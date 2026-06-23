【グランドニッコー東京ベイ 舞浜】ホテルイベント『夏フェス2026』を8月10日より開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

『グランドニッコー東京ベイ 舞浜』（所在地：千葉県浦安市、総支配人：島田 裕次）は、2026年8月10日（月）から16日（日）の期間、過去最高気温の更新が続く夏でも快適にホテル館内の大空間で夏祭り気分を楽しめる特別イベント『夏フェス2026』を開催します。

『夏フェス2026』アトリウム（AIにより生成した実施イメージ）

『夏フェス2026』は、「ホテルで過ごす特別な夏休み」をテーマに、開放感あふれる3階のアトリウムを「夏祭りエリア」、1階の大宴会場「グランドボールルーム」を「体験型エリア」と位置づけ、それぞれの大空間を舞台にご家族やご友人同士で楽しめるイベントです。ご宿泊のお客様だけでなく、外来のお客様もご参加いただけます。

9層吹き抜けのアトリウムの中央広場には夏祭りを象徴する「櫓（やぐら）」が7日間限定で登場し、無数の提灯に囲まれながら、夜には盆踊りやバーチャル花火をお楽しみいただけます。同会場に特設される縁日では、焼きそばやかき氷などの屋台グルメや、射的やヨーヨー釣りなどのゲーム屋台をご用意。世代を超えて夏祭りの雰囲気を満喫いただけます。さらに、うちわや風鈴作りを体験できるワークショップや、お子様限定のすいか割りチャレンジも実施します。

また、天井高6mの広々とした大宴会場「グランドボールルーム」では、巨大迷路やデジタルアトラクション、大型エア遊具など、夏の暑さや天候を気にせず思いきり体を動かして楽しめる企画をご用意します。さらに1階と3階を繋ぐエリア連動企画として、5つの条件を満たすと、特別抽選会へ参加いただけるスタンプラリーも開催します。

本年の夏は、グランドニッコー東京ベイ 舞浜で、ご家族やご友人とともに、思い出に残る夏休みのひとときをお過ごしください。

■ホテルイベント『夏フェス2026』開催概要

【期間】2026年8月10日（月）～16日（日）※体験型エリアは8月15日（土）まで

【対象】ご宿泊のお客様および外来のお客様

【参加方法】チケット制／10枚綴り3,000円

※1枚（300円）から追加でのご購入も可能です。

※決済方法は現金、または二次元コード決済となり、クレジットカードはご利用いただけません。

【チケット販売場所】アトリウム特設カウンター（3階）、グランドボールルーム前受付（1階）

【お問い合わせ】営業企画 TEL.047-711-2396（平日10：00～17：00）

夏祭りエリア（会場：アトリウム／グランドニッコー東京ベイ 舞浜3階）

１.夏祭り装飾

開放感あふれるアトリウムの中央広場には、夏祭りを象徴する櫓が期間限定で登場し、特設の屋台や無数の提灯が賑やかなお祭りの情緒を演出します。

【時間】 終日

２.盆踊り＆バーチャル花火

夜には夏の風物詩である盆踊りが、櫓を中心に繰り広げられます。さらに盆踊りの後は、アトリウムの壁面をキャンバスにしたバーチャル花火が打ち上がります。

【時間】1部 19:00～19:25／2部 21:00～21:25

【内容】盆踊り 20分／花火映像 5分

【参加費】無料

３.屋台グルメ＆ゲーム

特設縁日では、お祭りならではのグルメやゲームを楽しみながら賑やかなひとときをお過ごしください。

飲食スペースとして、東京ベイエリアの景色を一望できる宴会場をご用意します。夏の暑さを避けながら、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。

【時間】15:00～22:00（ラストオーダー21:30）

【内容一例】ゲーム屋台：射的、輪投げ、ヨーヨー釣り／飲食屋台：焼きそば、唐揚げ、かき氷、ドリンク類ほか

【飲食スペース】シーサイドバンケット「ラ マレー」（3階）、大宴会場「グランドボールルーム」前ホワイエ（1階）

【チケット枚数】ゲーム屋台 各1枚／飲食屋台 メニューにより1～3枚

屋台イメージ（AIにより生成した実施イメージ）

４.クラフト＆アート体験

涼しげな音色を奏でる「風鈴作り」や、夜のお祭りに映える「光るうちわ作り」、指先を使って優しい風合いを表現する「パステルアート」など、3種類のワークショップをご用意します。

どなたでも気軽にご参加いただけ、親子の思い出作りやご滞在の記念に最適な体験型イベントです。

【時間】15:00～20:00（最終受付19:30）

【場所】ラ ジョア（3階）

【内容】風鈴作り、光るうちわ作り、パステルアート体験

※パステルアート体験は、8月13日～15日の限定開催となります。

【チケット枚数】 各4枚

５.お子様限定！すいか割りチャレンジ

アトリウムの屋外テラスで、4歳から小学生までのお子様を対象としたすいか割りを実施します。

東京ベイエリアからの爽快な風を感じながら、ご家族皆様で盛り上がる、賑やかな時間をお楽しみください。なお、チャレンジの後は、参加されたお子様へ、すいかの振る舞いも実施します。

※振る舞いのすいかは、衛生面に配慮し、別途適切にカットしたものをご提供します。

【時間】17:00～17:30

【場所】アトリウム屋外テラス（3階）

【定員】先着20名様 ※アトリウム特設カウンターにて当日事前予約制

【対象】4歳から小学生までのお子様

【参加費】無料

６.夏フェスをもっと楽しむ！ヘアアレンジ体験

館内のビューティーサロン「山野愛子美容室」のスタッフによる、ヘアアレンジを体験いただけます。お祭り気分をさらに盛り上げる華やかなヘアスタイルで、会場内での写真撮影や思い出作りをお楽しみください。

【時間】15:00～20:00（最終受付19:30）

【場所】ラ ジョア（3階）

【参加費】チケット2枚

体験型エリア（会場：大宴会場「グランドボールルーム」／グランドニッコー東京ベイ 舞浜1階）

天井高6ｍの広大なグランドボールルームを会場に、屋内ならではの快適な環境で、デジタル技術を活用したコンテンツから大型エア遊具まで、多彩なゲームやアトラクションを6日間限定でお楽しみいただけます。

【期間】2026年8月10日（月）～15日（土）

【時間】12:00～22:00（最終入場21:30）※8月10日（月）のみ15:00～22:00（最終入場21:30）

１.キーワードハント★巨大迷路

会場内に、全150マスの巨大迷路が登場します。ゴールを目指す途中に現れるおばけや妖怪の近くに書かれた5つのキーワードを全て見つけた方には、プレゼントをご用意しています。

【対象】3歳以上

【チケット枚数】1枚

キーワードハント★巨大迷路イメージ

２.デジタルアトラクション

最新のデジタル技術を用いた体験型コンテンツをご提供します。

【内容】

1）Cyber Stadium（サイバースタジアム）：床に映し出された映像に合わせて全身を使って遊ぶデジタルゲーム。4種類のコンテンツからお好みのものをお選びいただけます。

2）SisyFox（シシーフォックス）：映像を見ながら巨大な石（バランスボール）を転がし、アイテムをゲットしながらゴールを目指すゲームです。

3）塗り絵美術館：完成した海の生き物の塗り絵をスキャンすると、大型スクリーンに投影され、まるで本物のように水中を泳ぎ回ります。

【チケット枚数】 1）3枚、2）2枚、3）1枚

塗り絵美術館イメージ

３.ふわふわチャレンジ広場

暑さや天候に左右されない快適な空間で、思い切り体を動かせる大型のエア遊具をご用意。クッション性に優れた素材のため、小さなお子様でも安心してお楽しみいただけます。なお、同会場は、当日に限り何度でも入場いただけます。

【対象】3歳以上

【チケット枚数】2枚

スタンプラリー（エリア連動企画）

ふわふわチャレンジ広場イメージ（AIにより生成した実施イメージ）

会場案内マップと各エリアの催しが連動したスタンプラリーを実施します。5つの条件を満たし、簡単なアンケートにご回答いただくと、宿泊券やレストラン券が当たる、特別抽選会に参加いただけます。参加者全員に賞品をご用意しています。

【期間】2026年8月10日（月）～16日（日）

※16日（日）は3階「夏祭りエリア」のみの開催となります（1階「体験型エリア」は15日まで）。

【時間】15：00～22：00

【マップ配布場所】アトリウム特設カウンター（3階）、グランドボールルーム前受付（1階）、チェックイン時宿泊者に配布

【抽選会場】ラ ジョア（3階）

【参加費】無料

グランドニッコー東京ベイ 舞浜

ピンク色の外観が印象的な南欧の雰囲気が漂う『グランドニッコー東京ベイ 舞浜』は、「上質な空間の中で、五感を解き放つ心地よさを体感できるホテル」というグランドニッコーのブランドコンセプトのもと、さわやかなリゾートの風につつまれ、心身ともにリフレッシュできる格別なひとときを提供いたします。



所在地：千葉県浦安市舞浜1-7

建 物：地上12階 アトリウム（4,300平方メートル ）

施設構成：客室数709室、宴会場13室、レストラン、ウエディングチャペル、神殿ほか

アクセス：JR京葉線・武蔵野線「舞浜駅」より乗り換え、ディズニーリゾートライン「ベイサイド・ステーション」より徒歩4分

電話番号：047-350-3533（代表）

公式サイト：https://tokyobay.grandnikko.com