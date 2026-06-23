～今年も湧水町の夜空に花火を～ 花火大会の開催をふるさと納税で応援！あなたの力をお貸しください。＜鹿児島県湧水町＞

LR株式会社

鹿児島県湧水町のふるさと納税業務をサポートするLR株式会社（本社：鹿児島県日置市、代表取締役：末永祐馬）は、 湧水町花火大会実行委員会と連携し、「第17回 湧水町花火大会」の開催を応援する“返礼品なし”のふるさと納税寄附受付を開始しました。

近年、材料費や設備費などの高騰により、地域花火大会の開催継続が全国的に課題となっています。 本取り組みでは、ふるさと納税を通じて寄附を募り、地域に親しまれてきた花火大会の継続開催を目指します。

▼湧水町花火大会の存続に向けて

花火大会の様子

2026年8月29日(土)、今年も地域に元気と笑顔を届けたいという思いで湧水町花火大会を開催いたします。

花火大会は、地域に賑わいを生み出すだけでなく、地域の魅力発信や、人と地域をつなぐ機会の一つでもあります。 家族や友人と夜空を見上げた記憶、帰省時に楽しみにしていた夏の風景など、地域の花火大会は、世代を超えて共有される“ふるさとの記憶”として親しまれてきました。

一方で近年は、資材の価格高騰や安全・警備における設営・運営コストの上昇が発生し、全国的に継続開催が課題となっています。 湧水町花火大会実行委員会でも、より多くの予算を花火に充てるため、様々なコスト削減に取り組んでいますが、規模縮小は避けられない状況です。

今回の寄附を通じて、「地域を応援したい」という想いを花火大会の未来へつなぎ、関係人口の創出や地域への愛着を育むきっかけとなることを目指します。

▼応援寄付の内容

【≪お礼品なし≫湧水町花火大会 応援寄附金】

いただいたご寄附のうち3割を湧水町花火大会の開催資金として活用いたします。

返礼品はありませんが、ご寄附は大会運営費として大切に活用し、必ず皆さんに喜んでもらえる花火大会にします。

温かいご支援をよろしくお願いします。

【内容】

1口：10,000円

【注意事項】

※お礼の品のご送付はございません。あらかじめご了承ください。

※残り7割のうち、5割は選択いただいた寄附の使い道に活用し、2割は寄附にかかる経費となります。

※総額の調整は口数でお願いいたします。

▼ ふるさと納税の各ポータルサイトから申し込みください。以下主要の一部サイトを掲載しています。

【楽天】

https://item.rakuten.co.jp/f464520-yusui/y000-sn02/

【チョイス】

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46452/7052491?utm_source=kagoshimaken_yusuicho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46452(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46452/7052491?utm_source=kagoshimaken_yusuicho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46452)

湧水町について

丸池湧水雲海

霧島連山の一つ、栗野岳の麓に広がるまち湧水町。その名の通り澄んだ湧き水に恵まれた地域で、日本名水百選にも選ばれている「丸池湧水」は有名です。

大自然とアートが調和した「霧島アートの森」や、乗馬体験ができる「霧島アート牧場」、八幡大地獄（噴気孔）がある栗野岳温泉は人気スポット。のどかな田園地帯が広がり、夜には美しい星空を、夏には水辺に遊ぶホタルも観察できるほか、空気が冷え込む季節には早朝、盆地ならではの壮大な雲海が見られます。

豊かな水と土壌を生かしたブランド米「かごしま湧水米」や、お茶、芋焼酎など特産品も豊富です。

本リリースに関する問い合わせ先

LR株式会社

〒899-2504

鹿児島県日置市伊集院町郡 1343-1

mail： contact@lrinc.jp