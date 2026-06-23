ディサークル、JA香川県の事例発表とノーコード体験会を開催

ディサークル株式会社

ディサークル株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：内田晃司）は、JAグループにおけるDX推進を目的に、「JA-DX推進研究会」との連携のもと、「POWER EGG」を活用したDX事例の紹介や体験型イベントなどの取り組みを行っています。

このたび、JA香川県様による事例発表とノーコード体験を通じて、JAにおける業務デジタル化の具体的な進め方を体感いただけるイベントを開催します。

【JA香川県様登壇】DXの進め方を具体的に学べる体験型イベント

JA香川県様と学ぶ！ノーコード体験会 ～業務報告書のデジタル化体験～

日時：2026年7月10日（金）13:00～（16:00終了予定）

会場：株式会社日本農業新聞（東京都台東区秋葉原２番３号）

企画：ディサークル株式会社

申込：https://myfm.jp/5gTNI1/_anonymous?_ak=784730

本イベントは、JAにおけるDX推進の具体的なヒントを体感いただくことを目的として開催します。

当日は、POWER EGGをご利用いただいているJA香川県様にご登壇いただき、活用シーンや導入効果を踏まえた改革事例についてご講演いただきます。

事例発表後には、参加者が実際にPOWER EGGを操作できるノーコード体験会を実施します。本体験会では、POWER EGG（Webデータベース機能）を活用し、業務報告書のデジタル化をはじめとした簡単な業務アプリの作成をご体験いただきます。

本体験が、JAにおける業務効率化やDX推進の具体的なイメージを深める機会となります。

JAの業務デジタル化やDX推進に関心をお持ちのご担当者様のご参加をお待ちしております。

【当日プログラム】

１．JA香川県様活用事例発表

２．ノーコード体験 前半：データ登録体験など

３．ノーコード体験 後半：持参した報告書のデジタル化体験

【詳細・申込】

https://myfm.jp/5gTNI1/_anonymous?_ak=784730

※お申込みはJA及びJA関連企業様に限らせていただきます

JA-DX推進に向けたその他の取り組み

JA-DX推進研究会会員・サポーター企業交流会

開催日時：2026年7月9日（木）14：00～

会 場 ：Tokyo Innovation Base(東京都千代田区丸の内3-8-3)

企 画 ：JA-DX推進研究会

参加資格：JA-DX推進研究会会員・サポーター企業・その他（会員外のJAグループ組織、企業）

本交流会は、JA-DX推進研究会が主催し、会員及びサポーター企業が一同に会して情報共有や相互交流を行い、今後の実務連携や課題解決につながることを目的としたイベントです。

当社は会場内にミニブースを出展し、デモンストレーションや導入事例を通じて、JA業務における活用シーンをご紹介します。

【詳細・申込】

https://www.agrinews.co.jp/page/jadx260709

サポーター企業プレゼンテーションWeek（終了）

開催日時：2026年6月15日～19日

企 画 ：JA-DX推進研究会

参加資格：JA-DX推進研究会 会員のみ

※当社発表日時：6月17日（水）13:00～13:30

本イベントは、JA-DX推進研究会が主催し、サポーター企業がJA現場の課題解決に向けたソリューションを紹介するオンラインイベントです。

当社は、「規定を変えずにハンコレス・ペーパーレスを促進する方法」をテーマに講演を行い、POWER EGGがJAに選ばれている理由についてご紹介します。

今後もディサークルは、事例の共有や体験機会の提供を通じて、JAにおけるDX推進を支援してまいります。

（補足情報）

「POWER EGG（パワーエッグ）」について

POWER EGGは、企業のDX推進を支援する国産グループウェアです。スケジュール管理や掲示板などのコミュニケーション機能に加え、柔軟なワークフロー機能を搭載し、高機能なフローエンジンで複雑な承認プロセスも自在に設計可能。さらに、ノーコードで業務アプリを作成できるWebデータベース機能により、社内情報や申請データを一元管理し、業務のデジタル化を加速します。クラウド・オンプレ両対応でセキュリティも安心。他システム連携にも優れ、企業の業務効率化とDXを強力にサポートします。

2026年4月末時点で、国内1,603社（金融130機関を含む）約64万ライセンスの販売実績があります。

URL：https://poweregg.d-circle.com/

■「ディサークル」について

ディサークル株式会社は、「POWER EGG」の開発・販売を目的に1999年に設立されました。以来25年以上にわたり、「業務の効率化」や「成果の最大化」を実現するDXソリューションとして、企業が時代の変化に柔軟に対応できる組織づくりに必要な"ゆとり"の創出を支援してまいりました。今後もお客さまとの対話を重ねながら製品開発を進め、導入企業の経営課題や組織課題の解決に貢献してまいります。

URL：https://www.d-circle.com/company/

※記載されている社名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。