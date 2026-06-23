ゴールドを、もっと自由に。純度99.99％ 楽器モチーフが人気のウィーン金貨ハーモニー 新作ペンダント2アイテムを数量限定で発売

田中貴金属リテイリング株式会社

貴金属の専門店、田中貴金属（田中貴金属リテイリング株式会社 本社：中央区銀座、代表取締役社長執行役員：田中 和和）は、楽器モチーフが人気のウィーン金貨ハーモニー1/25オンスを主役にした新作コインジュエリー2アイテムを、2026年7月17日（金）より田中貴金属 直営店およびオンラインショップにて数量限定で発売します。金価格が高値圏で推移する中、日常の装いに取り入れやすい「身に着ける金」として、ゴールドジュエリーへの注目が高まっています。今回の新作は、資産性とファッション性を兼ね備えたジュエリーとして展開します。

オンラインショップURL： https://shop.ginzatanaka.co.jp/

●ウィーン金貨ハーモニー1/25オンス ペンダント K18チャーム付 ＜数量限定700個＞

資産性の高いウィーン金貨ハーモニーを主役としながら、気分やスタイルに合わせてアレンジが楽しめるダブルペンダント仕様です。K18チャームには、“正しい方向へ導く”象徴として古くから親しまれている羅針盤（コンパス）モチーフを採用。ネックレスは、50cmのフリーアジャスター仕様で、性別を問わずユニセックスで着用いただけます。

250,000円（税込価格）

〈商品概要〉

素材 ：K24（ウィーン金貨ハーモニー1/25オンス）、K18YG

宝石 ：ダイヤモンド約0.01ct

サイズ：最長50cm、トップ長さ約20mm、チャーム長さ約14m

税込価格：250,000円

●ウィーン金貨ハーモニー 1/25オンス ダイヤモンド サファイア ペンダント ＜数量限定200個＞

ウィーン金貨ハーモニーを取り巻くダイヤモンドの華やかな輝きに、“守護”や“真実”を象徴するサファイアの深いブルーを加えた、爽やかな印象のペンダントです。ネックレスはさりげない煌めきをもたらし、ネックレスを通す金具にもダイヤモンドをセッティングすることで、一体感のある輝きをお楽しみいただけます。身に着けるたびに、繊細な輝きとともに凛とした存在感を放ち、夏の装いに華やぎを添えます。

400,000円（税込価格）

〈商品概要〉

素材 ：K24（ウィーン金貨ハーモニー1/25オンス）、K18YG

宝石 ：ダイヤモンド計約0.16ct、サファイア計約0.04ct

サイズ：最長50cm、トップ長さ約24mm

税込価格：400,000円

※天然石を使用しているため、実際の商品の色が写真と異なる場合がございます。

※商品価格（税込）・商品情報・店舗情報は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

これからも「ゴールドを、もっと自由に。」をコンセプトに、「持つ、身につける、眺める、使う、贈る」とあらゆるかたちで、いっそう自由な楽しみかたで、「心はずむ瞬間（とき）」をお届けします。

【ウィーン金貨ハーモニーとは】「ウィーン金貨ハーモニー」は、オーストリア造幣局が発行、オーストリア政府が品質を保証する法定通貨で純度99.99％です。表面はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会場のパイプオルガン、裏面は管弦楽器のレリーフがあしらわれ、資産保全はもちろん、その美しさには定評があります。1/25オンスコインは資産用サイズ（1/10オンス、1/4オンス、1/2オンス、1オンス）より小さく、資産用として販売しておりません。

＜田中貴金属について＞

田中貴金属は1885年（明治18年）の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い活動を展開してきました。国内ではトップクラスの貴金属取扱量を誇り、長年に渡って、産業用貴金属製品の製造・販売ならびに、資産用や宝飾品としての貴金属商品を提供しています。貴金属に携わる専門家集団として、国内外のグループ各社が製造、販売そして技術開発において連携・協力し、製品とサービスを提供しております。田中貴金属リテイリング株式会社は、田中貴金属の一員として、貴金属リテール事業を担っています。

【田中貴金属リテイリング株式会社について】

1930年に田中商店（現在の株式会社田中貴金属グループ）は山崎商店（現在の田中貴金属リテイリング株式会社）から宝飾事業を受け継ぎました。田中貴金属リテイリング株式会社は、クオリティーの高いジュエリーや工芸品などの提供を通して、一人一人のライフスタイルに更なる輝きを持たせる、歴史と伝統を有する老舗の貴金属店を展開しています。ゴールドやプラチナなどの上質な貴金属に匠の工芸技術を駆使して、デザイン性に富み、かつ資産性の高いジュエリーや工芸品などを企画・販売しています。また、全国の直営店舗において、ゴールドやプラチナを資産として保有したい方に向けて「地金」や「コイン」の販売、貴金属ジュエリー買取サービス「RE(リ):TANAKA(タナカ)」、田中貴金属の純金積立「田中貴金属 総合口座」など、様々な形態で顧客の生活に結びつく貴金属サービスを提供しています。

〔直営店舗〕

銀座本店、横浜元町店、仙台店、名古屋店、心斎橋店、福岡 西鉄グランドホテル店

2025年11月21日、「ギンザタナカ」から「田中貴金属」に店舗名が変わりました。詳細は2025年7月31日に当社より発表した以下リリースをご参照ください。

https://www.ginzatanaka.co.jp/news/uploads/2025/07/20250731_tenpomei_FHP.pdf