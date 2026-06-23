劇場の未来について考える『劇場建築セミナー』～劇場建築家、自作を語る～Vol.04のテーマは「株式会社柳澤孝彦＋TAK建築研究所」

株式会社シアターワークショップ劇場セミナーシリーズ『劇場建築セミナー』～劇場建築家、自作を語る～ Vol.04

株式会社シアターワークショップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊東正示）は、劇場の未来を考えていく『劇場セミナー』の新シリーズとして『劇場建築セミナー』～劇場建築家、自作を語る～を開催しています。

Vol.04は、2026年7月22日（水）にP.O.南青山ホール（東京都港区）を会場に、建築家・柳澤孝彦氏および株式会社柳澤孝彦＋TAK建築研究所（2026年5月31日をもって株式会社梓設計と合併）が手掛けてきた劇場建築を取り上げます。当日は、元所員である篠田隆氏、島田直樹氏、永井久夫氏をお招きします。

柳澤氏の建築思想や作品に込められた考え方についてお話しいただき、現代の劇場建築が担う役割とその未来を参加者の皆さまとともに考えていきます。

なお、本セミナーは「建築CPD情報提供制度認定プログラム」に認められています。現地参加、当日のオンライン参加ともに単位取得が可能です。建築士の方々の継続的な職能開発を支援する機会としても、ぜひご活用ください。

Vol.04 ゲスト

『劇場建築セミナー』Vol.04 ゲスト 株式会社梓設計 エグゼクティブダイレクター 篠田 隆氏

株式会社梓設計

エグゼクティブダイレクター

篠田 隆（しのだ たかし）

1958 東京生まれ

1981 早稲田大学理工学部建築学科卒業

1981～92 圓堂建築設計事務所

1992～96 TAK建築・都市計画研究所

1996～26 柳澤孝彦+TAK建築研究所

現在 梓設計アーキテクト部門

『劇場建築セミナー』Vol.04 ゲスト 株式会社梓設計 エグゼクティブダイレクター チーフアーキテクト 島田 直樹氏

株式会社梓設計

エグゼクティブダイレクター チーフアーキテクト

島田 直樹（しまだ なおき）

1976 大阪生まれ

2000 近畿大学大学院工学研究科建築学専攻修了

2000～02 藤岡建築研究室

2004～10 伊丹潤建築研究所

2011～26 柳澤孝彦+TAK建築研究所

2019～現在 梓設計アーキテクト部門

『劇場建築セミナー』Vol.04 ゲスト 株式会社楽生活空間工房 文化施設建築プロデューサー 永井久夫氏

株式会社楽生活空間工房

文化施設建築プロデューサー

永井 久夫（ながい ひさお）

1955 大阪生まれ、神奈川で育つ

1982 東京藝術大学大学院美術研究科（建築専攻）修了

1982～86 竹中工務店

1986～99 TAK建築・都市計画研究所

1999～26 竹中工務店設計部

2017～ 楽生活空間工房として個人活動を開始

2026～ Pasona art now

ー柳澤氏が劇場建築に託した思いに深い敬意を表し、本セミナーではその作品の一部をご紹介しますー

『劇場建築セミナー』Vol.04 テーマ 柳澤 孝彦氏（1935-2017）

柳澤 孝彦（やなぎさわ たかひこ）

1935 長野県松本市に生まれる

1958 東京芸術大学美術学部建築科卒業

1958 竹中工務店・設計部入社

1968～69 渡米、タケナカ＆アソシエイツ・ＳＦ事務所及びコンクリン＆ロサント・ＮＹ事務所にて設計活動

1981 竹中工務店東京本店設計部長

1985 竹中工務店プリンシパル・アーキテクト

1986 「第二国立劇場（仮称）」（新国立劇場）国際設計競技で 最優秀賞受賞を機に、TAK建築・都市計画研究所を設立。代表取締役に就任、文化施設を主軸にした設計活動を展開。新国立劇場の設計に心血を注ぎ完成までの12年の長きに係わる。

1995 第51回「日本芸術院賞」を「郡山市立美術館及び一連の美術館・記念館の建築設計」にて受賞

1996 柳澤孝彦+TAK建築研究所に改組 代表取締役

2017 没 享年82歳

新国立劇場堺市民芸術文化ホール<フェニーチェ堺>

＜イベント概要＞

『劇場建築セミナー』～劇場建築家、自作を語る～ Vol.04

劇場セミナーシリーズ『劇場建築セミナー』～劇場建築家、自作を語る～ Vol.04 イベントチラシ

■ 開催日時 2026年7月22日（水） 18：00開場／18：30開始（休憩なし約90分）+懇親会

■ 開催場所 P.O.南青山ホール

■ 料金（税込） 一般 5,000円

U-30 2,000円（数量限定・開催当日に30歳以下の方・要身分証）

オンライン参加 2,000円

■ 公式HP・チケット購入 https://theatre-workshop.co.jp/seminar/kenchiku/

■ 会場P.O.南青山ホール

〒107-0062 東京都港区南青山2-5-17 ポーラ青山ビルディング 地下1階

公式HP https://po-hall.jp/

P.O.南青山ホール アクセスマップ

【アクセス】

■青山一丁目駅 から 徒歩2分（東京メトロ銀座線・半蔵門線／都営大江戸線）

■外苑前駅 から 徒歩5分（東京メトロ銀座線）

＜ご注意＞

・チケットご購入、オンライン視聴方法、アーカイブ配信については公式HP、チケット購入ページをご確認ください。

・主催者や取材メディアによる写真や動画撮影が行われる予定です。お客さまが映り込む場合があります。

・撮影された映像は、イベント終了後の広告物、取材メディアによるテレビ／新聞／雑誌／web等に露出／掲載される場合があります。あらかじめご了承ください。

「建築CPD情報提供制度認定プログラム」

現地参加、当日のオンライン参加ともに単位を取得していただくことが可能です。

本セミナーにおける制度利用の詳細は、劇場建築セミナー公式HP（https://theatre-workshop.co.jp/seminar/kenchiku/）(https://theatre-workshop.co.jp/seminar/kenchiku/)をご確認ください。

『劇場建築セミナー』～劇場建築家、自作を語る～について

シアターワークショップでは、これまで『劇場セミナー』と題し、「劇場の未来を考える」をテーマに、さまざまな切り口からセミナーを実施してきました。

2026年度は『劇場セミナー』の新シリーズとして『劇場建築セミナー』を開催します。毎回、劇場設計の豊かな実績を持つ建築家をゲストにお迎えし、劇場に込めた思いや設計のポイントについて語っていただきます。また、シリーズ化することで現代日本の劇場建築の状況を知り、併せて、それらの施設がどのような役割を担い、何を果たしていくべきなのかを、参加者のみなさんと共に考えます。

お問い合わせ（一般）

seminar@theatre-workshop.co.jp （シアターワークショップ）

＜株式会社シアターワークショップ＞

このプレスリリースをPDFでご覧になる場合はこちらhttps://prtimes.jp/a/?f=d33364-113-2af3fb23ba49009c4b76e8359c75f5dd.pdfチラシをPDFでご覧になる場合はこちらhttps://prtimes.jp/a/?f=d33364-113-30cdd0a83c05a874d6ea53362432c6e6.pdf

シアターワークショップは、劇場・ホールのことならなんでもやっている、

トータル・シアタープロデュース・カンパニーです。

劇場のあるくらしをみんなで楽しむ、そんな環境をつくることがわたしたちの願いです。

40年にわたる300カ所以上の劇場づくりのノウハウ、ホール運営の長年の経験を集結し、構想・計画づくり、設計・施工・運営のコンサルティング、そして開館後の劇場運営、イベントの企画制作に至るまで、劇場・ホールにかかる、あらゆる業務を行っています。

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公式HP：https://theatre-workshop.co.jp/(https://theatre-workshop.co.jp/)

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(受付時間 平日9:30-18:30)