbr
「ひまわりハニーアフタヌーンティー」のご予約は、BISTRO FAVORI代官山の公式ウェブサイトからも承っております。
＜内容＞
スイーツセレクション（上段）
はちみつのブッセ
はちみつのムース
アプリコットタルト
スイーツセレクション（中段）
代官山チーズケーキとマンゴー
シュードーム
青肉メロンとブランマンジェ
セイボリーセレクション（下段）
ズッキーニとベーコンのキッシュ
コブサラダ
トウモロコシの冷たいフラン
季節のポタージュ
焼き立て
名物フレンチトースト
スコーン
スコーンサレ
マドレーヌ
＜ドリンク＞
・季節のウェルカムドリンク（お一人様1杯限り）
・カフェメニュー２時間飲み放題（ジュース、ホットティー各種、アイスティー、コーヒー）
（お好みのドリンクをお選びいただけます）
- 店舗概要
BISTRO FAVORI 代官山
旧山手通り沿いに佇む、目を引く西洋風の建物とネイビーの日よけが特徴の「BISTRO FAVORI 代官山」。店内は、昔のフランス邸宅を彷彿とさせるノスタルジックな空間で、訪れるすべてのゲストを暖かく迎え入れます。
ランチやディナーでは、シェフ白石泰嗣の手による伝統的なフランス料理と、日本の食材を巧みに取り入れたオリジナルメニューをご堪能いただけます。ワインとのマリアージュもお楽しみください。
【住所】東京都目黒区青葉台1-4-8 1F
【アクセス】東急線 代官山駅 徒歩5 分
【電話】050-1721-0025
【席数】60 席 個室１
【営業時間】
平日
11:30 - 15:30
18:00 - 22:00
土日祝
11:00 - 17:30
18:00 - 22:00
アフタヌーンティー
平日
12:00 / 12:30 / 13:00
18:00 / 18:30 / 19:00
土日祝
15：00のみ
定休日：月曜日
※月曜日が祝日の場合は、翌火曜日を振替休業とさせていただきます。
【公式HP】http://www.favori-city.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/bistrofavori_daikanyama/
【Web予約】https://www.tablecheck.com/shops/bistro-favori/reserve
- 会社概要
社名：株式会社シティコミュニケーションズ
代表：代表取締役社長 三田大明（みた ひろあき）
本社所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3 33 8 アーバンセンター横浜ウエスト（旧アサヒビルヂン
グ） 3F
URL：https://www.city s.co.jp/
設立年：1995 年 12 月
事業内容：遊び・癒し・寛ぎを提供する総合エンタテインメント企業です