お子さまの″次の一歩″を一緒に考えます。7月11日「まなフェス 大阪」にブースを出展

株式会社タオ

デジタル教材「天神」を開発する株式会社タオ（所在地：滋賀県草津市、代表取締役：黒澤 慶昭）は、2026年7月11日（土）に大阪府堺市民芸術文化ホール フェニーチェ堺で開催される「まなフェス 大阪フリースクール相談会 & 通信制高校説明会」（主催：合同会社ミカビ まなフェス運営事務局）に出展いたします。不登校のお子さまの学びの選択肢を探しているご家族を対象に、直接ご相談いただけるブースを設置いたします。

まなフェスとは

「まなフェス」は、「未来の選択肢、きっと見つかる！」をキャッチコピーに、不登校のお子さまやそのご家族が、フリースクール・通信制高校・支援団体などの多様な学びの選択肢に一度に出会える相談イベントです。2026年7月11日（土）10:30から16:00まで、大阪府の堺市民芸術文化ホール フェニーチェ堺で開催され、入場は無料、入退場も自由です。フリースクールや通信制高校の担当者、企業、行政、親の会などが一堂に集まり、来場したご家族が自分のペースでブースを回りながら、それぞれのお子さまに合う「次の一歩」を探すことができます。

開催概要

まなフェス 大阪フリースクール相談会 & 通信制高校説明会

開催日時：2026年7月11日（土）10:30～16:00

会場：堺市民芸術文化ホール フェニーチェ堺（堺市堺区翁橋町2-1-1）

入場無料・入退場自由

主催：合同会社ミカビ まなフェス運営事務局

後援：堺市教育委員会

イベントページ：https://osaka-school-connect.lovable.app/

株式会社タオについて

株式会社タオは「自己実現を支援する」をミッションとし、EdTechのパイオニアとして30年超にわたりICTを活用した学びの支援を行って参りました。勉強が得意な子も、苦手な子も、発達障害をお持ちの子も、不登校の子も。十人十色の子どもたち一人一人に寄り添った個別最適な学びを提供しています。教科書準拠のデジタル教材「天神」は、スモールステップ学習が特長で、単なる知識の習得ではない「自ら学ぶ力」の習得につながるようにデザインした学習プラットフォームです。

近年では、学びの多様化学校、児発・放デイ、フリースクール等の教育・療育現場とのパートナーシップを強化し、発達障害や不登校の子ども達の支援に注力しています。

お問い合わせ

株式会社タオ

事業内容：ICT教材「天神」の開発

所在地：〒525-0032 滋賀県草津市大路2丁目9-1 陽だまりビル5階

電話：077-566-5044

メールアドレス：support@tao-st.co.jp

営業時間：10:00～19:00（日曜除く）

コーポレートサイト：https://www.tao-st.co.jp/