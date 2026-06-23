豊田市の若林歯科、18歳以下の子どもの矯正175件の費用帯分布を公開。小児・中高生（18歳以下）の矯正の費用感を可視化

医療法人社団崇桜会 若林歯科小児矯正で多く聞かれる「費用への不安」

子どもの歯並びが気になっても、相談に踏み出せない理由として保護者から多く聞かれるのが「費用がどのくらいかかるのか分からない」という不安です。

矯正治療は公的医療保険が適用されない自由診療であり、医院ごと・症例ごとに費用が異なります。情報が比較しにくいため、矯正治療を検討する方が費用感をつかめず、相談自体を見送るケースが少なくありません。

若林歯科では、こうした「費用が分からない不安」が適切な相談時期を逃す一因になっていると考え、小児矯正の費用が実際にどの費用帯に分布しているのかを、自院データに基づいて確認しました。

矯正相談の患者への説明の様子

実際の18歳以下の子どもの矯正の契約費用

若林歯科では、予約・契約管理データをもとに、小児矯正契約175件を集計しました。集計対象は自院で小児矯正の契約に至ったケースであり、矯正治療を検討するすべての方に当てはまるものではありません。

※ 自院の予約・契約管理データ、小児（18歳以下）矯正契約 n=175（集計期間: 2024年7月～2026年2月）。中央値66万円・平均54万円。費用は税抜表示。

集計の結果、小児矯正の費用は一律ではなく、複数の費用帯に分布していることが確認されました。

【図表】小児矯正契約費用の分布

なぜ小児矯正の費用は一律ではないのか

小児矯正の費用が一律ではなく、人によって異なるのには、主に2つの理由があります。

1. 治療を始める「時期（年齢）」が違うため

小児・中高生（18歳以下）の矯正は、顎の成長を利用できる時期（乳歯と永久歯が混ざった時期）から始めると、歯がきれいに並ぶ土台を作りやすくなります。早く始めるか、永久歯が生え揃ってから始めるかで、必要な装置や治療ステップが異なります。

2. お子さんごとの「骨格や歯並びの状態」が違うため

顎の大きさ、出っ歯や受け口といった骨格のベース、目指す治療のゴールは一人ひとり異なります。そのため、使用する装置の種類や治療期間に違いが生まれます。

お子さんの現在の状態によって適切なアプローチは異なるため、正確な費用と治療計画は、事前の検査・診断のうえで個別にご説明しています。

院長・矯正担当医のコメント

矯正のご相談で、保護者の方が最初に口にされるのは『うちの子はいくらかかりますか』というご質問です。お子さんの歯並びを気にされていても、費用のイメージが先に大きくなり、相談のタイミングを迷われる方は少なくありません。矯正治療は自由診療で、症例によって費用も期間も変わり、装置による痛みや違和感、むし歯のリスクといった注意点もあります。だからこそ、想像だけで判断せず、検査・診断を通じて個別の状況を確認していただきたいと考えています。

お子さんの歯並びについて、こんなお悩みはありませんか

- 出っ歯やガタガタなど、子どもの歯並びが気になっている

- 矯正治療を開始すべきタイミングがわからない

- 矯正治療をする場合の治療期間や費用が知りたい

まずは初回カウンセリングでご相談を承ります。LINEによる矯正相談にも対応しています。

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会社概要

■ 若林歯科について

医療法人社団崇桜会 若林歯科（ママとこどものはいしゃさん 豊田安城院）

所在地: 愛知県豊田市若林東町棚田161-7

最寄駅: 名鉄三河線「若林駅」より徒歩10分

代表者: 米崎 広崇

診療内容: 一般歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科・予防歯科

特徴: マイクロスコープ精密治療、インビザライン矯正、小児矯正（BFT）

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